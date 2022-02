La nueva justicia: llega el VAR, el que ayuda a los árbitros y lidiará con la impaciencia argentina

El fútbol argentino quedó lejos de ser el pionero en América del Sur en la implementación del VAR, tecnología que ya se utiliza en Brasil, Paraguay, Colombia, Chile y Ecuador (de manera parcial), pero sí este lunes tuvo el orgullo de inaugurar en el predio de la AFA en Ezeiza el Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral, con la presencia de Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

Las instalaciones, que ocupan 900 metros cuadrados y cuentan con siete salas VOR (Video Operator Room), servirán de capacitación a nivel continental. “Cuando nos visitó Gianni Infantino [presidente de la FIFA] nos dijo que este edificio parecía la NASA”, expresó un exultante Claudio Tapia, máxima autoridad de la AFA durante la ceremonia en la que se descubrió la placa.

Inauguración del edificio VAR-VOR en Ezeiza, con Pierluigi Collina y Claudio Tapia Captura - AFA

Pero el mayor interés para el hincha argentino reside en que desde la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, en la primera semana de abril, las decisiones arbitrales serán diseccionadas en ese laboratorio frente a los monitores, a un costo de aproximadamente 400.000 pesos por encuentro, que se intentará solventar con sponsors.

De esta manera, el actual torneo tendrá una primera etapa, hasta la fecha de los clásicos (7ª), con la ancestral mirada e interpretación humana de los referís, y una segunda en la que la visualización tecnológica aportará luz en los aspectos centrales para los que fue concebido el VAR hace casi cuatro años: convalidar o anular un gol, determinar si hubo o no penal, avisar sobre si una acción es merecedora de expulsión e identificación correcta de un jugador a sancionar.

La recorrida por las salas del VAR que funcionarán en el predio de Ezeiza Captura - AFA

Para poner dos ejemplos concretos y recientes, Ariel Penel podría haber sido invitado a que revise en el monitor que habrá en la cancha su decisión de cobrar penal de Agustín Rossi (Boca) sobre Lucas Gamba (Rosario Central), en una jugada en la que no se advierte una falta clara del arquero.

O a Germán Delfino le habrían informado si el pisotón del uruguayo Matías de los Santos (Vélez) a Damián Batallini (Independiente) era merecedor de la tarjeta roja, una situación que tanto ofuscó al final del primer tiempo al entrenador Mauricio Pellegrino, expulsado.

En la primera fecha, a Néstor Gorosito se lo escuchó reclamar “¡cuándo ponen el VAR!” por un fuerte foul de un defensor de Racing sobre Johan Carbonero (Gimnasia).

Como ya se vio en otras competencias internacionales, el VAR corrige injusticias, pero no acalla todas las polémicas, ya que el criterio humano no se elimina del todo. La serie de Boca ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores indignó a Juan Román Riquelme porque a través del VAR no se concedieron dos goles al equipo que dirigía Miguel Ángel Russo. Ese malestar de Boca se reflejó en los graves incidentes en los vestuarios, con fuertes sanciones posteriores para varios jugadores, entre ellos, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Cristian Pavón.

“Llegó el día. Habrá momentos de inseguridad, de ajustes necesarios. El VAR desembarca en la Argentina para hacer un fútbol más justo”, expresó Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje.

El árbitro del partido debió apoyarse en el VAR para cobrar la falta sobre Di María en la Ligue 1 de Francia Captura TV

Collina también hizo una invocación a la paciencia: “Cuando se empieza algo nuevo, no es fácil, pero con el tiempo se mejora. El VAR es una herramienta que protege al fútbol y a los árbitros”.

Jair Bertoni, director en la FIFA de las asociaciones miembro de Sudamérica, informó que la entidad con sede en Suiza aportó dos millones de dólares para la creación del Centro de Desarrollo. La conexión con los estadios será a través de fibra óptica.

Collina estuvo acompañado por el ex-árbitro Massimo Busacca, integrante del departamento de FIFA, que destacó: “Estamos inaugurando una Ferrari a la que hay que saber conducir. No es fácil. Es un proceso. EL VAR puede evitar un gran escándalo. Hoy nadie quiere perder por un error arbitral”.

Los dos visitantes destacaron la arraigada cultura futbolística de nuestro país. “Aquí, el fútbol es una religión”, expresó Collina. “Se consume más fútbol que carne”, agregó Busacca.

Beligoy se mostró “satisfecho” por la capacitación recibida por los árbitros. “Los resultados fueron buenos. Estamos convencidos de que vamos a tener un muy buen VAR en nuestro país”.

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en la inauguración del edificio VAR-VOR en Ezeiza AFA

El director nacional agregó que aquel referí que fue designado para el VAR puede ir al campo en otra fecha. Los que se vayan retirando pueden quedar en el seguimiento tecnológico si son aptos.

Beligoy dio una advertencia a los jugadores: será amonestado aquel que se acerque al monitor para incidir en la visualización del juez. A partir de abril, una nueva era comienza para el fútbol argentino de primera división. Juega el VAR y ya nada será lo mismo.