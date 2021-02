Racing - Independiente será uno de los clásicos interzonales y se disputará en la fecha 9.

El fútbol argentino ya tiene definido su próximo torneo. La nueva Copa de la Liga Profesional, a disputarse desde el 12 de febrero hasta el 30 de mayo (día de la final), tendrá 26 equipos divididos en dos zonas de 13 equipos. Además, tendrá enfrentamientos interzonales, lo que marcará el regreso de los clásicos.

En Puerto Madero y sin televisación, este miércoles se realizó el sorteo de grupos y se estableció el fixture del torneo que se jugará previo a la Copa América organizada conjuntamente por Argentina y Colombia. El campeón que se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2022,

A continuación, un mapa de cómo quedaron las zonas definidas, de cómo se jugará la primera jornada, también de las fechas en las que se jugarán los clásicos y del formato del torneo.

Lanúss y Patronato, dos equipos que se cruzarán en el grupo 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Crédito: Lanús Oficial

Los grupos definidos

Grupo 1

Aldosivi

Argentinos

Arsenal

Banfield

Central Córdoba

Colón

Estudiantes

Godoy Cruz

Platense

Racing

River

Rosario Central

San Lorenzo

Grupo 2

Atlético Tucumán

Boca

Defensa y Justicia

Gimnasia

Huracán

Independiente

Lanús

Newell's

Patronato

Sarmiento

Talleres

Unión

Vélez

Central - Córdoba Colón, uno de los partidos que se jugará en la primera fecha de la Copa de la Liga profesional Crédito: Pool Argra

El fixture de la primera fecha

Del 12 al 14 de febrero, días y horarios a confirmar

Zona 1

Rosario Central vs. Argentinos

Estudiantes vs. River

Aldosivi vs. Godoy Cruz

Banfield vs. Racing

San Lorenzo vs. Arsenal

Central Córdoba vs. Cólon

Zona 2

Vélez vs. Newell's

Boca vs. Gimnasia

Talleres vs. Patronato

Independiente vs. Lanús

Defensa y Justicia vs. Huracán

Unión vs. Atlético Tucumán

Interzonal

Platense vs. Sarmiento (Postergado)

Vélez y Newell´s compartirán el grupo 2 Crédito: Marcelo Manera / POOL ARGRA

Las fechas de los clásicos

Fecha 4: 7 de marzo, San Lorenzo vs. Huracán

7 de marzo, San Lorenzo vs. Huracán Fecha 5: 14 de marzo, Boca vs. River

14 de marzo, Boca vs. River Fecha 9: 11 de abril, Independiente vs. Racing

11 de abril, Independiente vs. Racing Fecha 10: 18 de abril, Estudiantes vs. Gimnasia

18 de abril, Estudiantes vs. Gimnasia Fecha 12: 2 de mayo, Central vs. Newell's

2 de mayo, Central vs. Newell's Fecha 13: 9 de mayo, Colón vs. Unión

El formato del torneo

La fecha de inicio será el viernes 12 de febrero y la finalización será el 30 de mayo. La jugarán 26 que se dividen en en dos zonas de 13. Cada club ya tiene su clásico interzonal asignado y habrá uno de estos partidos por fecha. En total, serán 13 encuentros por fin de semana. Es importante aclarar que, los puntos obtenidos en la ronda contarán para los promedios (no ocurrió así en el torneo pasado). Al igual que en la anterior, no habrá descensos al final del torneo.

Al terminar las 12 fechas de la primera ronda los cuatro primeros de cada zona se enfrentarán en un playoff por el título de manera cruzada y que se jugará el fin de semana del 16 de mayo: 1° de la zona A vs. 4° de la B, 2° de la A vs. 3° de la B, 3° de la A vs. 2° de la B y 4° de la A vs. 1° de la B. Se eliminarán a un solo partido y en cancha neutral, hasta llegar a la definición por el título. La semifinal se disputará el 23 de mayo y la definición por el título, el 30. El campeón se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2022.

