Crédito: @LUFC

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 12:00

A lo largo de toda la temporada, la figura de Kiko Casilla fue un foco de conflicto dentro del buen clima general que vivió y vive Leeds United. El arquero español, titular desde su llegada al club con Marcelo Bielsa en enero de 2019, fue muy cuestionado durante gran parte del campeonato por errores que costaron goles que el equipo pagó con la pérdida de puntos fundamentales y luego, en febrero pasado, todo estalló: fue suspendido por ocho partidos y recibió una multa de 70 mil euros por insultos racistas.

Hoy, con la sanción ya cumplida y el equipo muy cerca de lograr el ascenso a la Premier League, su nombre vuelve a aparecer en escena: el DT argentino analiza volver a incluirlo entre los titulares y los hinchas explotaron contra esa posible decisión.

Durante los últimos ocho partidos, el arco fue ocupado por el francés Ilan Meslier, un joven de 20 años que está a préstamo y proviene de Lorient de la Ligue 2 de Francia, con buenos resultados: desde el 29 de febrero hasta hoy, Leeds ganó seis partidos, empató uno y perdió el restante, con cinco vallas invictas y tan solo cuatro goles en contra. En tanto, con Casilla, en los primeros 35 partidos de la temporada, fueron 15 las veces que conservó el arco invicto.

"Todavía no definí el equipo, así que prefiero que los jugadores sepan primero y después puedo hacer una declaración", comentó Bielsa y confirmó que hablará con sus futbolistas sobre el futuro de Casilla, quien estuvo entrenándose con el equipo durante toda la sanción. Pero, luego de que BBC Sport informara sobre la posibilidad de que el arquero español retorne al once titular, los fanáticos de Leeds se mostraron totalmente en desacuerdo a través de las redes sociales.

"No puedo creer que se esté considerando a Casilla. ¡Ya debería estar afuera!", disparó un usuario. "Es una vergüenza absoluta que ese racista pueda regresar al equipo en este momento. Va en contra de la idea de los últimos 5 juegos en los que los jugadores se han arrodillado en solidaridad con una lucha contra el racismo", expresó otro hincha. "No quiero a Casilla en la portería en absoluto. Manténgalo lejos, muy, muy lejos", agregó una fanática, y otro sentenció: "Marcelo, no lo hagas".

Leeds United es líder absoluto y le lleva tres puntos de ventaja a West Bromwich, seis a Brentford y ocho a Fulham, los únicos que matemáticamente podrían superarlo -quedan apenas nueve unidades en juego-. Así, el equipo del "Loco" necesita tan solo cuatro puntos en los próximos tres partidos para ascender a la primera división y hasta podría lograrlo el próximo jueves en el duelo frente a Barnsley si se dan una serie de resultados.

Casilla fue suspendido el 28 de febrero y recién ahora podría volver a jugar. Pese a que el arquero siempre negó cualquier tipo de acusación, la Federación Inglesa abrió una investigación en septiembre de 2019, después de que el árbitro John Brooks actuara de oficio e informara que había escuchado insultos racistas de Casilla sobre Jonathan Leko, jugador de Charlton Athletic. Tras meses de análisis y procedimientos, que incluyeron lectores de labios e intérpretes de castellano, se reveló que el arquero le dijo "fucking nigger" ("maldito negro") a su rival durante el partido y fue sancionado.

El arquero español Kiko Casilla, titular en los primeros 35 partidos de la temporada, superó los ocho juegos de suspensión por racismo y podría volver Fuente: Reuters

Tiempo atrás, Bielsa, lejos de cuestionar la decisión, había sido muy concreto: "Las autoridades se han expresado, Kiko y el club también. Creo que cualquier contribución que pueda hacer no es significativa. Debemos aceptar las reglas de la competencia y aceptar esas decisiones. Todos estamos en contra de todo tipo de racismo y discriminación, esto está muy claro".

Hoy, con el sueño del ascenso a la Premier cada vez más cerca de concretarse, los fanáticos de Leeds, totalmente conquistados por el DT argentino, ponen el grito en el cielo para evitar una posible decisión que consideran totalmente fuera de lugar.

La tabla de posiciones del Championship