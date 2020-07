Las lágrimas del Cai Aimar en su cumpleaños 70: "No puedo hablar"

"Cai" Aimar cumplió 70 años y lo celebraron en 90 Minutos de Fútbol Crédito: Crédito: Captura TV

El exdirector técnico y actual panelista de 90 Minutos de Fútbol, Carlos "Cai" Aimar, se emocionó hasta las lágrimas este martes en el programa por el homenaje que le hicieron sus compañeros en ocasión de su cumpleaños número 70.

Diversas personalidades del mundo del fútbol, así como también miembros de su familia, le hicieron llegar su saludo con videos que fueron reproducidos en el programa. Por el programa de Fox Sports, pasaron los exjugadores Blas Giunta, Enrique Hrabina, Beto Márcico, Gabriel Batistuta, Germán "Mono" Burgos, Diego Latorre, Leandro Desábato, Carlos Navarro Montoya, José Luis Villarreal y el español Julen Lopetegui.

Batistuta: "Te debo mucho Cai"

Bati, ex-9 de la selección argentina, dijo que le debe mucho a Aimar porque lo quiso "en un momento muy malo". En ese sentido, el exdelantero de Fiorentina le recordó que su carrera "venía a los tumbos y vos me rescataste. Me llevaste a Boca y todo cambió para mí. Te tengo un aprecio inmenso. Te pido perdón si a veces no lo digo".

Lopetegui: "Fuiste un adelantado"

En tanto, Lopetegui, exentrenador de la selección española, sindicó a Aimar como una "referencia" como ser humano y como entrenador, y señaló que el rosarino fue "un adelantado en el aspecto psicológico". A su vez, recordó cuando, en ocasión de una lesión lumbar, el por entonces DT del Logroñés lo acompañó en su recuperación, y le hizo sentir que era el mejor aún cuando no podía jugar.

Por su parte, Blas Armando Giunta le agradeció al director técnico por haberle hecho patear el último penal en la final de la Supercopa Sudamericana, en el año '89, entre Boca Juniors e Independiente.

Finalmente, Beto Márcico, señaló que el también empresario fue "muy importante en su vida", ya que lo ayudó en sus comienzo en Ferro, cuando Aimar entrenaba la reserva del equipo que en primera dirigía Carlos Timoteo Griguol.

La reacción

"Se los agradezco de corazón. No voy me voy a olvidar más de este cumpleaños", comentó al principio el ex-Deportivo Español.

Además, reveló que sus dirigidos en Boca Juniors lo "llenaron de mensajes". "¿Sabés que gratificante que es todo eso? No puedo seguir porque me pongo a llorar". Y recordó su paso por el club que dirigió entre 1989 y 1990. "Yo no era conocido ni nada, y sin embargo, tuve un apoyo extraordinario de parte de todos los jugadores".

El conductor del programa, Pollo Vignolo, confesó que Aimar "está siempre, en las buenas y en las malas". "Es un gran tipo. Un crack", agregó.

Por último, Aimar, exsubsecretario de Deportes de Santa Fe cerró: "Que te recuerden de esa manera, es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Ustedes no saben lo que significa todo lo que me mostraron. No puedo hablar, chicos".

Su trayectoria

Carlos Daniel Aimar dirigió a Celta de Vigo, Zaragoza y Tenerife, entre otros equipos de renombre, entre 1988 y 2005. Sus dos únicos títulos los obtuvo en el Xeneize: la Supercopa y la Recopa Sudamericana, en 1989 y 1990, respectivamente. Como jugador se desempeñó como volante por derecha. Defendió la camiseta de Rosario Central entre 1971 y 1978 (coincidió con allí con Mario Kempes y Aldo Poy, entre otros grandes jugadores) y en 1979 jugó para San Lorenzo.