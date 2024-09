La pelea por las SAD: qué dicen las dos cartas de FIFA y Conmebol en las que apoyan la postura de Claudio “Chiqui” Tapia contra el gobierno

Escuchar

Tanto la AFA como la Liga Profesional publicaron este jueves los dos dictámenes de FIFA y Conmebol ante las consultas realizadas desde Buenos Aires por la presunta intromisión del Gobierno en la pelea por las SAD. Tanto la entidad continental como la mundial respaldaron de forma irrestricta a Claudio “Chiqui” Tapia, máximo dirigente del fútbol argentino, y recordaron que la casa madre del fútbol argentino es la única que puede modificar sus estatutos, siempre que sus miembros así lo deseen y sin la obligatoriedad por parte del poder público. El Poder Ejecutivo fijó un año de plazo para que la AFA adecue su carta magna y se abra a la posibilidad de que los clubes adopten la figura de la SAD para administrarse.

“Nuestras selecciones y un serio peligro a la AFA”, editorializó la entidad que preside Tapia en el comunicado de este jueves. Se refiere a la posibilidad de que tanto FIFA como Conmebol descalifiquen a los equipos argentinos -tanto clubes como selecciones- de todos los torneos internacionales a raíz de la “injerencia” del Poder Ejecutivo en cuestiones que son exclusivas de la asociación, como la redacción de sus estatutos. “A fin de evitar cualquier tipo de consecuencia o sanción por parte de la FIFA (que abarca hasta una desafiliación), continuaremos defendiendo los derechos de la AFA (...)”, recuerda la AFA. Y cita los párrafos más importantes de las misivas recibidas, que llevan la firma del español Emilio García Silvero (FIFA) y la paraguaya Monserrat Jiménez (Conmebol).

“Corresponde a la AFA, sin intervención estatal alguna, decidir democráticamente si sus clubes afiliados deben de retener la naturaleza jurídica de asociaciones civiles de manera obligatoria -como es el caso actual, cf. artículo 10 (2) Estatutos de la AFA-, transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas u optar por un modelo diferente. Cualquier otra decisión al respecto que no proceda de los órganos de gobierno de la AFA en uso de su autonomía entraría en conflicto con el artículo 19 (1) de los Estatutos de la FIFA, suponiendo igualmente un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 (1) (i) del mismo texto estatutario”, explica García Silvero en su respuesta, dando a entender que la entidad con sede en Suiza podría tomar medidas a futuro. Algo parecido dice Jiménez, de Conmebol: “A nuestro criterio establecer la obligación de incluir a los clubes que se transforman en SAD como miembros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) constituye una flagrante intromisión y una injerencia arbitraria por parte del Estado, ya que despoja a una asociación civil privada de la facultad de decidir con autonomía acerca de su régimen de gobernanza, su gestión y sus intereses.”

El petit-hotel de la calle Viamonte en el que -todavía- funciona la AFA había sido testigo el viernes pasado de una reunión trascendental. Allí, dirigentes de la mayoría de los clubes de la Liga Profesional escucharon con atención a Gustavo Lorenzo, el histórico gerente de Relaciones Institucionales que ocupaba el estrado junto al presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el CEO de la LPF, Francisco Duarte. Lorenzo leyó dos cartas: una con la firma de la abogada paraguaya Monserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol. La otra, con la rúbrica del letrado español Emilio García Silvero, jefe de Asuntos Legales de la FIFA. El espíritu de ambas misivas fue el mismo: apoyo total para la AFA en su cruzada anti SAD contra el Gobierno que encabeza Javier Milei.

Las cartas, en rigor, constituyen dos dictámenes en primera instancia de Conmebol y FIFA ante la consulta realizada por los abogados de la AFA. Desde la calle Viamonte preguntaron por la posición de ambas entidades ante una eventual intromisión del Poder Ejecutivo en sus asuntos. Lo hicieron en virtud de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que habilita la adopción de la SAD como modelo de gestión y obliga en su reglamentación a la AFA y los clubes a modificar sus estatutos, hoy blindados a esa figura. Tanto la Conmebol como la FIFA fueron lapidarias y destacaron en sus textos que rige el estatuto de la entidad rectora del fútbol mundial y que en su carta madre está específicamente condenada cualquier injerencia del poder político de turno. Así, en caso de que el Gobierno siga adelante con su postura e implemente el plazo de un año -vence en agosto de 2025- para la modificación de los estatutos, los equipos argentinos -clubes y seleccionados nacionales- se exponen a la desclasificación de todos los torneos internacionales: Copa Libertadores, Sudamericana, eliminatorias mundialistas y Mundial de Clubes, entre ellos.

