La definición de Lautaro Martínez para el segundo gol de Inter en la victoria 2-1 sobre Sampdoria Fuente: AP - Crédito: Antonio Calanni

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 23:59

Ante el riesgo de que su posible transferencia a Barcelona se convierta en una novela farragosa y contraproducente para su imagen futbolística, desde el vestuario de Inter trascendió que Lautaro Martínez se comprometió con el técnico Antonio Conte a estar centrado y dar lo máximo por el equipo.

La pretensión del delantero argentino es no ofrecer motivos -más allá de que ningún futbolista está exento de una merma en su rendimiento- para que se sospeche de su implicación y ser blanco de duras críticas, como las que recibió de la prensa italiana tras la eliminación de Inter ante Napoli por las semifinales de la Copa Italia, el 13 de junio, en el que fue el primer partido tras más de tres meses de inactividad por la pandemia. Lo pusieron en la primera línea de los responsables de no haber conseguido la clasificación.

Con 22 años y apenas una temporada y media en Europa, al bahiense se lo mide con la misma vara que a estrellas consolidadas. El firme interés de Barcelona incrementó ese análisis riguroso. En la reanudación de la Serie A dejó una valiosa contribución en el triunfo 2 a 1 sobre Sampdoria, que consolida a Inter en un tercer puesto que da plaza para la próxima Champions League. En otro encuentro de la 26ª fecha, Atalanta volvió con su poderío ofensivo intacto: con "Papu" Gómez y Palomino goleó 4-1 a Sassuolo. Es el equipo más efectivo de la Serie A, con 74 tantos (2,84 por encuentro).

Un taco en el gol de Lukaku y la definición en el segundo

Con un pase de taco tras hacer una diagonal y aguantar a un defensor, el ex Racing limpió una jugada que siguió con una pared entre Eriksen y Lukaku, que definió frente al arco. La llegada en febrero del media-punta dinamarqués, procedente de Tottenham, favorece las posibilidades ofensivas del belga y el argentino.

El segundo gol lo marcó Martínez, asistido por Candreva en una acción que Lukaku llevó por la derecha. En el festejo, se levantó la camiseta para mostrar la remera con dedicatoria a Mario ("Pelusa"): "Feliz día papá". Estuvo participativo en el juego, más allá de que su único remate al arco fue el del gol, el número 12 en 24 partidos del torneo. Fue amonestado erróneamente por un simple choque y a siete minutos del final fue reemplazado por el chileno Alexis Sánchez.

El futuro inmediato de Lautaro todavía es una incógnita, ya que las piezas del rompecabezas no terminan de encastrar. Barcelona lo pretende, pero no está en condiciones de hacer el esfuerzo económico de pagar los 111 millones de euros de la cláusula de rescisión. El delantero sueña con jugar con Lionel Messi, que le abrió las puertas al elogiarlo públicamente, y ya avanzó en un acuerdo con los dirigentes del club catalán para firmar un contrato por 7,5 millones de euros por año más bonus. Inter no tiene ninguna urgencia en venderlo -ya se aseguró 50 millones de euros de Paris Saint Germain por Mauro Icardi- y si no le queda más remedio que negociarlo no está dispuesto a hacerlo por menos de 80 o 90 millones, más un jugador.

Al piso para disputar la pelota con un jugador de Sampdoria; Lautaro lleva 12 goles en 24 partidos del torneo de Serie A Fuente: AFP - Crédito: Filippo MONTEFORTE

Antes del encuentro con Sampdoria, el director deportivo Beppe Marotta, en declaraciones a Sky Sport, defendió los intereses deportivos y económicos de Inter: "Todos saben que Lautaro está en el foco de atención del mercado. Tiene una calidad inmensa y a muchos equipos les gustaría contratarlo, pero Inter no tiene intenciones de venderlo. Lautaro nunca nos expresó que quiere irse, así que soy muy optimista en que seguirá con nosotros en la próxima temporada". El dirigente también se refirió a su baja producción ante Napoli: "Fue el primer partido después de mucho tiempo. Hay que evaluarlo por lo que hizo en toda la temporada".

La cláusula de 111 millones de euros está fijada desde antes de que la economía global entrara en una fuerte recesión a causa del coronavirus. El fútbol también deberá ajustar sus presupuestos porque todos los clubes vieron restringidos sus ingresos. Se vislumbra un mercado de pases más austero. Hasta ahora, las dos contrataciones más significativas son la mencionada de Icardi y la del delantero alemán Timo Werner de Leipzig a Chelsea, por 53 millones de euros. De hecho, la operación por el argentino se cerró en un monto menor al estipulado antes de la pandemia.

Lautaro le entra a la pelota durante la victoria sobre Sampdoria; su cláusula de rescisión es de 111 millones de euros Fuente: Reuters - Crédito: Daniele Mascolo

Barcelona se plantea si la cláusula de Lautaro está sobrevaluada en este contexto. Considera que 65 millones y dos jugadores es una buena oferta. La transferencia recorre un laberinto que encontraría una salida si el bahiense forzara la situación con declaraciones públicas o emplazando a Inter, hipótesis que por ahora descarta.

A falta de solvencia económica, lo que por ahora sobra es tiempo: la UEFA mantendrá el mercado de pases abierto hasta el 5 de octubre. Racing también está a la expectativa porque le corresponderá una plusvalía de un 10 por ciento sobre la cifra que supere los 14 millones. A Lautaro le queda enfocarse en el calcio y luego en la Europa League (Inter enfrentará a Getafe en agosto) para que la novela no lo distraiga en la cancha.