Lionel Messi en Inter Miami vs. Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup
Se miden por el título en el estadio Lumen Field, de Seattle, a partir de las 21 de la Argentina
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Lumen Field tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
La palabra de Mascherano previo a la final
“El deseo es poder ganarlo, pero no por un deseo personal, sino por el trabajo que venimos haciendo. Creo que hemos sido justos finalistas de esta competencia, ahora tratar de dar el último paso y conseguir un título más a Inter Miami. Es un desafío más para nosotros ganar acá contra un equipo que tiene todo muy claro lo que hace, con un entrenador con mucha experiencia, pero ningún equipo es invencible y si nosotros hacemos la final que queremos el partido nos va a dar mucho para ganar el partido. Leo está muy bien, terminó bien el último partido y llega muy bien a la final.
Cómo llegaron hasta acá
El camino de Inter Miami hasta la final fue con victoria ante Atlas por 2 a 1. Empate 2 a 2, pero triunfo por penales 5 a 4 ante Necaxa y Derrotó a Pumas 3 a 1 para cerrar la etapa de grupos. Luego le ganó derrotó a Tigres 2 a 1 en cuartos y 3 a 1 Orlando City en la semifinal.
Seattle Sounders, por su parte goleó 7 a 0 a Cruz Azul, le gano 2 a 0 a Santos Laguna y 2 a 1 a Tijuana. En cuartos, tras igualar 0 a 0, eliminó a Puebla por penales (4-3). En la semifinal fue victoria 2 a 0 ante Los Ángeles Galaxy. Vale destacar que ambos equipos ya están clasificados a la próxima Concacaf Champions, pero el campeón comenzará su participación en los octavos de final.
Formaciones confirmadas
Javier Mascherano eligió a los siguientes futbolistas para visitar a Seattle Sounders: Oscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón y Jordi Alba; Yannick Bright y Sergio Busquets; Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Tadeo Allende; Luis Suárez.
Los 1️⃣1️⃣ para la final 🫡 pic.twitter.com/Ri3hQHWd9f— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2025
El equipo de Brian Schmetzer formará de la siguiente manera para recibir a Inter Miami: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen y Reed Baker-Whiting; Obed Vargas y Cristian Roldán; Paul Rothrock, Jesús Ferreira y Pedro De la Vega; Osaze De Rosario.
Our @LeaguesCup Final Starting XI! 👊— Seattle Sounders FC (@SoundersFC) August 31, 2025
📰: https://t.co/RyCuMfvFmY | #SEAvMIA pic.twitter.com/w1m9dCeGT6
En vivo: cómo ver online Seattle Sounders vs. Inter Miami
El partido tendrá transmisión de Apple TV. En este caso se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.
Bienvenidos al minuto a minuto de Seattle Sounders vs. Inter Miami
Comenzamos la cobertura de la final de la Leagues Cup. El equipo de Lionel Messi, que derrotó a Orlando City en la semifinal, buscará repetir el título logrado en 2023 en esta competencia en su visita a Sounders, que dejó en el camino a Los Angeles Galaxy. El choque comenzará a las 21, hora de la Argentina y se disputará en el Lumen Field de la ciudad Seattle con el arbitraje del costarricense Juan Gabriel Calderón.
All set. Final stage. 🏟️✨ pic.twitter.com/KMFaJy8nml— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 31, 2025