Tapia no descubrió nada: se trata de una carta con la que Julio Humberto Grondona coqueteaba siempre. Cada vez que algún club acudía a la Justicia ordinaria por algún asunto o que los gobiernos de turno querían correrlo o condicionarlo, el histórico dirigente de Sarandí apuntaba a Zúrich. Y les recordaba a sus interlocutores que en el cuartel de la FIFA podían enojarse. Y que serían los clubes y los equipos argentinos quienes pagarían el costo deportivo. El político, claro, sería de las autoridades de turno. Tal como ahora.

Fuentes de la Conmebol aseguraron, sin embargo, que nadie piensa en un escenario en el que la selección campeona del mundo sea eliminada de las eliminatorias y no esté en Estados Unidos, México y Canadá, el Mundial tripartito de 2026. Lo mismo ocurre con Boca y River, los dos conjuntos nacionales clasificados para el próximo Mundial de Clubes XL, que promete ganancias millonarias en dólares por la mera participación. “Que el Gobierno argentino recuerde que cuando tuvimos que intervenir la AFA, lo hicimos junto con la FIFA. Y tanto los clubes como las selecciones argentinas pudieron jugar sus torneos”, recordaron desde Luque, Paraguay, donde está emplazada la sede de la Conmebol. Además de confirmar la existencia de la carta que lleva la firma de Jiménez y el slogan “Cree en grande” que caracteriza a la confederación, agregaron: “Apoyamos a Tapia porque sabemos qué quiere el gobierno argentino: entregar a los clubes a amigos suyos a precio de saldo ”.

Juliana Santillán y Daniel Scioli, dos militantes de las SAD dentro del gobierno que encabeza Javier Milei Instagram

Desde la AFA también validaron el contenido de las cartas, publicadas recién este jueves: “Se refieren ambas al tema de la intromisión del poder político en cuestiones que le competen exclusivamente a la asociación”. Hasta hace algunas semanas, las fuentes del Gobierno estaban convencidas de que la FIFA -al menos- se iba a declarar prescindente en esta cuestión de la apertura a los capitales privados. “Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, tiene a Mauricio Macri como director de la Fundación. Y además, hubo decenas de otros países que se abrieron a las SAD y nunca dijo nada”, recordaban. El tema es que esos “otros países” hicieron las reformas en sus estatutos por voluntad de los clubes. Y no por la obligación -explícita, al menos- de los gobiernos de turno. Pequeño detalle.

En la Casa Rosada ya saben qué partido juegan FIFA y Conmebol. Saben, también, que la sigla SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) tiene “mala prensa”, como les recordó el magnate estadounidense Foster Gillet, quien visitó hace unos días el país para una ronda de negocios y se entrevistó con varios clubes. En las últimas horas volvió a trascender un eventual contragolpe por parte del Ejecutivo, propulsado además por la pelea de los Andreses: Fassi (Talleres) vs. Merlos (árbitro del partido entre la T y Boca por Copa Argentina). El rumor, otra vez, era que el Gobierno eliminaría el régimen especial para los aportes previsionales y patronales del fútbol, que le otorga ventajas comparativas en relación con otras industrias. “Es algo que se está mirando” , contaron desde Balcarce 50. Pero el decreto que consagra esos beneficios no se toca. Por ahora.

Andrés Fassi y Claudio Tapia, en una imagen de archivo cuando el presidente de la AFA recorrió las instalaciones del predio de la T en Córdoba Prensa Talleres de Córdoba

De todas maneras, el Ejecutivo no planea irse al mazo en su cruzada por la apertura a los capitales privados en el fútbol. En las últimas semanas hizo una modificación que puede habilitar otra figura para el ingreso de otra figura legal, mucho más conocida y hasta aprobada desde el año 2000: el gerenciamiento. En este caso, podría ser a través de una sociedad anónima -cualquiera y no solo deportiva- en la que el club tuviera participación accionaria. “Como un gerenciamiento, sí, pero mucho más potente, porque estamos hablando de millones de dólares de inversión”, refirió una fuente al tanto. Y desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger, aportaron más datos: “Se modificó la ley de Sociedades Anónimas y ahora las asociaciones civiles -como los clubes- se pueden transformar en propietarios de una S.A.”, recordaron. Y agregaron: “Tal como estaba previsto originalmente en el DNU 70, un club, asociación civil sin fines de lucro, podría comprar acciones de una S.A. en la que puede tener otros socios. Y delegar en ella, por ejemplo, el manejo del fútbol por determinada cantidad de años. De esa manera quedaría zanjado el debate de ser o no una SAD, porque el club no lo seria”, finalizaron.

Está por verse si esta posibilidad terminará con la guerra desatada hace meses. O si quedará en una mera propuesta de paz.