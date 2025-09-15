Las ovaciones para Russo y Di María, lo mejor de una tarde de fiesta en Arroyito

ROSARIO.— En un partido que ofreció emociones intermitentes, la reverencia del público de Rosario Central hacia su hijo pródigo y el cariño hacia una de las figuras más representativas de su historia fueron las excusas para canalizar la euforia. Ángel Di María volvió a hacer su magia con un gol de sello y Miguel Ángel Russo, esta vez al frente del equipo rival, Boca, terminaron siendo lo más saliente de la tarde en un Gigante de Arroyito que ofreció más emociones en las tribunas que en el campo de juego.

Las explosiones que provocaron el gol olímpico de Di María y el ingreso de Russo en el terreno de juego marcaron el clímax en un Gigante de Arroyito desbordado por 48.000 hinchas canallas. En un partido especial por enfrentarse a su amigo Leandro Paredes, en lo que fue el primer duelo de campeones del mundo de Qatar 2022 en la Liga Argentina, Di María extendió su idilio con el pueblo canalla al marcar el gol que estableció el 1-1 final. El entrenador de Boca, que tantas veces puso el pecho por Central, incluso en los momentos más álgidos del club, volvió para alimentar su alma mientras atraviesa problemas de salud.

“Hay que mantenerse en frío, que es lo más difícil, pero estoy contento de estar en esta ciudad, en este club. Venir acá siempre es algo distinto. Hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Me hace bien venir a Rosario. Siempre me encuentro con amigos y seres queridos”, dijo Russo ante la prensa en conferencia de prensa, con la voz apagada. “Yo estoy muy bien. Hubo muchos que dijeron muchas tonterías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Yo, si estoy trabajando es porque me siento bien. Lo primero es la familia”, agregó el DT del Xeneize.

Russo no se quería perder este partido. El entrenador de Boca, que superó un cáncer hace algunos años, salió el lunes pasado del sanatorio, tras estar varios días internado por una infección urinaria. Siempre dijo que el fútbol es su vida y, volver a su segunda casa representaba para él, además de una obligación para con Boca, una inyección de afecto.

El primer aplauso para el entrenador estalló cuando la voz del estadio anunció la formación visitante entre silbidos, que se transformaron en una ovación cuando se oyó su nombre. Russo salió al campo de juego a la cola de su equipo, caminando con dificultad, y fue directamente a sentarse en su lugar junto a los suplentes. “El que no salta, abandonó”, fue el primer hit que regaló la hinchada, seguida del “Fideo, Fideo”, ambos en alusión directa al último partido disputado en el Gigante, el 1-0 en el clásico ante Newell’s con el golazo de tiro libre de Di María. Enseguida, el reconocimiento a una de las personas más queridas por los canallas. “Olé, olé, olé, Russo, Russo”, cantaron los fanáticos.

El reconocimiento hizo las veces de banda sonora para que jugadores como Malcorra, Quintana, Sandez, Mayo, Lovera y Campaz, entre otros, se acercaran al banco a saludar al entrenador que los llevó a conquistar la Copa de la Liga en 2023. Hubo un cruce especial con el arquero Jorge Broun: “Fatura sabe lo que me debe”, bromeó después Russo. Ese título significó el momento cumbre de Russo en Rosario Central, equipo al que dirigió en cinco etapas distintas (301 partidos en total), la primera en 1997. Entre sus lauros también figuran haberlo salvado del descenso cuando asumió en 2009 (jugó la promoción ante Belgrano), el ascenso en 2013 y tener una foja inmaculada en el clásico con Newell’s, con siete victorias y cinco empates. Un ídolo que el club tomó como propio y adoptado por su gente, que lo puso a la altura de otras glorias autóctonas como Don Ángel Tulio Zof y Edgardo Bauza.

A lo largo de su trayectoria en la selección argentina más los tres años y medio que compartieron en PSG (entre 2019 y 2022) y la temporada 2022/23 en Juventus, Di María y Paredes forjaron una gran amistad, que se extiende a sus mujeres e hijos. Cuando Di María volvió a Central, Paredes fue uno de los primeros en saludarlo públicamente, y al poco tiempo lo imitó firmando con Boca. Ellos marcaron las condiciones del duelo futbolístico. Jugando en una nueva posición de enganche o media-punta, cuando lo venía haciendo por derecha en sus anteriores presentaciones, Di María se encontró varias veces con Paredes, dueño del mediocampo de Boca. Promediando el primer tiempo, un empujón del hombre de Boca hizo caer dolorido al Fideo.

“Hablamos hoy un rato. Sabía que iba a venir una. Se la devolví también. Es un jugador temperamental. Adentro de la cancha no hay amigos, pero todo bien”, dijo Di María para la transmisión oficial. “Estoy contento por el gol y porque hicimos un muy buen partido. Fue parejo, ellos tienen grandes jugadores, nosotros también. Yo quiero jugar, estar dentro de la cancha en el puesto que me toque, donde sienta el técnico que es mejor para el equipo yo voy a intentar aportar.”

Los estiletazos del 5, el mejor jugador de Boca esta tarde, fueron el principal argumento ofensivo del equipo xeneize. Una ejecución rápida suya en un foul en tres cuartos de cancha propició la apertura del marcador (centro del ex Newell’s Brian Aguirre, cabezazo del ex Central Rodrigo Battaglia). Cuatro minutos después, el ídolo canalla hizo su magia con un tremendo gol olímpico. Hacía 34 años que Central no hacía un gol directo de córner: el último había sido de David Bisconti, en el empate 2-2 ante Deportivo Español en el Gigante, en 1991.

"SABÍA QUE IBA A VENIR UNA. DESPUÉS SE LA DEVOLVÍ"



“Enfrentamos a un equipo duro, fuerte, que tiene muchos buenos jugadores que fueron jugadores míos. Es una cancha difícil. Hay que venir y jugar”, analizó Russo. “Me voy muy contento con un montón de cosas. El empate sirve para seguir mejorando. Para mí fue lindo partido. Muchos cambios de ritmo, que es lo que hoy vemos en el fútbol europeo. Hay que seguir creciendo y buscando mejorar siempre”, amplió.

Después de haber iniciado su ciclo con ocho partidos sin conseguir una victoria, Russo llegaba a este partido con tres triunfos consecutivos y peleando la punta de la tabla anual. La racha se cortó, pero Miguel se fue de Arroyito ganador. Di María prolongó su idilio con la hinchada canalla. Suficiente para justificar la fiesta.