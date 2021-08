Lionel Messi en PSG. Javier Tebas, presidente de la liga española: “Duele que se vaya, pero nadie es imprescindible”

Por primera vez en muchos, muchos años, comienza el torneo español sin Lionel Messi entre sus protagonistas. Javier Tebas, el presidente de LaLiga, el hombre que se mostró inflexible frente al fair play financiero que desnudó a Barcelona, intentó mostrarse imperturbable ante la ausencia del rosarino después de 17 campeonatos. “Duele que se vaya, pero nadie es imprescindible en LaLiga. Su salida fue un poco traumática pero LaLiga, con este acuerdo económico, igual se acercará a la Premier [League] sin él”, subrayó el directivo.

¿A qué se refiere Tebas? La asamblea extraordinaria de LaLiga aprobó este jueves el polémico acuerdo con CVC, un fondo privado de inversión, con los sufragios positivos de 38 clubes. Apenas cuatro votaron en contra: Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao y Oviedo, que se encuentra en la segunda categoría. Este acuerdo por 50 años implica un mayor reparto de dinero para todos los clubes en concepto de derechos audiovisuales.

La marcha de Messi hacia París será un impacto no solamente para Barcelona, sino también para la liga española; sin embargo, su presidente aclara que no cambian los ingresos televisivos para el torneo por el hecho de no estar más el argentino.

Pero Real Madrid, Barcelona, Bilbao y Oviedo no cobrarán nada de los casi 2700 millones de euros que ofrecía el convenio a cambio de que CVC no tenga ninguna influencia, presente ni futura, en sus derechos ni en sus ingresos, por lo cual la operación, sin esas entidades, terminará siendo de 2100 millones. El fondo de inversión encabezado por Javier de Jaime añadió una cláusula en la que permitía que los clubes que lo quisieran quedaran al margen de esta financiación externa. No percibirán fondos, pero tampoco se les detraerá el 10,95 por ciento de los ingresos audiovisuales durante medio siglo. Barça, Real, Athletic y Oviedo votaron en contra y no perderán ningún derecho. Los otros 38 clubes, de algún modo, quedarán atados: el entendimiento los excluye de participar ahora y en el futuro en otras competencias como la Superliga, que sigue en el radar de muchos dirigentes del fútbol europeo.

La figura de Messi volvió sobre las consultas a Tebas, que nunca se apartó de su posición: “En LaLiga tenemos las cuatro próximas temporadas vendidas en derechos internacionales y ninguna cláusula dice que nos pagarán menos por la salida de Messi. La salida de jugadores es importante, pero no trascendental”, enfatizó el presidente.

LA NACION