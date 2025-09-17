Lanús lo hizo: venció a Fluminense y va con ventaja al Maracaná por la Copa Sudamericana

Lanús consiguió en la noche del martes un triunfo tan agónico como importante por 1-0 a expensas de Fluminense, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en La Fortaleza.

El único gol para el éxito del conjunto granate lo convirtió Marcelino Moreno a los 45 minutos del segundo tiempo, y valió para adelantarse en la serie. Y es que, de esta manera, el Granate, último argentino en carrera, logró una importante victoria de cara al duelo desquite que tendrá lugar el próximo martes 23 desde las 21.30, en el estadio Maracaná, y que dará a conocer al primer semifinalista del certamen internacional. Antes, los dirigidos por Mauricio Pellegrino deberán recibir a Platense el viernes por la novena fecha del Torneo Clausura, mientras que el “Flu” se medirá como visitante frente a Vitória por el Brasileirão.

Arriba con todo: jugada peligrosa de Walter Bou sobre Julio Fidelis (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO� - AFP�

La paridad se hizo presente en la primera etapa ya que ninguno de los dos logró romper el cero en el marcador, a pesar de que tanto el Granate como el conjunto brasileño generaron ocasiones en el área rival.

Tuvo un mejor comienzo el equipo argentino, en la medida que pudo manejar el balón en los primeros minutos y así llegó la primera chance, en una buena maniobra de Salvio que Marcelino Moreno remató apenas desviado. Poco después, volvió a insistir Lanús con un tiro de Toto Salvio que controló contra un palo el legendario Fábio, el veteranísimo arquero de 44 años, que con más de 1400 cotejos es el jugador con más partidos en la historia del fútbol.

El gol de Lanús: Moreno conectó casi desde el piso y Fábio no podrá rechazar el remate (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello� - AP�

Recién cerca de la media hora comenzó a mejorar el conjunto carioca. Entonces se arrimó al arco local, primero con un derechazo de Hércules que salió cerca del caño derecho, y poco después cuando el uruguayo Agustín Canobbio preparó una jugada muy buena, pero Renê remató muy alto desde el punto del penal, en una situación clara para el “Flu”.

No cambió mucho el desarrollo en la segunda mitad, con un Fluminense más preocupado en tener la pelota que en atacar, mientras que Lanús mostraba sus limitaciones en ofensiva, las mismas que venía mostrando en sus últimos compromisos. Un tiro lejano de Bou sin problemas para Fábio y un remate de Aquino al que le faltó una pizca de potencia eran las ocasiones más claras para el Granate.

Partido de Copa: varios jugadores de Fluminense le reclaman al árbitro uruguayo Gustavo Tejera (AP Photo/Gustavo Garello) Gustavo Garello� - AP�

Sin embargo, cuando parecía que la visita cumplía su objetivo de irse con el empate del sur bonaerense, Lanús logró la victoria tras un contraataque perfecto, en centro de Salvio que Marcelino Moreno remató, Fábio no llegó a despejar y la pelota terminó dentro del arco visitante.

En una de las últimas jugadas, los brasileños tuvieron la chance más clara para igualar la partida, pero Carlos Izquierdoz intervino para evitar el empate.

Lanús, campeón de este torneo en 2013, consiguió hacerse fuerte y logró una festejada victoria que le da cierto margen de tranquilidad para la revancha en Rio de Janeiro. El ganador de esta llave de cuartos jugará en semifinales contra el vencedor de la serie entre Alianza Lima y Universidad de Chile.

