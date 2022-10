Fabián Doman, nuevo presidente de Independiente: “No ganó el PRO sino una lista que compitió por el Rojo”

Las cifras finales no dejaron lugar a dudas. La masa social de Independiente volcó buena parte de su confianza en Fabián Doman y la lista que lo acompañó en las elecciones del domingo otorgándole el 72,3 por ciento de los votos. El reconocido periodista y conductor de televisión asumirá en los próximos días con la intención de rescatar del marasmo económico y deportivo al tercer club más importante del país para volver a ubicarlo en el lugar que tuvo durante el siglo XX y del cual se precipitó en las últimas décadas. Un reto que se presupone titánico pero para el cual asegura que se siente preparado.

-¿Ya te cayó la ficha de ser el presidente electo de Independiente?

-Me cayó la ficha de la satisfacción enorme que significa ser el presidente de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Veía la fila de gente esperando para votar y me sentía orgulloso de ser hincha del Rojo y de poder dirigir este club y esos millones de hinchas.

-Los casi 16.000 socios que votaron marcaron un récord histórico en el club, ¿qué mensaje extraés de una convocatoria tan alta?

-La gente dijo que no la patotean más y que no puede volver a pasar que un presidente insulte a los socios o haga asambleas militarizadas. Y a los que ganamos nos dijo que es un mandato que se tiene que validar cada 24 horas y que hay que trabajar, gestionar y estar presente, que no hay vacas atadas ni cheques en blanco.

Doman, durante los festejos tras ganar las elecciones del domingo en Independiente Twitter @cristianritondo

-Néstor Grindetti y Cristian Ritondo forman parte de la nueva directiva y dirigentes de primer nivel en la política nacional como Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta hicieron llegar mensajes de felicitación. La identificación con el PRO resulta inevitable.

-Que haya figuras del PRO que nos saluden corre por cuenta de ellos. Néstor y Cristian están por ser hinchas de Independiente y estarían igual si fueran del Partido Comunista. Yo no soy del PRO ni lo será el club. Somos una institución sin fines de lucro y apartidaria. Así como critiqué a Moyano critico cualquier intento del PRO por adueñarse de una victoria que no le es propia. Quiero ser clarísimo y enfático: no ganó el PRO sino una lista que compitió por Independiente.

-La idea general es que el macrismo volvió a conquistar un club grande de la Argentina.

-Con todo el respeto del mundo, si el macrismo necesita una victoria que se la busque. Esta victoria no es macrista. Sí de Cristian y Néstor de manera individual por todo lo que han hecho y representan, igual que de Juan Marconi y mía. Arranqué en esto para sacar a Hugo Moyano de Independiente junto a todo un grupo de gente. Fuimos muy valientes y tuvimos lo que había que tener cuando nos decían que no se podía y era imposible. Lo logramos y ahora nos toca colgarnos la cucarda.

Fabián Doman junto a Juan Marconi, Néstor Grindetti y Cristian Ritondo Twitter @unidadCAI

-Vas a hacerte cargo de un club que vive la situación más difícil de su historia. Empecemos por lo económico, ¿cuánta deuda hay que afrontar en lo inmediato?

-Ya mismo hacen falta 500.000 dólares para levantar la inhibición que nos puso la FIFA por el impago a Gastón Silva; después los pagos y aumentos de salarios que implique la renovación de los contratos de Primera que vencen a fin de año. Y tenemos que ver si el club está al día con jugadores y empleados, cosa que no sabremos hasta no arrancar con la transición.

-Antes de diciembre pueden llegar nuevas inhibiciones.

El caso más complejo es el de América de México, por el monto y por la molestia que ellos tienen con Independiente por el incumplimiento de los planes de pago. También está por caer un juicio de Pablo Hernández. Venimos teniendo conversaciones con los acreedores para buscar soluciones.

-Cuando cambia la dirigencia de un club, los nuevos suelen tener gente apalabrada para asumir los cargos importantes, pero antes hay que definir qué ocurre con los que ya están, ¿qué tiene que suceder para que Julio César Falcioni siga siendo el director técnico en 2023?

-Digamos las cosas como son: su estilo de juego no es el que nos gusta a los hinchas de Independiente. Es así y no podemos reinventar la pólvora. Nosotros tenemos una manera de ver el fútbol y queremos que eso se plasme en el ámbito profesional y en las divisiones inferiores. Pero él es un caballero, el año pasado hizo una muy buena campaña y ahora acaba de sacar 15 puntos después de un mal primer semestre del equipo. Hay que sentarse a hablar, escucharlo, que nos escuche y ahí tomaremos una decisión. No voy a ir corriendo a confirmar ni a echar a Falcioni, no vamos a funcionar como tuiteros aburridos.

