La reacción fue instantánea. Marcelo Bielsa no pudo contener la risa en la última pregunta de la conferencia de prensa virtual tras el triunfo de Leeds United por 1-0 sobre Barnsley que lo dejó a un paso del ascenso a la Premier League. Fue una carcajada corta que mutó a una sonrisa prolongada y que mezcló la tensión de un duelo fundamental que su equipo pudo superar con la ilusión a cuestas de volver a primera división tras 16 años. Y su respuesta, pese a las risas, reflejó el deseo de poder sellar una histórica temporada con el título de la Championship.

"La mayoría de los hinchas de Leeds estarán contentos tan solo con el ascenso. ¿Usted también está interesado en salir campeón además?", consultó el periodista inglés y la pregunta fue derivada al DT automáticamente por el traductor Diego Flores. Mientras traducía las palabras al español, Bielsa empezó a reírse, quizás sorprendido por la interrogación, y luego atinó a comentar entre risas: "¿Usted cree que esa pregunta tiene alguna opción de respuesta o una sola? Tiene una sola...".

Este jueves, el equipo del Loco se impuso por 1-0 como local frente a Barnsley, último en la tabla, y quedó a tan solo un paso de volver a la Premier. A pesar de no tener un buen partido, el gol en contra de Michael Sollbauer a los 28 minutos del primer tiempo le alcanzó a Leeds para superar una prueba crucial. Ahora necesita tan solo un punto en las últimas dos fechas (o con un resbalón del segundo o el tercero de la tabla entre mañana y el sábado) para sellar el objetivo.

"Hasta que no resolvamos matemáticamente la situación, no es conveniente hacer ningún comentario sobre el futuro", explicó Bielsa acerca del posible ascenso que podría concretarse incluso sin jugar si West Bromwich Albion o Brentford no consiguen ganar en la fecha 45 que comenzará este viernes. Pero el DT argentino tiene algo claro: solo se enfocará en lo que vendrá para Leeds, que el domingo visitará a Derby County para buscar el punto que lo deposite en la Premier. "No voy a mirar los partidos de los rivales. Nosotros siempre creímos que todo está en nuestras manos. Solo pensamos en cómo resolver nuestros partidos", comentó.

Acerca del sufrido y trabajado triunfo ante Barnsley, Bielsa analizó: "Fue producto del esfuerzo colectivo. Tuvimos que correr mucho para mantener la diferencia en el resultado y valoro mucho el esfuerzo de los jugadores. Fue un partido muy difícil desde lo mental y también fue muy difícil poder defenderos y atacar e intentar desarrollar el juego de la manera en que deseábamos. En la primera parte pudimos controlar el partido y creamos oportunidades, pero no lo hicimos en la segunda mitad, no pudimos atacar más que defender. Y encima, cuando la diferencia es tan solo un gol, es más difícil mantener un equilibrio".

Además, el entrenador argentino destacó el gran trabajo del equipo rival y hasta explicó que el resultado tendría que haber sido diferente. "Barnsley es un equipo que tiene muchos jugadores de ataque que pueden desequilibrar el partido. A medida que avanzó el juego, ellos agregaron más jugadores ofensivos y empezó a quitar a los defensivos. Nosotros nos organizamos para tratar de resolverlo, buscamos controlar y que no nos sorprendan", dijo Bielsa.

"Ellos usaron todas las opciones posibles para modificar el resultado y nosotros nos ocupamos de pensar cómo controlarlos. En el segundo tiempo recuperábamos la pelota y la perdíamos muy rápido, pasamos mucho tiempo en defensa. Sinceramente quiero reconocer el trabajo de nuestro oponente hoy porque lo intentan de todas las formas posibles, posiblemente merecían un resultado diferente. Ese es el comentario que le hice al técnico rival al final del juego".