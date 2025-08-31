Lionel Messi en Inter Miami vs. Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup

El camino de Inter Miami hasta la final fue con victoria ante Atlas por 2 a 1. Empate 2 a 2, pero triunfo por penales 5 a 4 ante Necaxa y Derrotó a Pumas 3 a 1 para cerrar la etapa de grupos. Luego le ganó derrotó a Tigres 2 a 1 en cuartos y 3 a 1 Orlando City en la semifinal.

Inter derrotó a Orlando City en la semifinal MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Seattle Sounders, por su parte goleó 7 a 0 a Cruz Azul, le gano 2 a 0 a Santos Laguna y 2 a 1 a Tijuana. En cuartos, tras igualar 0 a 0, eliminó a Puebla por penales (4-3). En la semifinal fue victoria 2 a 0 ante Los Ángeles Galaxy. Vale destacar que ambos equipos ya están clasificados a la próxima Concacaf Champions, pero el campeón comenzará su participación en los octavos de final.