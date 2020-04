LeBron James se convierte en un gran problema para el futuro de Real Madrid

LeBron James. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

El mercado de pases en el fútbol europeo está bastante golpeado. Sin embargo, los grandes clubes trabajan en silencio para contratar figuras para la próxima temporada. Una de las gestiones más resonantes es la que está llevando adelante Real Madrid por Kylian Mbappé , ya que el delantero está dispuesto a salir de PSG y estaría casi todo resuelto para que emigre a España. Sin embargo, en las últimas horas apareció en escena LeBron James y parece que el pase de francés a Madrid está congelado. The King, en su rol de accionista de Liverpool desde que se asoció con la empresa Fenway Sports Group en 2011, parece estar muy concentrado en llevarse a Mbappé a la Premier League.

En esta historia entran varios actores y factores. Uno de los más importantes es la relación del francés con Lebron, que en varias oportunidades se reunieron y el 23 de los Lakers ya le dijo que lo quería en Liverpool. Incluso lo invitó en varias oportunidades a que lo visite en Los Angeles. Pero también cuenta la empresa Nike, ya que no sólo es la marca que tiene como figura a la estrella de la NBA, sino que es la que viste a PSG y la que realizará en nuevo diseño de la camiseta del club inglés en la próxima temporada.

LeBron y Mbappé. Crédito: twitter @KMbappe

Muchos aseguran que el propio Lebron está trabajando en la indumentaria de Liverpool, que podría tener a Jordan Brand (Air Jordan) encargándose de toda la ropa del equipo profesional. El nuevo contrato entre Liverpool y Nike es de 94.000.000 de euros. Dicho monto será el segundo más alto que pague la marca estadounidense en el fútbol, detrás de los 105 millones que le abona a Barcelona.

Es importante recordar que fue Nike la empresa que ayudó a PSG -con un contrato cercano a los 700 millones de euros-, a blindar a Mbappé en la última temporada cuando Real Madrid tenía prácticamente todo acordado para quedarse con el francés. En esta oportunidad no sólo la marca de ropa de los Estados Unidos podría ayudar a Liverpool, sino que también Lebron James juega sus cartas y hasta ya le abría explicado al futbolista cómo sería la operación.

El delantero es una de las figuras de Nike: en 2017 dejó de lado a Adidas para quedarse con la marca de la pipa. Si bien desde el entorno del futbolista no se han expresado, mucho medios españoles ya encendieron la alarma para Real Madrid. Es que circuló con mucha fuerza que en las últimas horas Lebron estuvo charlando con Mbappé para que considere una charla para ser parte del club que lo tiene como inversionista.

Lebron sabe que la apuesta por Nike más Kylian tendría un impacto económico que también le repercutiría en la valoración de Liverpool y The King no se detiene y va por todo. Y no le teme al poder de Real Madrid.