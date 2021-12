La Navidad de Lionel Messi: baile con Antonela al ritmo de “Si me tomo una cerveza” y un árbol de 2 metros

En un vuelo directo, Lionel Messi arribó a Rosario desde París el 23 de diciembre para pasar las fiestas en familia. Ya es costumbre: lo hace cada año y, durante esos días, actúa como un vecino cualquiera. Él y su familia desembarcaron del avión Gulfstream V en el área FBO del aeropuerto y fueron acompañados por tres amigos: Leandro Paredes, Mauro Icardi y Ángel Di María, sus compañeros en el equipo francés. A la “Pulga” le esperan ahora unos nueve días de vacaciones, dado que el próximo compromiso que deberá jugar será recién el 3 de enero, por la Copa de Francia ante Vannes Olympique Club. Si quisiera extender su período de descanso por unos días más, podría reprogramar su retorno para el 7 u el 8 de enero, puesto que el día 9, el equipo de Mauricio Pochettino sí lo necesitará, cuando retome la Ligue 1 ante Lyon.

El entrenador del club francés, no obstante, había adelantado que los esperará para el segundo día del año: “Vamos a volver el día 1° de enero a trabajar y, en el caso de los jugadores sudamericanos, para que puedan pasar las fiestas con la familia, volverán el 2. La idea es que puedan pasar 7 u 8 días en familia y que trabajen con un plan específico para cada día, para estar preparados para el día 3 jugar contra Vannes”.

Rápidamente, el capitán de la selección argentina ya se desconectó de sus labores y descansa junto a su esposa Antonela Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Una foto publicada ayer por Rocuzzo en su perfil de Instagram mostró a la pareja en un enorme living navideño que tiene desde un pesebre de muñecos color dorado hasta un árbol de unos 2 metros de altura. Abajo, regalos envueltos para los niños. Messi, con bermuda de jean y remera blanca. Su esposa, más formal: un vestido rojo y tacos altos. Luego, más en detalle, Antonela subió en sus historias un video en el que la pareja se divierte en la etapa más avanzada de la noche. En un patio de travertilit blanco, bailaron descalzos junto a su grupo familiar el tema de Migrantes “Si me tomo una cerveza”.

Messi y Antonela bailando descalzos en navidad es todo lo que está bien pic.twitter.com/YllOdms75d — SantiGranate🇱🇻 (@SantiagoGrana_) December 25, 2021

Este va a ser un necesario período de abstracción para Lio, quien atraviesa un contexto infrecuente en París. Poco habituado a las críticas, aún se está adaptando a un fútbol mucho más físico que el que se desarrolla en España. Y la prensa no tiene piedad. “Las salidas nocturnas son un tema frecuente a la hora enumerar motivos por los cuales no todo es perfecto en el millonario plantel del PSG”, señaló el diario deportivo L’Equipe. Los futbolistas del PSG se divierten en París y en el club lo saben, pero hay ocasiones en que no lo disimulan, como cuando Messi ganó su séptimo Balón de Oro.

Cabe recordar que en la mañana del 30 de noviembre (un día después de recibir el galardón acreditado por France Football), Lionel Messi reportó una gastroenteritis, no se presentó a entrenar con el PSG y fue duda para el partido a jugarse el 1ro. de diciembre frente a Niza, por la fecha 16 de la Ligue 1. Finalmente se recuperó y pudo entrar a la cancha de titular. No obstante, Leandro Paredes, quien también se perfilaba para iniciar en aquel encuentro y quien también estuvo en el festejo, fue al banco de suplentes y entró a 13 minutos del final. Lo que hizo ruido en los medios galos fue que el malestar de Messi se produjera justo un día después de formar parte de la gala del Balón de Oro.

La agenda de enero

El líder de la Ligue 1 de Francia (después de 19 fechas suma 46 puntos, 13 más que su escoltas Niza y el Olympique Marsella) tendrá una agenda relativamente liviana durante enero. Para el primer mes del año está agendado el partido contra Vannes el ya citado día 3, a las 17.10 (hora argentina). El domingo siguiente (9/1) visitará a Lyon. El 15, recibirá a Stade Brestois. Por último, el 23 será local ante Reims.

En la agenda de Messi, y seguramente también en la de Di María y Paredes, comenzará, además, la doble competencia. El 27, a las 21.15, la selección argentina visitará a Chile en el desierto de Calama, por las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien el equipo albiceleste ya se aseguró un lugar en el Mundial Qatar 2022, todo indica que los tres futbolistas serán citados por el técnico Scaloni. Cinco días más tarde, el conjunto nacional recibirá desde las 20.30 a Colombia.