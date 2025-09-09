Lamberto Boranga, un exarquero italiano, vuelve al fútbol con 83 años: “Sin Maradona, yo hubiese sido el N° 1”

Lamberto Boranga es italiano y tiene 82 años. Fue futbolista, más precisamente arquero, y llegó a jugar en la Serie A (en Perugia, Reggiana, Fiorentina y Cesena). El mes próximo cumplirá 83 años y, para sorpresa de todos, volverá al fútbol para jugar en el equipo de Trevana, un equipo de la primera división de Umbría, una región que limita con Toscana, Lacio y Marcas.

Lamberto Boranga jugando para Cesena, en la Serie A, en la temporada 1975/76 Alessandro Sabattini - Getty Images Europe

“No quiero hacer el ridículo y me estoy preparando con seriedad”, comentó Boranga en el portal quotidiano.net. Médico, cardiólogo y experto deportivo, firmó un vínculo con Trevana y se prepara para jugar -al menos- un partidoen la primera división de Umbría. “Luego ya veremos. Desde luego, no quiero entrar en el vestuario y tomar las riendas”, explicó.

“¿Qué le diría a uno de mis clientes si me dijera que quiere ser atleta a los 82 años? Le preguntaría: ‘¿Estás entrenado?’ o ‘¿Estás en forma?‘. Le haría pasar todas las pruebas médicas necesarias, como hago yo, y luego, si todo va bien, le diría: ‘Se puede’“, aseguró el veterano guardavalla.

Lamberto Boranga, hace unos años, durante un partido en el estadio Ennio Tardini de Parma Marco Luzzani - Getty Images Europe

Boranga, según el mismo portal italiano, tiene un entusiasmo contagioso y a menudo no se pone límites. Como cuando se empeña en señalar que Diego Maradona fue “el único” que lo “eclipsó”. “Si él no hubiera estado allí, yo me habría convertido en el número uno del mundo“, añadió.

Además de su fuerte vínculo con el deporte, Lamberto Boranga también es médico cardiólogo

Boranga es inteligente y sabe manejar los obstáculos: “Insisto: no quiero hacer el ridículo: las cosas se hacen bien o no se hacen. Tras algunas dudas, me dejé llevar y empecé a prepararme como es debido”. Estuvo involucrado en el mundo del boxeo durante mucho tiempo, como médico, y aseguró estar listo para exte nuevo desafío en su vida. Incluso, físicamente.

El entrenamiento de Boranga, a los 83 años

This was the previous video of Lamberto Boranga throwing himself around in the jump pit at Perugia’s former Santa Giuliana Stadium pic.twitter.com/L5FYiHa21l — Calcio England (@CalcioEngland) September 4, 2025

“Hasta los 70 años fui un león“, reveló Boranga. “Luego tuve problemas de menisco que me afectaron un poco, pero... para mí, la edad biológica es lo que cuenta, y desde ese punto de vista, estoy entre 58 y 62 años. En mis mejores días, incluso 50″, sentenció Boranga, con una vitalidad fantástica, que lo lleva a animarse a todo. Incluso, jugar un partido oficial con compañeros y rivales con 50 o 60 años menos.

Campeón de salto en alto

Boranga tiene una larga vida vinculada al deporte en general. Luego de su etapa como futbolista profesional, siguió entrenándose con continuidad y jugando en forma amateur. Pero hace unos años, con 76, se destacó en una competencia de atletismo. Puntualmente, se convirtió en campeón del mundo de salto de alto en la categoría Master +75, con una altura de 136 centímetros.

Lamberto Boranga, hace unos años, ganó una competencia de atletismo en Málaga

Apasionado y con un gran empuje en el día a día, Boranga superó al estadounidense Curtis Morgan y al español Manuel García Carbajo, que estaban empatados en 133 cm, durante el certamen realizado en Málaga.