Julio César Falcioni, DT de Independiente. Entrenamiento Independiente

-¿Se pueden conocer nombres que se incorporarán a Independiente?

-El Director General de divisiones inferiores ya está resuelto. Viene de un club importante y presentó el proyecto que más nos gustó pero daremos a conocer el nombre y apellido cuando esté firmado el contrato con el club. Esa será una norma: vamos a comunicar novedades con contratos firmados, o queremos generar ilusiones que después no se concretan.

-Pero algunos apellidos sí que se conocen...

-Exacto. Pablo Cavallero está trabajando con nosotros desde hace dos meses. Será el Director Deportivo y él mismo propuso tener por encima a alguien que conozca a fondo el sentido de identidad de Independiente. Por eso posiblemente se sume Enzo Trossero y también Claudio Marangoni como Mánager Institucional. Son dos personas con las que queremos contar para conseguir esa recuperación de identidad. Y junto a ellos habrá todo un equipo con los principales dirigentes del club para trabajar en la Subcomisión de Fútbol. Ese grupo será el que tome las decisiones sobre el técnico de la Primera y los jugadores que se compran, vendan o renueven sus contratos.

Pablo Cavallero fue manager de Vélez; ahora será Director Deportivo en Independiente

-¿Eso no le quitará autonomía a la dirección deportiva?

-Para nada. La última palabra por supuesto que la tendremos los dirigentes. Su tarea será asistirnos y acercarnos las propuestas para entre todos tomar las decisiones. Lo que no podemos seguir gastando mal. En toda su historia Independiente se caracterizó por comprar de manera inteligente, veía jugadores que nadie veía. Alzamendi, Usuriaga o Yazalde no eran figuras cuando los fueron a buscar y se consagraron acá. Hay que trabajar mucho y volver a eso.

-¿Qué va a pasar con los doce contratos y préstamos de jugadores que vencen el 31 de diciembre?

-Ya empecé a hablar con la familia de Alan Soñora para que firmemos cuanto antes. Hay casos emblemáticos como los de Damián Batallini o Leandro Fernández que tendremos que conversar. Para todo eso nos vamos a sentar con Pablo y con Enzo. No vamos a tomar decisiones alocadas.

Alan Soñora, uno de los jugadores que deben renovar su contrato en Independiente Prensa Independiente

-Armar el plantel para el primer semestre de 2023 parece un tema complejo.

-Mmmm... (duda). Independiente tiene muchas deudas, lo sabemos, pero al mismo tiempo es un club que puede generar muchos recursos. El mundo económico le dijo que no al moyanismo, y por eso se dio la falta de sponsors, de abonos, de socios que dejaron de pagar la cuota... Eso se irá recomponiendo en los próximos tres o cuatro meses. Pero ahora bien, por un lado yo creo que el plantel actual puede dar más. Y por otro, claro que tenemos en la cabeza arqueros y jugadores para otros puestos, y que contactamos con posibles directores técnicos si es que Falcioni no sigue. No aseguro que vayamos a tener un equipo de categoría pero tampoco acepto el no por anticipado. Sucede que hay muchas cuestiones en paralelo y una medida va enganchada con la otra. ¿Para qué voy a estar buscando jugadores si no sé si puedo levantar la inhibición?

-¿Cómo van a generar esos ingresos? ¿Con qué empresas han hablado?

-Ya tenemos cerrado un sponsor para la espalda de la camiseta y estamos buscando otro para el pecho y para el estadio. Hay algunas empresas que directamente me dijeron que los llamara el día que sea presidente electo, así que ahora la gente de marketing empezará la ronda.

-Una de las quejas de los hinchas en el último tiempo fue la pérdida de peso del club en la AFA, ¿cómo van a plantear esa relación?

-¿Cómo te va a respetar el mundo del fútbol si el presidente del club no va a su propio club? Si vos no vas a defender tus derechos nadie va a venir a ayudarte ni a ocuparse de vos y el resto se aprovecha. La gente dejó última a la lista del oficialismo porque no se ocupaba del club, y la AFA fue uno de los lugares donde más se sintió. A partir de ahora a la AFA irá el presidente, como corresponde, para volver a construir una relación normal.

-¿Cuánto tiempo va a pasar para que Independiente vuelva a pelear títulos todos los años?

-En la campaña fui muy antidemagógico. No prometí nada en materia deportiva porque no quiero jugar con lo más hermoso que tiene el hincha, que es su ilusión. Sí puedo prometer que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que eso pase lo antes posible.