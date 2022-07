La presentación de Luis Suárez en Nacional: el “traspaso” de Gigliotti, el saludo de Messi y la iniciativa solidaria del Pistolero

Montevideo fue una fiesta en la tarde del domingo, pero no por un gran triunfo de Nacional o por la conquista de un título. Los festejos en el Estadio Gran Parque Central estuvieron centrados en una sola persona: Luis Suárez, que cumplió el sueño de los hinchas del Bolso y selló su regreso al equipo donde hizo su debut profesional. Y como no podía ser de otra manera, su presentación dejó momentos memorables.

Quizá a priori el nombre de Emmanuel Gigliotti no sería el primero en surgir como uno de los protagonistas en el evento, pero el Puma terminó cumpliendo un rol más que importante: fue él el encargado de transferirle la camiseta número 9, que portaba desde enero de este año, a su futuro compañero de ataque.

De un 9️⃣ gigante a otro 9️⃣ gigante 🤜🏼🤛🏼



Emmanuel Gigliotti le entregó la camiseta número 9 @LuisSuarez9 y le dedicó unas palabras a su nuevo compañero y a La Primera Hinchada del Mundo 🙌🏼🏟 #SuárezEnNacional #ElClubGigante 🔵⚪️🔴@AntelDeTodos pic.twitter.com/yuez1j32xp — Nacional (@Nacional) July 31, 2022

“Para mí y para mis compañeros es una emoción muy grande tener de compañero a Luis”, declaró el exdelantero de Boca e Independiente, una vez hecha la entrega. “Quería agradecerle a la gente de la misma manera que lo hizo él, porque para mí que soy de afuera, me emocionó haber visto cómo se movió el hincha de Nacional para que él hoy cumpla su sueño, para su familia y la de todos nosotros, de tener un jugador como él”, continuó, en referencia a la masiva campaña de los simpatizantes del club para concretar la llegada.

Por supuesto, uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el infaltable saludo de Lionel Messi, uno de los futbolistas más cercanos al uruguayo a lo largo de su carrera: “Hola gordo, ya estás ahí, así que quería mandarte un saludo grande, desearte todo lo mejor en esta nueva etapa tuya”, afirmó Leo en un mensaje grabado. “Sé lo importante que es para vos estar ahí, volver a tu casa, a vivir a tu país después de tanto tiempo y prepararte para el Mundial, que falta muy poquito. Así que te deseo todo lo mejor”.

"AHORA VOY A TENER QUE SEGUIR A NACIONAL DESDE ACÁ TAMBIÉN. NOSOTROS LOS HINCHAS DE NEWELL'S NO TENEMOS UN BUEN RECUERDO CON NACIONAL", el mensaje de Leo Messi para Luis Suárez en su presentación como jugador del Bolso.



📹 @Nacional pic.twitter.com/HnBNIw92S3 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2022

El actual jugador de PSG también se dio un espacio para bromear con su amigo: “Ahora tendré que seguir a Nacional desde acá también. Nosotros los hinchas de Newell’s tenemos un mal recuerdo con Nacional [en referencia a la final de la Copa Libertadores en 1988], pero sabés que te quiero mucho y que por vos hago cualquier cosa”.

Por último, en las horas previas a la congregación trascendió una iniciativa llevada a cabo por el propio Suárez que estuvo enfocada en atraer generaciones más jóvenes. El club determinó que los menores de 12 años que se presentaran en el estadio con vestimenta de Nacional podrían entrar a la presentación sin tener que abonar entrada. Todos los que concurrieron seguramente habrán atesorado aquel momento por mucho, mucho tiempo.

Los detalles de su introducción

El exdelantero de Atlético de Madrid, Liverpool y Barcelona, entre otros clubes, arribó esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, junto con su esposa e hijos, en un avión privado de la familia Messi. “El mensaje es claro: estoy acá por los hinchas, gracias a ellos y todo lo que hicieron”, fue uno de los primeros mensajes del artillero uruguayo, que provocó una verdadera revolución entre los hinchas del Bolso.

Una multitud esperó a Luis Suárez en el aeropuerto de Carrasco. Matilde Campodonico - AP

“Que mis hijos puedan ver esto, no tiene precio. Lautaro es muy chiquito, pero ya llegó acá y pidió la camiseta de Nacional. Delfina y Benjamín se contuvieron las ganas de llorar de emoción cuando se enteraron que veníamos a Uruguay y fueron a contarle a los amigos. Para mí siempre fue muy importante la familia y que ellos sean los primeros en respaldarme es importante”, añadió -en Nacional TV- Lucho Suárez, que antes de decirle que sí al club uruguayo evaluó seriamente la chance de sumarse a River, acción que quedó descartada con la eliminación del equipo que dirige Marcelo Gallardo en los 8vos de final de la Copa Libertadores ante Vélez.

