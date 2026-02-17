Lanús vs. Flamengo, por la ida de la Recopa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Lanús y Flamengo se enfrentan este jueves en el marco de la ida de la Recopa Sudamericana 2026. El partido está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con arbitraje del venezolano Alexis Herrera, televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com. La vuelta será el jueves 26 de febrero, también a las 21.30 en el estadio Maracaná.

El Granate obtuvo su cupo para este certamen continental tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, torneo en el que venció por penales a Atlético Mineiro en la final tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario, en un compromiso que se jugó en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. El Mengão, por su parte, ganó la Copa Libertadores del año pasado al vencer a Palmeiras por la mínima diferencia con un gol de Danilo, en una definición disputada en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Con su consagración en la Copa Sudamericana 2025, Lanús consiguió su tercer título internacional Buda Mendes - Getty Images South America

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de abril de 2012, por la etapa de grupos de la Libertadores. En aquella oportunidad, Flamengo se quedó con la victoria por 3 a 0 como local, en la última fecha de la zona 2, con tantos de Welington, Deivid y Luiz Antonio. Previamente se cruzaron en la primera jornada y empataron 1 a 1 en La Fortaleza por los goles de César Carranza -L- y Lucas Moura -F-.

Lanús vs. Flamengo: todo lo que hay que saber

Ida de la Recopa Sudamericana 2026.

Día : Jueves 19 de febrero.

: Jueves 19 de febrero. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Lanús vs. Flamengo: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 21.30 (horario argentino) en la Argentina y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Flamengo corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.