Le preguntaron al hijo de Caruso Lombardi que vendía su papá y respondió "humo"

La divertida respuesta de su hijo mientras estaban al aire en la televisión Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de abril de 2020 • 12:55

El entrenador Ricardo Caruso Lombard se encontraba en compañía de su hijo Gonzalo en una nota por videollamada para el programa De Fútbol Se Habla Así, en DirecTV, y ocurrió lo inesperado y gracioso que invadió la risa de todos.

En ese momento el conductor, Juan Carlos "Toti" Pasman , aprovechó que detrás del técnico estaba el hijo de Caruso y sin pensarlo le preguntó: "Contale a la gente, ¿qué vende Caruso Lombardi?". La respuesta de Gonzalo fue inmediata: "Humo" y le señaló la cabeza, en referencia a todo lo que sale de ahí.

"Sabés que se lo enseñaron de muy chiquito", confesaba al aire el hoy técnico de Belgrano de Córdoba. "Mi hermano", lo interrumpió su hijo y todos estallaron en risas.

Hace unos días, Caruso Lombardi también fue noticia porque el presidente Alberto Fernández lo había cuestionado de cómo dirigía a Argentinos Juniors en 2007, club del cual es hincha. "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos, nos gusta un juego menos especulativo", había señalado el presidente.

Caruso, fiel a su estilo, no se quedó callado y salió a responderle a través de Twitter: "Señor Presidente me encanta como va llevando este tema del coronavirus , lo aplaudo pero me gustaría que valore mi trabajo como yo hago con el suyo", fueron las palabras del técnico.