Cientos de fanáticos de Nacional esperaron a Luis Suárez afuera del Aeropuerto Internacional de Carrasco DANTE FERNANDEZ - AFP

“Yo priorizaba jugar en Europa, nunca prioricé lo económico, pero capaz que necesitaba cariño y Nacional en las últimas semanas me dio demasiado cariño. ¿Qué me dijo Leo Messi? Me deseó todo lo mejor, me dijo que iba a estar en el país y con la familia”, agregó Suárez, que además pidió erradicar la violencia entre los hinchas de Nacional y Peñarol. “Ahora que somos un ejemplo, que va a estar mucha gente mirando el fútbol uruguayo, tratemos de eliminar esa violencia y los insultos”, pidió el N°9.

Con espectáculos musicales y acogido por exglorias del club, Suárez firmará el contrato hasta el 31 de diciembre y volverá a ponerse la camiseta del Bolso, con la que debutó como profesional cuando tenía 18 años. “Hace un tiempo esto era impensable y ahora somos la mejor hinchada del mundo. Solo nosotros podíamos lograr esto”, le dijo a la agencia AFP Alba Pinazo, de 27 años, una de las decenas de hinchas que se acercaron hasta el aeropuerto. El retorno del máximo goleador histórico de la selección uruguaya, es el tema de conversación en cada rincón de Uruguay desde al menos diez días, cuando la posibilidad del regreso comenzó a cobrar fuerza. Pero la efervescencia tiene niveles particularmente desbordantes entre los simpatizantes tricolores, que se adjudican el inesperado pase.

Un vehículo decorado con imágenes de Suárez afuera del Aeropuerto Internacional de Carrasco. DANTE FERNANDEZ - AFP

“La primera hinchada del mundo en hacer fichajes”, bromearon, tras la confirmación de la noticia, seguidores del Bolso en Twitter, donde apenas 20 días atrás iniciaron una masiva campaña para devolver al jugador al club, convirtiendo el hashtag #SuárezANacional en tendencia mundial. Según el club, la etiqueta fue replicada por más de 50 millones de cuentas en 35 países. La ola de afecto hizo que el Pistolero, libre desde fines de mayo, considerara seriamente la posibilidad del regreso.

El momento exacto del reencuentro de Luis Suárez con el hincha de Nacional. Locura por el Pistolero en Uruguay. pic.twitter.com/EOIJc03WqL — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2022

Con el objetivo de llegar con continuidad al Mundial de Qatar 2022 (21 noviembre-18 diciembre) y tras descartar múltiples ofertas de clubes que no podían darle el nivel de competitividad que estaba buscando, la alternativa de Nacional comenzó a pasar de utopía a realidad. El club uruguayo le garantiza la titularidad en al menos 16 encuentros, entre la Copa Sudamericana y los campeonatos locales, durante los cien días previos al Mundial, en un contrato corto que difícilmente otro equipo hubiera aceptado. Asimismo, le permite estar a minutos del complejo deportivo donde se concentra la selección, siempre en un ambiente cálido, con el respaldo incondicional de los hinchas y la contención de sus familiares que viven en Uruguay.

Acá estoy! 🇺🇾



Me acompañan hasta el Gran Parque Central? 🏟 pic.twitter.com/wMdi6oAu6F — Luis Suárez (@LuisSuarez9) July 31, 2022

Tras la confirmación de la noticia el miércoles pasado, la prensa uruguaya calificó el fichaje como el más importante en la historia del fútbol uruguayo y muchos hicieron hincapié en el romanticismo de la decisión del delantero. A tres meses de competir en la Copa del Mundo, Suárez salta de una de las ligas más importantes del mundo a uno de los campeonatos más pobres de Sudamérica, donde por decisión propia no superará los sueldos tope del plantel principal, una ínfima parte de lo que recibía en Europa. No obstante, trascendió que el club compartiría con el jugador las ganancias que genere su llegada, las cuales ya están asomando. En menos de 24 horas Nacional registró 5000 nuevos socios y vendió 700 butacas para la temporada.

Los hinchas también aguardan la salida a la venta de la camiseta con su nombre y el número 9 en la espalda. Su debut sería el martes, cuando el equipo dirigido por Pablo Repetto se enfrente en Montevideo con Atlético Goianense, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.