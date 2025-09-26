LDU Quito venció por 1-0 a São Paulo como visitante en la Copa Libertadores

LDU Quito venció por 1-0 a São Paulo como visitante, en un partido de la jornada 16 de la Copa Libertadores. El gol fue marcado por Jeison Medina, a los 41 minutos.

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.