En Barcelona, es la entrevista más esperada. Con el equipo en crisis, un clima político inestable y la posible partida de Lionel Messi al final de la temporada, la palabra del argentino se torna decisiva para el futuro del conjunto catalán. Y por estas horas se conoció un anticipo de la charla que el jugador matuvo con Jordi Évole para un programa especial en La Sexta.

"La verdad es que lo pasé muy mal en el verano", dijo Messi sobre la tensa situación que vivió antes del comienzo de la temporada, cuando presionó al club para convertirse en un jugador libre y negociar su traspaso a algún equipo de la Premier League. La entrevista completa se emitirá el próximo 27 de diciembre, a partir de las 21:25 (hora española).

Por primera vez, el jugador aceptó que sus conflictos en la relación con la dirigencia y los momentos de extrema tensión afectaron su rendimiento en la cancha. "Hoy por hoy estoy bien. Pero es verdad que lo pasé muy mal en el verano -explicó Messi-. Venía mal de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada".

Aunque la entrevista fue grabada con anterioridad, su difusión coincidió con otro paso en falso del equipo en la Liga, que empató 2-2 con Valencia, por la 14a fecha, y vio cómo sus posibilidades de pelear por el título son cada vez más lejanas. Barcelona está en el quinto puesto, con apenas 21 puntos, y quedó a ocho de los punteros Atlético de Madrid (dos partidos menos) y Real Madrid. El equipo catalán, también tiene un encuentro pendiente.

Sin embargo, advirtió que sus problemas quedaron atrás y que hoy ese no debe ser un impedimento para que el equipo vuelva a encontrar un camino exitoso en la Liga española y la Champions League. "Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona. Pero estoy con ganas", explicó.

Jordi Évole, el periodista que entrevistó a Messi en su casa, aseguró que la duración del programa será de 70 minutos. Y que la primera parte de la charla es más personal y en la segunda habla sobre su futuro. En su programa radial "El món", anticipó también que Messi le dijo que no tomará una decisión sobre su continuidad hasta no hablar con el próximo presidente electo de Barcelona.

El próximo 24 de enero se realizarán las elecciones para elegir el nuevo presidente de Barcelona, que tienen como principales candidatos a Joan Laporta y Víctor Font. Para cualquiera de los directivos que alcance el poder, negociar la continuidad de Lionel Messi será la prioridad.

