Algunas informaciones señalan a agosto como el mes que podría definir el futuro de Lautaro Martínez. Se estima que para esa época, después de que se resuelva la Champions League, Barcelona avanzará en las negociaciones y presentará una oferta que conforme a Inter, toda vez que el ex-Racing ya tendría acordado su contrato con el club catalán, a razón de 7,5 millones de euros por temporada.

Mientras la transferencia se mantiene en una nebulosa, el jefe ejecutivo de Inter, Beppe Marotta, fue claro y cristalino cuando este sábado le preguntaron por Lionel Messi, a partir de una visita a Milán que Jorge Messi, padre del delantero, hizo en los últimos días: "¿Messi en el Inter? Eso es fútbol de fantasía. No es nuestro objetivo. Además, Leo quiere continuar en Barcelona, no hay dudas al respecto". La recorrida de Jorge Messi por la ciudad lombarda no estuvo relacionada con lo futbolístico, sino con la búsqueda de una propiedad para uso familiar.

Desde que Barcelona mostró interés en Lautaro (22 años) como un futuro recambio para Luis Suárez (33), al delantero bahiense le cuesta conciliar su ferviente deseo de ser compañero de Messi con la responsabilidad de mantener en Inter el rendimiento que justifique su cláusula de rescisión, fijada en 111 millones de euros. Un monto que a Barcelona le parece excesivo, amén de sus problemas de liquidez para cuadrar el presupuesto. El club nerazzurro tampoco está dispuesto a una sustancial disminución del dinero en efectivo: cedería hasta los 90 millones, más la cesión de un futbolista. La propuesta más reciente que baraja Barcelona está compuesta por 70 millones más el defensor Junior Firpo.

La recesión económica global también empuja a la baja las cifras de la transferencias. Hasta ahora, los valores más altos que se pagaron por delanteros en el actual mercado correspondieron a Alvaro Morata (55 millones de euros, de Chelsea al Atlético de Madrid), Timo Werner (53, de Leipzig a Chelsea), Mauro Icardi (50, de Inter a Paris Saint Germain), Leroy Sané (45, de Manchester City a Bayern Munich) y Hakim Ziyech (40, de Ajax a Chelsea).

En plena pandemia en Europa, cuando la pelota estuvo parada, la curva de contagios crecía a la par de las posibilidades de que Lautaro pasara de Inter a Barcelona. Con el desconfinamiento y el regreso de la actividad, el atacante entró en una especie de dispersión en la cancha, su rendimiento decreció considerablemente, con una productividad que lo muestra bastante por debajo de Romelu Lukaku y Alexis Sánchez. Lautaro venía formando pareja ofensiva con el belga, pero de cara al partido del 5 de agosto ante Getafe, por la Europa League, no sería extraño que el entrenador Antonio Conte se incline por Lukaku y el chileno, siempre que Inter llegue a un acuerdo con Manchester United, que es dueño del pase de Alexis.

En la goleada 3-0 de este sábado a Genoa, por la antepenúltima fecha de la Serie A, Martínez fue titular, reemplazado a los 18 minutos del segundo tiempo por Sánchez. Conte lo saludó afectuosamente a su salida, como si le estuviera dando ánimo a quien se retiraba con la cabeza baja. Su planilla personal solo dejaba un remate que no fue al arco y 26 toques de pelota, según Opta. En ese momento, el partido estaba 1-0, con un gol de cabeza de Lukaku, que luego convirtió el tercero con un par de enganches dentro del área ante el defensor argentino Cristian Romero, mientras que el chileno había anotado el segundo, tras conectar un centro de Moses.

A partir de que se pudo controlar la peste y volvió el fútbol, Lautaro disputó 10 partidos (siete de titular), con dos goles, cuando antes de la interrupción sumaba 11 tantos en 23 cotejos. Contra Bologna le atajaron un penal con el partido 1-0 para Inter, que finalmente perdió 2-1. Desde la reanudación, Lukaku aportó seis goles en nueve encuentros. La contratación más alta en la historia del club -65 millones de euros a Manchester United- acumula 23 goles y se ubica tercero entre los jugadores que más convirtieron en su primera temporada en Inter, detrás de Stefano Nyers (26) y Ronaldo (25). Este sábado superó a Diego Milito (22).

Alexis Sánchez, tras una operación en un tobillo, vuelve a a ser el delantero veloz y profundo que casi no se vio en Manchester United. Hizo tres goles y se destaca por sus asistencias, con nueve (siete desde del desconfinamiento).

El exdelantero uruguayo Álvaro Recoba, que jugó durante ocho temporadas en Inter, se refirió a esta versión desdibujada de Lautaro: "Para mí, le está jugando en contra la cuestión de su posible pase a Barcelona. Él ya tendría que definirse para liberarse mentalmente, porque inconscientemente te bloquea la situación. El foco tendría que ser meter goles y llevar al Inter adelante, pero si en el medio de eso estás con otros pensamientos es difícil. Creo que puede darle mucho más al Inter".

Quien no tiene dudas sobre Lautaro es Inter, que siempre pretendió retenerlo, al menos una temporada más. Marotta comentó que junto con el director deportivo Piero Ausilio comenzarán en las próximas semanas conversaciones para extender hasta 2025 el contrato que vence en 2023, con un mejora económica que llevaría su salario de 1,5 a 5 millones de euros por temporada. Entre cifras y su destino soñado de Barcelona, el desafío de Lautaro Martínez pasa por reencontrarse dentro de la cancha.