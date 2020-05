Messi, con César Menotti y Claudio Tapia, en un encuentro en el predio de Ezeiza Crédito: AFA

En España quedó instalado el neologismo "desescalada" para describir el progresivo control de la pandemia de coronavirus y la proyección del regreso de las actividades. La Liga de España , a falta de la confirmación oficial, tiene previsto reanudar la competencia el miércoles 11 de junio, con el clásico andaluz entre Sevilla y Betis , por la 28a fecha de un torneo que encabeza Barcelona, con dos puntos de ventaja sobre Real Madrid.

Esta hoja de ruta permite imaginar que en poco más de 15 días, a Lionel Messi se lo volverá a ver en una cancha. Será por televisión, ya que los partidos se disputarán a puertas cerradas por razones sanitarias. El rosarino entrará en acción en el Iberostar Stadi, frente a Mallorca. "Sin dudas, será raro al principio, pero tengo muchas ganas de volver a competir. Será como empezar de nuevo", expresó Messi en declaraciones a Adidas, una de las empresas que lo patrocina.

Messi ya jugó sin público, el 1° de octubre de 2017, ante Las Palmas, en un Camp Nou hermético ante la convulsión social que se vivía en las calles de Cataluña por el referéndum por la independencia. "Aquella vez fue rarísimo. Pero ahora es normal que, si se vuelve, sea de esta manera, después de todo lo que estamos viviendo. Es perfectamente comprensible por lo que ocurre en todo el mundo".

Sobre la "nueva normalidad" a la que debió adaptarse el fútbol desde la interrupción de las competencias, el rosarino sostuvo: "Estuvimos entrenando todos los días en nuestras casas con los ejercicios que nos pasaban. No fue fácil vivir ni trabajar en medio de tanta incertidumbre. Lo que hicimos no tiene nada que ver con entrenar con el grupo y, sobre todo, no conseguir el ritmo de partidos es lo feo". Si algo tendrá de positivo el paréntesis de tres meses en el caso de Barcelona es el tiempo que ganó Luis Suárez en la rehabilitación de la artroscopia en la rodilla derecha. "Vamos a recuperar jugadores importantes, que estaban lesionados", agregó Messi.

En los últimos días, Barcelona difundió videos con pasajes de los entrenamientos grupales y algunos destellos individuales de Messi. César Menotti, que ocupa el cargo de director general de los seleccionados argentinos, escribió en su columna semanal en el diario Sport: "Estuve viendo a Messi en los entrenamientos. Un futbolista tan dotado como él tiene el fútbol en la cabeza. Su sentir no cambia. Tampoco su compromiso: es un jugador de fútbol en todos los órdenes de la vida. Hoy es un hombre maduro, y sé que va a estar bien y va a ser un gran líder para sus compañeros en estos momentos".

La pandemia también representó un desafío psicológico, que se incrementa en estas circunstancias. "Hay quien piensa que esta fortaleza mental es el 40, el 50 o incluso el 60% en el fútbol. Supongo que varía en cada deporte, pero sí creo que tiene mucha importancia y que cada día se prepara más ese aspecto en el ámbito de los deportistas profesionales", señaló Messi

Sobre la cuestión mental que puede estar atravesando Messi, Menotti teorizó: "No hay ningún entrenamiento más que el mental para poder afrontar una situación de esta magnitud. Ningún ejercicio supera a la sensación de tener la libertad de jugar. No hay mayor motivación para él seguramente que el haberse vuelto a encontrar con la pelota y con sus compañeros".

La vuelta al fútbol en su club no le compensa a Messi la frustración por la postergación de la Copa América que este año se iba a disputar en la Argentina. El capitán y N° 10 refrendó el compromiso que lo une con el seleccionado: "Fue una enorme decepción, pero desde ya era normal y lógico. La Copa América iba a ser un gran acontecimiento para mí este año y tenía una ilusión muy grande de volver a jugarla. Fue duro cuando me enteré del aplazamiento, pero lo comprendí perfectamente".

Justamente, en la Copa América de 2019, Messi asumió fuera de la cancha un liderazgo que generalmente delegaba en compañeros que ya no están. Ahora se encarga de reforzar el vínculo grupal en estos tiempos sin horizontes competitivos para los seleccionados: "Ahora más que nunca es importante seguir en contacto con el equipo. De vez en cuando, nos juntamos todos para hablar y vernos. Y, con muchos otros, hablo todos los días", describió Messi.

Menotti, que en otros artículos había reconocido que no pudo ver completos por televisión algunos partidos de la Bundesliga por el desaliento que le provocaban las tribunas vacías, ahora insistió en que "jugar sin público es como jugar sin la pelota". Y puso un ejemplo: "Imagínense a Messi pisando el césped del Camp Nou con el estadio vacío. No se me ocurre una imagen más desoladora para un gran jugador como él".

Tras haber disputado el último encuentro el 7 de marzo (1-0 a Real Sociedad), para Messi se acerca el momento de salir a la escena oficial, donde muy probablemente en poco tiempo comparta la formación con Lautaro Martínez, cuya contratación desde Inter está en la etapa final de las negociaciones. Hace diez días, el rosarino ya adelantó que será bienvenido: "Es un delantero impresionante, sobre todo porque es un punta muy completo. Es fuerte, gambetea bien, tiene gol y sabe proteger la pelota".

Por delante también tiene el desquite ante Napoli (1-1) por los octavos de final de la Champions League. En plena cuarentena, Messi también le dejó un mensaje al entrenador Quique Setién: "Jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes de la interrupción parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions. Cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así"