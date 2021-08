La reacción de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cuando se enteraron que no seguían en Barcelona y el factor Thiago

Lágrimas, despedidas, viajes, alegrías y bienvenidas. Todos esos estados y situaciones atravesó Lionel Messi en apenas tres días. Del desencanto de saber que ya no seguiría en el club de toda su vida a la sorpresa por la cariñosa recepción en el PSG.

Pero en medio de esa montaña rusa de emociones hubo un momento que jamás imaginó. Y fue algo que lo desacomodó por un buen rato. Ocurrió cuando su padre Jorge le confirmó que no había ninguna posibilidad de seguir jugando en el club blaugrana.

En una charla distinta con el periodista Guillem Balagüe, para la BBC, el crack rosarino le detalló toda esa escena: “Viene mi papá a mi casa a comunicármelo porque a la mañana se había reunido temprano con Laporta. Ahi vino el bajón. Se lo conté a Antonela. Lloramos, nos amargamos. Y después nos pusimos a pensar cómo decírselo a los nenes, porque en diciembre le habíamos dicho que nos íbamos a quedar y a seguir en Barcelona. Sabíamos el golpe que iba a ser sobre todo para Thiago. Y después vino todo lo demás”.

Ese “todo lo demás” incluyó negociaciones, charlas, cierres de etapas, despedidas, lágrimas y un breve pero intensísimo viaje aéreo a Francia, con multitudes en los aeropuertos de Barcelona y Paris, para decirle adiós y bienvenido, respectivamente.

“Nos costó dormir y descansar en todo estos días. Ansiosos por la incertidumbre de lo que iba a pasar después del comunicado del club, porque no sabíamos qué ibamos a hacer, no teníamos nada definido. Ese nerviosismo, el cambio para la familia... Hasta que pude despedirme de la gente, pude hablar, pude cerrar o encaminar el acuerdo con el París y empezar a pensar en lo que se venía. A nivel individual y de familia. Y, a partir de ahí, pensando en esta nueva etapa, que será una buena experiencia para los cinco. Con ganas de que arranque”, compartió.

Acerca del impacto emocional que le genera a toda la familia, pero en especial a sus hijos, Messi analizó: “Muchas veces pensamos demasiado y los chicos lo asimilan y lo aceptan de una manera que no pensamos. Conociéndolo, sé que Thiago es como yo y lo lleva por dentro sin expresarlo, pero tampoco es nada grave. Demuestra que está feliz, contento y preparado. Se van a adaptar como se adaptan a todo. Será una buena experiencia para él. Le servirá para crecer a nivel personal, para seguir formándose y seguramente estaremos espectacular los cinco. Y yo encantado de estar en este club”.

La familia Messi, en su nuevo hogar Instagram @antonelaroccuzzo

Además, en otra entrevista, en ESPN, reconoció que para convencer a los hijos del cambio les hablaron de los atractivos de París: “Les dijimos que estaba Euro Disney, que iban a poder ir a la Torre (Eiffel)”.

Por último, compartió los momentos en los que, durante la negociación, hablaba con Neymar sobre la posibilidad que finalmente se concretó de volver a jugar juntos: “Cuando mi papá empezó a hablar con Leonardo, Ney ya sabía que estaba la posibilidad. Lo mismo Di María y Paredes. Y ellos enseguida me abrieron las puertas y me expresaron sus ganas de que se haga. Y estábamos continuamente en contacto y comentando los pasos para ver si venía o no venía. Y vine.”

