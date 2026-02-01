Lautaro Martínez sigue en racha goleadora: Inter ganó en medio de una agresión al arquero rival

El sábado le comentó a su esposa Agostina Gandolfo que, como parte de los festejos de cumpleaños de Nina, la hija de ambos, había mandado a confeccionar una remera con una dedicatoria especial. Para concretar su plan, Lautaro Martínez necesitaba convertir un gol este domingo para, en el festejo, poder subirse la camiseta de Inter y dejar al descubierto el sentido mensaje.

Doblemente motivado por razones familiares y su buen presente futbolístico, el Toro no tardó en cumplir con sus premisas en la visita a Cremonese por la 23a. fecha de la Serie A. A los 16 minutos del primer tiempo, tras un córner desde la izquierda ejecutado por Federico Dimarco, el bahiense cruzó un cabezazo para poner el 1-0 en el triunfo por 2-0. Y ahí sí, el Lautaro goleador le hizo lugar a su condición de padre con la prenda que su hija observaba por televisión desde Milán: “Feliz cumple hija te amo”.

El cabezazo cruzado de Lautaro será el 1-0 de Inter frente a Cremonese PIERO CRUCIATTI - AFP

Luego del encuentro, Lautaro recibió la distinción al mejor futbolista: “¿Dónde pongo este premio? Sin duda, en la habitación de mi hija; hoy es su cumpleaños. Espero volver pronto a Milán. Debería esperarme despierta para poder darle un beso. Me ha cambiado la vida. Este premio es para ella".

A diferencia de Julián Álvarez, que acumula 11 partidos sin anotar con Atlético de Madrid en la Liga de España, Lautaro marcó de manera consecutiva en las últimas tres fechas y es el máximo goleador en el calcio, con 13 tantos.

Lo más destacado de Cremonese 0 - Inter 2

Firme puntero en el torneo, con ocho puntos de ventaja y un partido más sobre Milan -en estas horas está cerrando la incorporación del delantero francés Jean Mateta-, Inter tiene su futuro en el aire en la Champions League. En los play-offs de los 16os de final se medirá con el sorprendente Bodø/Glimt de Noruega, que en las últimas dos fechas dio el batacazo con victorias sobre Manchester City y Atlético de Madrid. Lautaro calificó la diferencia sobre Milan como “significativa”, pero que “queda mucho por recorrer para empezar a hablar del scudetto”.

Inter llegó al 2-0 con un golazo al ángulo desde fuera del área del polaco Piotr Zielinski. En cuanto al mercado de pases del invierno europeo que cerrará este lunes, los nerazzurri negocian el préstamo del volante de Liverpool Curtis Jones; solo en ese caso permitirá la cesión de Davide Frattesi a Nottingham Forest.

Mientras transita su octava temporada en Inter, período en el que su ascendencia dentro del club fue creciendo hasta llevar la cinta de capitán, el buen promedio de eficacia del Toro lo pone en camino a registros históricos. Con el gol a Cremonese, llegó a los 128 -solo por la Serie A- y alcanzó a Alessandro Altobelli en el cuarto puesto de los máximos goleadores de Inter. Por delante tiene a Giuseppe Meazza (197), Benito Lorenzi (138) y Stefano Nyers (133).

En lo relativo al global por todas las competencias oficiales, Lautaro suma 170 goles y está a tres de entrar en el podio que por ahora ocupa Roberto Boninsegna con 173 en el tercer puesto. En esta temporada, por todas las competencias, Martínez acumula 21 goles y seis asistencias en 36 cotejos.

Durante el encuentro ante Cremonese se produjo un incidente con una bomba de estruendo que los hinchas de Inter, ubicados en una cabecera, arrojaron sobre Amil Audero, arquero local. El partido estuvo detenido durante varios minutos, mientras el guardavallas recibía atención médica por una herida en una pierna.

Davide Nicola, entrenador de Cremonese, se refirió a la agresión: “El incidente habla por sí solo; solo quiero destacar la gran deportividad y profesionalismo de Audero. Le ha afectado este ataque, pero ha demostrado ser un hombre”. Como capitán de Inter, Lautaro le pidió “disculpas a Audero y a toda la afición de Cremonese”. Y agregó: “Estas cosas no deben pasar; esto es un espectáculo que se ve en todo el mundo”.