La reacción de Estudiantes tras las sanciones que la AFA le impuso a Verón y sus jugadores: “Respaldo absoluto”

Después de la sanción que le impuso la AFA a Estudiantes de la Plata por darse vuelta en el pasillo de reconocimiento a Rosario Central, el club platense informó a través de un comunicado que se realizó una reunión con la comisión directiva en la que se definió impulsar medidas “en defensa de los intereses de la institución“.

Esto sucede luego de que el Tribunal de Disciplina de la entidad madre del fútbol argentino suspendiera por dos fechas a todos los jugadores que participaron en el ”espaldazo" y por seis meses al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

“En función de los hechos de público conocimiento, la comisión directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, expresó el club en respuesta a las suspensiones.

La comisión directiva, además reafirmó su respaldo “absoluto” a Verón, a Santiago Núñez -que no podrá ejercer la capitanía por los próximos tres meses- y a todo el plantel profesional.

La resolución del tribunal se dio tras una reunión en la que se debatió el informe del árbitro Pablo Dóvalo en el que habló de “incitación a la violencia” por la actitud de los futbolistas pincharratas como el descargo del club platense. Además le impuso una pena económica consistente en el valor de 4000 entradas generales -muy cercano a límite que establece el reglamento de penas, que es de 5000 tickets-.

Estudiantes, en tanto, el sábado enfrentará a Central Córdoba, club allegado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, a las 21.30, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El Ferroviario, por su parte, también se vio envuelto en una polémica, ya que, como antecedente a la suspensión a Estudiantes, se viralizó que el club santiagueño no le hizo un pasillo de reconocimiento a Independiente Rivadavia después de ganar la Copa Argentina y no fue suspendido.

Estudiantes, a su vez, recibió el respaldo del gobierno nacional: Milei anunció que no viajará a Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial 2026, el cual se celebrará el viernes 5 en Washington. Allí iba a estar en un palco junto al presidente estadounidense, Donald Trump, e iba a estar acompañado por la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

“El Presidente ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC”, comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. Milei, en tanto, reposteó la publicación del portavoz y compartió una foto de Carlos Bilardo, como jugador, y su entrenador en Estudiantes, Osvaldo Zubeldía, en señal de respaldo al equipo que hoy preside Juan Sebastián Verón.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se sumó a las críticas y apuntó: “Verón está con el hincha de verdad. [Claudio] Tapia está con la casta y la mafia de siempre. Así de claro, así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha, aunque creo que ya está bastante sucia".

Quien también se metió en el ojo de la tormenta fue Valentina Martín, esposa de Verón, quien no solo defendió a su marido, sino que también apuntó contra Tapia y dejó un mensaje entre líneas para Messi y De Paul. “El miamiense, el inglés, el vendido… el que volvió, el que nos hizo más grandes, el único que tiene los huevos bien puestos, y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino. Más veronista que nunca y siempre de este lado”, destacó´.