Fuente: Reuters

9 de septiembre de 2020 • 11:44

El arranque de la Liga de España será un comienzo diferente. Con cambios, con ratificaciones y con la intención de crear el escenario ideal en medio de un contexto pandémico. Por eso algunos medios locales se atreven a denominarla como "La Liga del Covid". Las determinaciones que tomaron los diferentes organismos oficiales vinculados al fútbol español, La Liga y la Federación, afectarán a la primera y la segunda división y se tomaron como referencia las 11 fechas que se disputaron para cerrar la última temporada en la que se ensayó una especie de burbuja para evitar contagios.

Dentro de los cambios más significativos aparece la posibilidad de definir los estadios alternativos de cada equipo para los supuestos en que no pudieran disputarse lo encuentros en sus propios estadios. Los clubes deberán comunicarlo antes del 18 de septiembre de 2020 el estadio alternativo situado fuera de su Comunidad Autónoma.

Además, se permitirá modificar la cantidad de jugadores mínimos habilitados para la disputa de un encuentro. Estaba establecido que debían ser siete los jugadores mínimos del equipo principal para disputar un partido, en cambio ahora puede bajar a cinco si aparecen casos de Covid. En total, deberán contar con 13 futbolistas para un encuentro entre fichas del primer equipo y divisiones menores.

Fuente: Reuters

También se fijaron criterios para el aplazamiento de los partidos y las consecuencias competitivas en el supuesto de que no se puedan disputar los mismos. En caso de imposibilidad de llevar a cabo un encuentro como consecuencia de hechos relacionados con la pandemia, tales como la no disponibilidad mínima de al menos 13 futbolistas habilitados entre jugadores, la imposibilidad de desplazamiento por causa de prohibiciones sanitarias, el cierre de instalaciones siempre que esta situación se produzca dentro de las 48 horas anteriores a la disputa del encuentro u otras de naturaleza similar derivadas del Covid, se deberá acordar el aplazamiento del encuentro a una nueva fecha.

El número máximo de aplazamientos para los clubes de la primera división será de un único encuentro y de dos encuentros para los clubes de segunda. No será posible el aplazamiento de los partidos se produzcan con posterioridad a la jornada 30 en la primera y a la fecha 34 en la segunda división. Superado el límite de encuentros que pueden suspenderse o cuando los mismos se produzcan en las últimas jornadas establecidas se dará le dará por ganado el encuentro al otro equipo por un marcador de 3 a 0.

Incluso, se estableció que en el caso de que no pueda mantenerse el formato original (eliminatorias a ida y vuelta) ni terminar la competencia antes del 30 de junio de 2021, se establecen dos alternativas: Final Four en sede única a un partido cada cruce y tres encuentros en cinco días. La otra chance es realizar eliminatorias a un enfrentamiento en sedes neutrales. Además, se dejó en claro que si las autoridades sanitarias le prohiben a un equipo entrenarse en sus sedes o en sus centros habituales no podrán apelar a la suspensión de un encuentro por esta causa.

También se permitirá la modificación de integrantes de un cuerpo técnico si es que se registra algún caso de coronavirus. Eso podrá hacerse por otro profesional que tenga en su poder la licencia correspondiente y el reemplazo será por el tiempo que demande la recuperación del integrante del staff que hubiera estado afectado.

Y por último se determinó que los equipos no deberán cumplir con la norma que establecía que debían llegar 90 minutos antes a los estadios para la disputa de un encuentros y dejaron claro las autoridades que mientras dure la pandemia será suficiente con que las delegaciones lleguen unos 45 minutos antes a la cancha.