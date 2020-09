Jorge Messi ya está en Barcelona para destrabar la salida de su hijo Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2020 • 12:17

Son horas decisivas para el futuro de Lionel Messi. Después de reunirse ayer por la tarde y por la noche con su amigo Luis Suárez, primero en su casa y luego en la del uruguayo, hoy todavía no hay rastros del futbolista argentino en Barcelona. Por la mañana, su padre Jorge Messi arribó a la ciudad para concretar la reunión con el presidente Josep Maria Bartomeu y aseguró que es "difícil" que Leo pueda continuar en el club.

A la espera de la reunión entre el padre de Messi y el mandamás culé, que podría darse por la tarde o postergarse para mañana, la prensa española tiene montada una guardia en la casa del astro rosarino, que todavía no se encontró con su padre ni se expidió públicamente desde que el martes pasado envió un burofax para anunciar su salida tras casi 20 años en la institución. Aquí, el minuto a minuto de un día crucial en el que por tercera vez consecutiva Leo no se presenta a los entrenamientos del Barça en el inicio del ciclo del entrenador holandés Ronald Koeman.

12.00: ¿se posterga el cónclave para mañana?

Tras el almuerzo, la prensa española perdió el rastro de Jorge Messi y ya se está hablando de una posible postergación del esperado encuentro con el presidente Bartomeu. Según la Cadena SER, la reunión podría postergarse para mañana jueves, mientras que el diario AS asegura que no está confirmado que se pueda llegar a concretar el día de hoy.

10.48: la reunión de Jorge Messi con los abogados

Seguido de cerca por la prensa española desde aterrizar en Barcelona, Jorge Messi pasó la mañana reunido con los abogados de la familia en un restaurante de la ciudad. Luego fue captado por los medios al salir de las oficinas de la Fundación Messi y fue seguido cuando fue a almorzar con su hijo Rodrigo Messi al restaurante La Focaccia. "Espectacular persecución por las calles de Barcelona", aseguran los medios españoles sobre cómo las cámaras de la TV siguieron el auto de Jorge tras el almuerzo.

9.00: en Cataluña aseguran que Barcelona denunciará a Messi

La presión de Bartomeu está instalada: no quiere dejar ir a Lionel Messi libre y su posición está más firme que nunca. "Quiere que se quede como sea", aseguran los medios españoles, y el portal Nacional.cat de Cataluña aseguró que el presidente acudirá a la Justicia de ser necesario.

"La directiva no descarta denunciar al jugador y al equipo que lo fiche si decide marcharse a otro club europeo. Con el contrato en la mano, Bartomeu está convencido de que puede ganar el caso. Al otro lado, Messi cuenta con los servicios jurídicos de los abogados del bufete Cuatrecasas", aseguran en el medio. "Esta situación, llegar a los tribunales, se puede producir si la FIFA concede el transfer provisional para que Leo se marche. Además, el Barça está convencido de que puede hacer caja, ya que si la demanda prospera y ganan, el precio a pagar serían los 700 millones de euros de la cláusula".

8.50: en Inglaterra hablan de un acuerdo con Manchester City por 700 millones de euros

"La persona mejor pagada en la historia del deporte". Así definen a Lionel Messi en Daily Record de Inglaterra al hablar del contrato que podría firmar con el grupo City Football Group, dueño del Manchester City.

Según la información del medio inglés, que fue replicada por la BBC, el astro argentino ya tendría acordadas las condiciones financieras por 700 millones de euros (623 millones de libras esterlinas) a lo largo de cinco años con el grupo. Así, Leo pasaría tres temporadas en el City antes de mudarse a la franquicia New York City FC de la MLS de Estados Unidos.

7.35: Bartomeu despidió a Ivan Rakitic en sus redes sociales

"Gracias, Ivan Rakitic, por tu compromiso y dedicación. Has sido una pieza fundamental de los éxitos de estos últimos años y un ejemplo de profesionalidad. Barcelona y el Barça siempre serán tu casa", publicó el presidente Josep Maria Bartomeu en su cuenta oficial de Twitter, luego de que el jugador croata tuviera su acto y su conferencia de despedida en el Camp Nou. El mediocampista de 32 años no estaba en los planes del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, y retornó al club andaluz por 1,5 millones de euros más 9 en variables.

4.57: Barcelona inicia la venta de camisetas con Messi de figura

En el inicio de la jornada en España, el club anunció la salida a la venta de las nuevas camisetas y en el centro de las imágenes apareció Messi. Justo el mismo día en que su padre Jorge llegó a la Ciudad Condal para alcanzar un acuerdo que permita un cierre prolijo del vínculo de su hijo con el club. Aunque parece un ciclo cumplido, el Barça sigue promocionando la camiseta con su imagen en las redes sociales, tal como ocurrió a mediados de julio cuando se lanzó el nuevo modelo para la temporada 2020/21.

2.40: la llegada de Jorge Messi a Barcelona

En busca de alcanzar un acuerdo que permita una salida prolija de su hijo del club Barcelona, Jorge, el padre de Lionel Messi, llegó este miércoles por la mañana al aeropuerto El Prat, en Cataluña. El avión aterrizó en el aeropuerto a las 7.40 (hora española). "Veo difícil que Leo se quede", dijo a su arribo, con relación a la continuidad del jugador, disparando un preciso dardo a las ilusiones de Barcelona en un día clave. Con relación a si la llegada a Manchester City es una buena opción, mencionó: "No sé, no hay nada todavía". Asimismo, ante la pregunta, dijo que no había hablado con Pep Guardiola, DT del club inglés.