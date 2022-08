Lionel Messi: el entrenador de Paris Saint Germain, Christophe Galtier, explicó por qué lo sacó ante Mónaco

La variante no sólo generó sorpresa en Lionel Messi que, con un gesto de desconcierto se sentó en el banco de suplentes. También la prensa y la opinión pública se encargó de cuestionar al entrenador de PSG. Es que, cuando se jugaban 41 minutos del segundo tiempo y el partido ante Monaco no estaba resuelto con una goleada ni mucho menos, Christophe Galtier decidió reemplazar al argentino. El partido terminó en una igualdad 1 a 1 y no con un amplio triunfo como había ocurrido en las tres fechas anteriores. Lo cierto es que, dos días después, el director técnico del equipo parisino se encargó de explicar por qué tomó esa decisión.

En la conferencia de prensa previa al partido en el que el conjunto parisino jugará ante Toulouse este miércoles, Galtier explicó el tema. Si bien no se refirió específicamente a la modificación del argentino, se explayó sobre la cuestión: “Estamos en el comienzo de una serie de partidos, por lo que en términos de frescura, no hay nada de qué preocuparse. Está lo que esperamos y la realidad de los partidos, las actuaciones, el estado de forma... Después de [jugar contra] Mónaco tenemos dos grandes bajas: Kimpembe, que se llevó un golpe en el pantorrilla, y Pablo Sarabia, que recibió un fuerte impacto en el tobillo. Luego tengo una plantilla de calidad que, en determinados sectores, tenemos la posibilidad de sustituir a un jugador sin debilitarse. No habrá rotación, pero me parece importante en este comienzo de serie inyectar sangre fresca”, argumentó el francés.

El momento en el que Galtier decidió sacar a Messi y el gesto del argentino

El entrenador que reemplazó a Mauricio Pochettino continuó con su explicación: “Habrá que asegurarse de tener un estado de forma óptimo para poder ser también eficiente. Acá trabajamos mucho con nuestro departamento médico, de rendimiento y físico para presentar siempre un equipo de alto rendimiento, con una agenda muy apretada”, agregó. Y para concluir, expresó: “Es por eso que hablo tan a menudo con mis jugadores para acordar no ir desde el arranque en un partido o aceptar irse antes del final, porque puede ser una temporada con 70 encuentros, y una temporada con 70 partidos, así de larga, será la primera vez que la tengan”.

El partido ante Mónaco del último domingo fue el primer partido de la temporada en el que Messi no jugó todos los minutos, luego de las primeras tres fechas de la Ligue 1 y de la Supercopa de Francia, en la que el PSG derrotó al Nantes por 4-0 y obtuvo el primer título de la temporada. Para la fecha 5 de la Liga francesa que se jugará este miércoles en su totalidad, se espera que el rosarino vuelva a aparecer desde el arranque junto a Neymar y Kylian Mbappé. Además, el próximo martes, PSG se presentará en la Champions League cuando reciba a Juventus en el Parque de los Príncipes, por la primera fecha del grupo H en el que también están Benfica y Maccabi Haifa.

El futuro de Paredes y cómo sigue el tema con Icardi

Por otro lado, el Christophe Galtier también confirmó la muy probable transferencia de Leandro Paredes. “Él no formará parte de la plantilla para enfrentar al Toulouse. Hablé con él después del entrenamiento. Sabemos que tiene un acuerdo con la Juventus. Actualmente es jugador del PSG, pero su cabeza está en otra parte”, sentenció Galtier. Además, este martes, PSG confirmó el arribo al club de Fabián Ruiz, ex futbolista de Napoli. El español, de 26 años, firmó por cinco temporadas con el vigente campeón de la Ligue 1 a cambio de 25 millones de euros. Era una oportunidad de mercado, ya que acababa su contrato en 2023 y había equipos, entre ellos Real Madrid, que se habían interesado en su situación.

Leandro Paredes tendría todo acordado para sumarse a Juventus Thibault Camus - AP

A falta de pocos días para el cierre del mercado de pases, tanto Idrissa Gueye como Layvin Kurzawa están en negociaciones con equipos de la Premier League. Los casos de Mauro Icardi, Rafinha y Julian Draxler atraviesan momentos críticos. Por ahora, sólo el argentino tiene la posibilidad de irse a Turquía, pero no es un camino que le guste a su pareja y agente, Wanda Nara.