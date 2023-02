Enzo Fernández debutó en Chelsea y los diarios ingleses fueron duros al marcar el contraste entre la inversión del club y los resultados

escuchar

“Ni siquiera 105 millones de libras pueden comprar un gol para el Chelsea”, fue el título de la tapa del diario Daily Mail luego del debut de Enzo Fernández este viernes en los Blues con un empate 0-0 como local ante Fulham, en el que el muy buen desempeño del futbolista argentino contrastó con lo conseguido por el equipo en ese juego de la Premier League.

Apenas tres días después de haberse sellado el acuerdo con Benfica, a 48 horas de su arribo al club y con una sola práctica sin demasiadas exigencias, el número 5 salió a la cancha sorpresivamente como titular, jugó todo el partido y tuvo una actuación destacada. Pero su rendimiento, como si hubiera estado en Chelsea hace largo tiempo y la generación de jugadas de gol, no alcanzó para que el equipo saliera victorioso. Junto al título de tapa, la imagen fue de Enzo tomándose la cabeza, tomada cuando estuvo muy cerca de convertir con un disparo desde afuera del área.

El partido de Enzo Fernández

“El fichaje récord británico Enzo Fernández hizo su debut en el Chelsea, pero no pudo ayudar a su nuevo equipo a conseguir su segunda victoria de 2023″, sintetizó la BBC. El equipo necesita acercarse a los puestos de clasificación para las copas europeas y el relanzamiento de la temporada tras el Mundial no revirtió la imagen siquiera con la llegada reciente del campeón con la selección, que protagonizó el pase más caro de la historia del torneo.

La adaptación pareció no ser un problema para el mediocampista que levantó la copa en el Mundial de Qatar 2022 por el que Todd Boehly, propietario del Chelsea, desembolsó 121 millones de euros al filo del cierre del libro de pases. Daily Mail fue duro con el dueño del equipo que lleva dos empates sin goles seguidos. “A Boehly le bajaron los pantalones”, se puede leer arriba de la foto de Fernández.

The Sun hizo foco también en los gastos del club londinense: “El esperado carnaval de fútbol y goles que acompañó al asombroso derroche de fichajes del Chelsea el mes pasado no se materializó con el empate sin goles más caro de la historia”. El periódico no se enfocó sólo en Fernández, sino en el contexto de lo que lleva gastado la entidad para revertir una temporada floja, lejos del nivel que hace dos años le permitió ganar la Champions League.

Enzo Fernandez

En el mismo sentido fue Mirror Sports, que también apeló a una imagen de Fernández lamentándose e hizo mención al gasto elevado y el arco rival en 0. El título principal hace un juego de palabras, como si hubiera sido una broma lo del pase. Y Star Sports sentencia: “Dinero por nada”.

The Guardian fue más allá, añadiendo a su análisis las compras previas al inicio de la temporada. “Para decepción de aquellos que creen que ganar una ventana de transferencia realmente cuenta para algo, hubo un juego que perdurará en la memoria solamente por el despreciable fracaso del Chelsea para producir el tipo de fútbol digno de un gasto de más de 500 millones de libras”, indicó, contabilizando la inversión desde junio pasado.

Enzo Fernandez

Las necesidades de Chelsea no están relacionadas solamente a lo que sucede en la Premier League, donde acumula 30 puntos y está a 20 unidades del líder Arsenal. El miércoles 15 de febrero será el partido de ida ante el Borussia Dortmund por los octavos de final de la Champions League. La revancha está prevista para el 7 de marzo.

Graham Potter, DT de Chelsea, tuvo palabras elogiosas hacia Enzo luego del partido en el Stamford Bridge. “Lo hizo muy bien, considerando que llegó al país hace poco”, inició la evaluación en la conferencia de prensa el entrenador. Y continuó: “No nos conoce a nosotros ni nosotros a él en términos del día a día, pero se pudieron ver momentos de su calidad, de su personalidad. Va a ir mejorando mucho de entrenamiento a entrenamiento”.

Enzo Fernández tuvo un muy buen rendimiento y fue elogiado por el DT, pero Chelsea empató 0-0 ante Fulham en su debut y ganó uno de los siete partidos que jugó este año. Kirsty Wigglesworth - AP

Previamente, había reconocido que se enteró del pase “cuando estaba hecho” y lo consideró “un jugador fantástico”. Y confesó: “Mi español no es el mejor y su inglés no es excelente, por lo que necesitábamos apoyarnos en el traductor... pero lograremos entendernos”.

LA NACION