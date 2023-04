Leandro Díaz, el Loco de Lanús: mandó a River a la promoción, tuvo depresión, encontró la paz y hoy contribuye al tercer puesto del granate

escuchar

Después de 13 años en otros clubes, Leandro Díaz volvió a su casa a fines de 2022. “El Loco” dejó Estudiantes de La Plata luego de una gran temporada y regresó a Lanús, que lo formó y en el que mandó a la promoción a River en el mismísimo Monumental en 2011. El operativo retorno tenía una misión que parecía difícil de cumplir: hacer goles, un trabajo encomendado en los últimos años a José “Pepe” Sand, el máximo anotador en la historia granate. A juzgar por los números en las primeras 13 fechas, Díaz, de 30 años, cumple el objetivo: lleva ocho tantos, incluidos cuatro de penal). Sus dos últimos sirvieron para vencer este sábado a Sarmiento en la Fortaleza por 2-1 y encaramarse, al menos por unas horas, en el tercer escalón de la Liga Profesional de Fútbol, con 22 puntos.

Díaz llegó –volvió– a Lanús como uno de los refuerzos de búsqueda quirúrgica en el último mercado de pases. En lugar de comprar mucho, el club bonaerense prefirió adquirir jugadores contrastados, con garantía de éxito. Compró la mitad del pase del delantero tucumano que estaba en poder de Estudiantes y adquirió el otro 50% al propio futbolista, que firmó un contrato hasta fines de 2025. Lanús, apremiado por el la posibilidad de descenso a comienzos de año, necesitaba de un goleador conocido para engrosar su colchón de puntos. “El Loco” –el temperamento le ganó a Díaz ese apodo– era el indicado.

En 2023 convirtió frente a San Lorenzo, Tigre, Arsenal, Central Córdoba, Godoy Cruz (dos veces) y Sarmiento (dos). En un 50% de los casos, de penal, como en el tanto que abrió el marcador contra el equipo de Junín, en un partido que parecía sentenciado cuando los granates se pusieron 2-0 (otro penal y otro tanto de Díaz, aunque con una atajada intermedia de Sebastián Meza), pero que terminó con el marcador incierto tras la expulsión al defensor paraguayo José María Canale, otro de los incorporados en esta temporada. Un tercer refuerzo, llegado en junio pasado, el uruguayo Luciano Boggio, fue la figura del partido.

Además de los dos penales, el partido tuvo dos tarjetas rojas, el citado Canale en el local y Manuel García en Sarmiento, y varias jugadas polémicas. En una de ellas, el colombiano Raúl Loayza pareció tocar la pelota con una mano tras un remate de Javier Toledo que dio en un palo. El futbolista de Lanús hizo un movimiento antes del rebotara del balón en él, y pareció haber intención. La acción fue revisada en silencio. Y no hubo pena máxima para el cuadro visitante, pese al reclamo de Emiliano Méndez y del entrenador Israel Damonte. Sarmiento sí disfrutó de un gol, anotado por un delantero de raza como Díaz: Lisandro López. Como Sand, Santiago Silva, Maximiliano Rodríguez, Lucas Licht y Ángel Labruna, Licha anotó pasados los 40 años de edad en el fútbol argentino.

Leandro Díaz acaba de batir a Sebastián Meza, que le atajó el segundo penal, para un 2-0 parcial de Lanús contra Sarmiento; el Loco había jugado como granate 13 años atrás y regresó. Fotobaires

A Díaz, el viejo-nuevo goleador granate, nada le resultó sencillo. Su carrera es un crisol de camisetas: Lanús (55 partidos, 4 tantos), Tigre (10 y 1 gol), Huracán (7 y 0), Everton (Chile; 5 y 0), Atlético Tucumán (94 y 28), Ferro (13 y 5), Sarmiento (10 y 4), Rafaela (13 y 3), Veracruz (México; 13 y 1) y Estudiantes (88 y 28). “Acá [Estudiantes] me aguantaron un poco más. En otros lados me corrían cada seis meses”, manifestó.

Por cierto, en el Pincha vivió su mejor momento, pero también el más duro. Los médicos del León lo ayudaron a combatir una enfermedad silenciosa: la depresión. Una vez aprovechó una entrevista a pie de campo tras un gol in extremis para sacar el tema, tantas veces tabú para los futbolistas, para el fútbol. “Cuando uno tiene depresión, tiene que decirlo. Un día me agarró el doctor y empecé a tratarme. Es difícil cuando no lo contás. Tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Empecé a jugar, empecé a soltarme y demostré que puedo jugar en Estudiantes. Me aguantaron muchos partidos”, afirmó.

Es el mismo futbolista que en Pascua del año pasado salió con su camioneta a hacer el reparto de una panadería de Lanús Oeste. Fue a las siete de la mañana de un domingo, tras hacer un gol el día anterior a Barracas Central en un 6 a 1 pincharrata por la Copa de la Liga Profesional. El mismo futbolista que no tiene problemas en ir al arco y ponerse los guantes si un partido se complica. Pasó en febrero, cuando Lautaro Morales recibió la tarjeta roja frente a San Lorenzo y el delantero lo reemplazó entre los tres palos. Especialista en conseguir goles, aquella vez los evitó. Y el cuadro granate se llevó el triunfo por 2 a 1.

Díaz es el mismo futbolista que después de un durísimo choque con el defensor Ramón Arias en 2019 quiso seguir jugando. Vestía la camiseta de Atlético Tucumán, y después se enteró de que una pierna había corrido peligro. Fue intervenido quirúrgicamente para que la dolencia muscular no se agravara. “Fue un traumatismo muy grande y le ocasionó un gran proceso inflamatorio. Eso aumentó la presión en el músculo y se generó un síndrome compartimental. Tuve que actuar rápidamente para descomprimir eso, porque si no lo hacía, podía provocarse la muerte del músculo –necrosis–, e incluso problemas renales”, contó el jefe de los servicios médicos del Decano, José Luis Saab., citado por La Gaceta. Díaz, fiel a su estilo y a su carácter, regresó a la cancha tras el golpe. Duró apenas diez minutos. Pero lo intentó.

Y aquí está el Loco, ya más tranquilo. Tras una carrera a los saltos, encontró en Estudiantes la paz que necesitaba y ahora está dispuesto a seguir de racha en su querido Lanús, en el que aprendió el oficio de delantero. No le va nada mal y sus goles ayudan al equipo granate a pelear arriba. El objetivo inicial, olvidarse de la pelea de abajo, va cumpliéndose. Y si el 9 de las mil y una locuras sigue inspirado, tal vez Lanús se entrometa en la lucha por el cetro. No tener competencia internacional puede ser una ventaja.