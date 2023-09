escuchar

La presencia de Lionel Messi este miércoles en la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo “es una incógnita”. El entrenador de Inter Miami, Gerardo Martino, contó en conferencia de prensa que hablará con la Pulga antes del encuentro y de esa charla saldrá la definición: “Mañana me sentaré con él, veré sus sensaciones y nos pondremos de acuerdo en lo mejor para todos” , anticipó el Tata, quien habló acompañado del mediocampista español Sergio Busquets. El encuentro se disputará este miércoles en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos) y puede significar el segundo título para el equipo de Miami, que ya se impuso en la Leagues Cup con el propio Messi como gran figura.

“ Primero está el jugador, después la final y luego lo que se viene para el equipo . Esos son los tres puntos que tenemos que evaluar. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas y estos interrogantes son porque se trata de ‘Leo’”, admitió Martino. La Pulga no se ejercitó con sus compañeros este martes durante los 15 minutos de práctica abiertos a la prensa, pero sí lo hizo más tarde. en forma diferenciada.

"A LEO LO VAMOS A ESPERAR HASTA ÚLTIMO MOMENTO". Tata Martino aun no confirmó ni desestimó la presencia de Messi en la final de la US Open Cup.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/debP6cRzw8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2023

Tata agregó: “En un partido de liga no correríamos ningún tipo de riesgo. Pero es una final, 90 o 120 minutos que te separan de un nuevo título y tiene lógica que esperemos lo que tengamos que esperar y corramos los riesgos que tengamos que correr. Si fuera otro partido no correríamos ningún riesgo”. El que sí parece estar descartado es Jordi Alba, lateral izquierdo que, como Sergio Busquets, también jugó con Messi en Barcelona. “Jordi es difícil”, apuntó el DT rosarino.

“Está claro que es un hándicap cuando no tenés al mejor jugador del mundo”, dijo por su parte Busquets. “Marca una diferencia abismal en todas las estadísticas a favor de nuestro equipo. Pero vamos a esperar a mañana. Ojalá haya algún chance de que pueda estar”, se esperanzó el mediocampista. Los datos estadísticos de Inter Miami le dan la razón al español: Messi jugó 12 partidos con la camiseta rosa y convirtió 11 goles.

¿Llega el capitán? Lionel Messi no atraviesa su mejor momento en cuanto a plenitud física y es duda para la final de la US Open Cup MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Agosto y septiembre, los dos primeros meses del capitán de la selección argentina en Florida, cambiaron por completo la dinámica de Inter Miami. Estaba último en su conferencia en la MLS y ahora pugna por entrar a los playoffs. Consiguió el primer título de su historia (la Leagues Cup, ante Nashville) y este miércoles buscará el segundo. De la lesión del rosarino se sabe muy poco: apenas el detalle aportado por Martino sobre “una vieja cicatriz” , más la fatiga muscular que le impidió estar presente en el campo de juego en el partido ante Bolivia, por las eliminatorias sudamericanas. Tampoco jugó para Inter en el partido ante Atlanta, como visitante. Y apenas disputó el primer tiempo frente a Toronto, igual que Jordi Alba.

Messi aterrizó en Miami sin pretemporada y lleva disputados 13 partidos, entre sus participaciones con la selección argentina (el partido con Ecuador, en el Monumental, en el que convirtió el único gol del encuentro) e Inter Miami. Todo, en 61 días. Un partido cada algo más de cuatro jornadas. Todo un número para el futbolista rosarino, que ya tiene 36 años. Ese desgaste es el que querrá evitar Martino, sobre todo porque a Inter le quedan cinco encuentros por la MLS que podrían ser decisivos para su futuro en la liga y una eventual clasificación a los playoffs.

Game day prep mode: 🔛 pic.twitter.com/L6MHmYDnLV — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 26, 2023

Tras la final de la US Open Cup, al Inter le restan cinco partidos de la temporada regular de la MLS para intentar acceder a los playoffs, comenzando por un choque el sábado ante el New York City FC, que actualmente tiene el último boleto de la Conferencia Este a los playoffs y está cinco puntos por encima de Miami. La US Open Cup, torneo similar a la Copa Argentina o la FA Cup inglesa, se disputa desde 1914 y es la competencia futbolística más antigua de los Estados Unidos.

Houston Dynamo, el rival del a franquicia de Miami, marcha cuarto en la conferencia Oeste y se encamina a ser uno de los protagonistas de los playoffs. El equipo que cuenta con el rosarino Franco Escobar, exNewell’s Old Boys, fanático de Messi y dirigido por el “Tata” en Atlanta United, ganó la edición 2018 de la US Open Cup y fue dos veces campeón de la MLS (2006 y 2007) .

(Con información de las agencias Télam y AFP).

