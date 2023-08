escuchar

El astro rosarino Lionel Messi afronta este sábado su primer partido con Inter Miami en la Major League Soccer (MLS) cuando visite a Nueva York RB por la fecha 28, con el objetivo de iniciar la recuperación del equipo en dicha competencia, luego de la coronación en la Leagues Cup y la clasificación a la final en la US Open Cup. El partido comienza a las 20:30 (hora argentina) en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, con transmisión exclusiva de Apple TV+.

El equipo dirigido por el estadounidense Troy Lesesne se ubica 11° en la zona A de la MLS, con un total de 29 puntos conseguidos en 24 encuentros disputados (siete triunfos, ocho empates y nueve derrotas). En la última fecha venció por la mínima diferencia al DC United del argentino Yamil Asad con una anotación de John Tolkin. En la Leagues Cup quedó eliminado en octavos de final ante Philadelphia, que ganó 4 a 3 en los penales luego del 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

A massive @MLS matchup requires a massive screen 😲



Our match vs. Inter Miami will be shown live on @AppleTV MLS Season Pass from Times Square! pic.twitter.com/lhZje2AWxz — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 25, 2023

Las Garzas, en tanto, acumulan apenas cinco victorias, tres empates y catorce derrotas en la vigente MLS. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este con 18 unidades conseguidas a lo largo de 22 partidos, una menos que Colorado, el último del Oeste. No gana en el certamen desde hace once partidos, desde el 13 de mayo (2 a 1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del DT Gerardo ´Tata’ Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia miamense.

New York RB vs. Inter Miami: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la fecha 28 de la MLS, que se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, está programado para este sábado a las 20.30 (hora argentina) y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, para observar el duelo, también se debe contratar el “MLS Season Pass”, una especie de “pack fútbol” que permite ver todos los partidos de ese certamen.

Tras la victoria en la instancia de los cuatro mejores de la US Open Cup, ‘Tata’ Martino, DT de Inter, se mostró preocupado por el desgaste físico de sus jugadores: “Si hay una palabra que define estas últimas semanas es intensidad. Genera ilusión, en muchos partidos nos hemos puesto delante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo con nosotros”, explicó. “Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar”, cerró.

Lionel Messi y, de fondo, Gerardo 'Tata' Martino, los dos argentinos que revolucionaron Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

Además, habló sobre la expectativa que genera la presencia de Messi en los espectadores, pero afirmó que en algún momento ‘tiene que descansar’: “Entiendo las expectativas que tiene todo el mundo por verlo. Es innegable, pero no puedo actuar en función de eso, porque si no, correría el riesgo de hacer las cosas mal”, dijo el estratega argentino. “Hay una cuestión, él quiere jugar todos los partidos, y a veces hay que hacerlo parar y convencerlo para que pare, justamente para que se pueda recuperar. Todo lo externo no es algo que yo tome en cuenta a la hora de entender si tiene que jugar o no”, agregó.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, New York RB corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.40 contra los 2.80 que se repagan por un triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.