Liga de España: la maravilla de Rodrygo en medio del hat-trick de Benzema para el 4-2 de Real Madrid

escuchar

Aunque sepa que depende de un milagro para evitar que Barcelona sea el próximo campeón de la Liga de España, Real Madrid también es consciente de que no puede dar la imagen del último martes, cuando asistió impávido al festival del argentino Valentín Castellanos, autor de un histórico póker en el 4-2 de Girona. Fue una derrota que molestó bastante al habitualmente sereno Carlo Ancelotti, que calificó casi de inadmisibles las fallas defensivas.

Más allá de que la Liga parece resuelta (Barcelona le lleva 11 puntos, con 18 por disputar), Real Madrid debe mantener la tensión competitiva porque el calendario le propone en las próximas semanas un par de citas que influirán mucho en el balance de la temporada. El próximo sábado enfrentará en Sevilla a Osasuna en la final de la Copa del Rey y el martes 9 de mayo recibirá a Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions League. La preparación de esos encuentros se hace bajo la preocupación porque que el lesionado Luka Modric no estará en el primero y difícilmente llegue al segundo.

El salto de Karim Benzema en el festejo de uno de los goles Pablo Garcia - AP

En un soleado sábado sobre el Santiago Bernabéu, Real Madrid recuperó más su poderío ofensivo que la seguridad defensiva en el 4-2 sobre Almería, que tuvo un gol del argentino Lucas Robertone para un equipo que todavía no tiene asegurada la permanencia en primera división. El exVélez lleva dos tantos y ocho asistencias en 31 presencias

La jornada fue de lucimiento para el tridente ofensivo, con un hat-trick de Karim Benzema, un gol de Rodrygo y el show de Vinicius, que combina sus destrezas técnicas con peleas con los rivales y el árbitro.

Los descuentos de Almería llegaron con el encuentro 3-0 y 4-1, pero igual merecieron otro tirón de orejas de Ancelotti. El tanto de cabeza de Robertone fue tras un mal pase de Toni Kroos en la puerta del área. “Ha sido relajación. Me enojé porque no tiene que pasar en este momento. Es una señal bastante evidente y debe ser un toque de atención. No se puede bajar el nivel y la concentración. Si lo hacemos, recibimos goles”, expresó Ancelotti.

Rodrygo hace magia con una pisada

El mayor deslumbramiento del cotejo estuvo en la fenomenal acción de Rodrygo, que le sirvió el segundo gol a Benzema. El brasileño arrancó la jugada desde la línea media, con un pase para la proyección de Lucas Vázquez. Cuando fue a buscar la devolución dentro del área, Rodrygo fue encimado por Samuel Costa, que llegó a desestabilizarlo un poco. Al quedar entre la línea de fondo y el rival, el exSantos salió del brete con una pisada que le despejó el camino para asistir a Benzema. “No tenía mucho que hacer en esa situación. Así que hice un autopase de tacón y le di una asistencia a Karim”, dijo luego del partido.

Para completar su función, en la que está siendo la mejor de sus cuatro temporadas en Real Madrid, Rodrygo marcó un golazo al ángulo desde fuera del área para el 4-1. Los hinchas merengues todavía tiene muy presente sus goles ante Chelsea en Londres para sellar clasificación a las semifinales.

Rodrygo, golazo desde fuera del área

Benzema había marcado el primero por un pase de Vinicius y anotó el tercero de penal. Último Balón de Oro, el capitán y N° 9 sigue construyendo su perfil de gran goleador de Real Madrid, faceta que acentuó desde la salida de Cristiano Ronaldo. Con los tres tantos a Almería, Benzema superó a Hugo Sánchez y se subió al cuarto puesto entre los goleadores históricos de la Liga, con 236 festejos. Por delante tiene a Lionel Messi (474), Cristiano Ronaldo (311) y Telmo Zarra (252).

Benzema llega al hat-trick con la conversión del penal Pablo Garcia - AP

Benzema fue el cómodo Pichichi de la Liga anterior -obtenida por Real Madrid-, con 27, y en la actual suma 17 para mantener un cabeza a cabeza con Robert Lewadowski (19), que este sábado marcó uno en el 3-0 de Barcelona a Betis. Fue el undécimo hat-trick -cinco en la Liga, dos en Copa del Rey y cuatro en Champions League- de Benzema en Real Madrid y el 13° de su carrera si se agregan dos en Lyon.

Vinicius volvió a enredarse en protestas hacia los rivales y el árbitro por los foules que recibe. Pudo haber sido expulsado porque tras ser amonestado por un reclamo airado al juez Del Cerro Grande, le aplaudió en la cara y le dijo que estaba loco. Ancelotti intentó justificar las reacciones del brasileño: “La realidad es que protesta porque siempre le hacen faltas de manera repetida. Él protesta y le sacan tarjeta. Lleva diez amarillas, muchas menos de las que le muestran a sus sus rivales”.

Lo más destacado de Real Madrid 4 - Almería 2

LA NACION