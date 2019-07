Expulsados Messi y Medel 00:28

Las duras declaraciones de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, finalmente fueron respondidas por la Conmebol. El líder albiceleste, expulsado durante el partido por el tercer puesto frente a Chile, había deslizado su enojo por la utilización del VAR en las semifinales frente a Brasil y estalló definitivamente después de ver la tarjeta roja tras su cruce con Gary Medel.

"Quedó visto lo que pasó. Con una amarilla se hubiese terminado. Son cosas que suelen pasar mucho en los partidos, estos partidos de tensiones. Pero bueno, viste lo que dije la vez pasada tal vez también pasó factura", reflexionó inicialmente Messi.

El argentino no fue partícipe de la gala de premiación en la que el equipo de Lionel Scaloni recibió la medalla por el tercer puesto: "No, no fui por todo un poco. Creo que no tenemos que ser parte de esta corrupción, esta falta de respeto que se hizo durante toda la Copa. Nos vamos con la sensación de que estábamos para más, que hicimos contra Brasil y hoy los mejores partidos del campeonato y que no nos dejaron estar en la final. La corrupción no permite que la gente disfrute del fútbol".

"¿Brasil campeón? Yo creo que no hay duda. Lamentablemente creo que está armada para Brasil. Ojalá que los árbitros y el VAR no tengan nada que ver y que Perú pueda competir, porque tiene equipo para hacerlo. Pero lo veo difícil", agregó el 10.

Ante los reclamos públicos de Messi, el resto de los jugadores, Lionel Scaloni y Claudio Tapia, la CONMEBOL respondió mediante un escueto comunicado que publicó en sus redes sociales. "En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde y un pilar fundamental del Fair Play es aceptar los resultados con lealtad y respeto. Lo mismo va para las decisiones arbitrales, que son humanas y siempre serán perfectibles", comienza la reflexión de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

"Es inaceptable que a raíz de incidentes propios de la competencia, donde participaron 12 selecciones, todas en igualdad de condiciones, se hayan lanzado acusaciones infundadas que faltan a la verdad y ponen en tela de juicio la integridad de la Copa América", agregó.

La misiva pública de la CONMEBOL hacia la AFA cerró el primer capítulo de un ida y vuelta que promete nuevos cruces en el futuro: "Dichas acusaciones representan una falta de respeto a la competencia, a todos los futbolistas participantes y a los cientos de profesionales de la CONMEBOL, institución que desde 2016 viene trabajando incansablemente por transparentar, profesionalizar y desarrollar el fútbol sudamericano".