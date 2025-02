Lionel Messi es trascendente en el terreno de juego, pero sigue siendo un misterio para la MLS (y se acerca a los 38)

WASHINGTON.– Lionel Messi está en todas partes y en ninguna.

Con la apertura de la temporada de la MLS este sábado, el mago argentino sigue siendo la cara del Inter Miami, la liga y, en muchos sentidos, el fútbol de este país. Está en vallas publicitarias y promociones digitales. Es la pieza central del servicio de suscripción de televisión de la MLS.

Fue exhibido por las Américas en la pretemporada y ocupará un lugar central en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos este verano. Su camiseta número 10 está omnipresente tanto en rosa (Miami) como en azul cielo (Argentina). “Messi Meets America” se reprodujo en Apple TV. Asistió al Super Bowl. Hay una hamburguesa de Messi.

Lo sigue más gente en Instagram que a Taylor Swift y a LeBron James juntos. Su esposa, Antonela Roccuzzo, tiene el doble de seguidores que Shohei Otani, Patrick Mahomes y Stephen Curry juntos.

Un clásico en las canchas: los carteles para Messi KYLE RIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Incluso, cuando se acerca su cumpleaños número 38, Messi sigue siendo una figura sobrenatural que continúa deleitando al público con trucos y golosinas. Más de un siglo de fútbol global ha producido pocos, si es que alguno, como él.

Messi, sin embargo, sigue siendo un misterio. Es como si fuera una creación de IA, un producto de nuestra imaginación, perfeccionado a través de la tecnología para nuestro entretenimiento. Lo vemos pero no lo conocemos.

No aparece en rueda de prensa desde agosto de 2023, poco después de iniciar su aventura en la MLS. Rara vez concede entrevistas y no está disponible para responder preguntas después de los partidos. No suele mezclarse con los fanáticos, a menos de que sean grandes apostadores charlando a nivel de campo.

Messi proviene de una cultura futbolística internacional en la que los jugadores están en gran medida protegidos de los medios y del público. A los jugadores en el extranjero se les pide poco, salvo actuar durante 90 minutos.

En familia en Miami: Leo con Antonela, Thiago, Ciro y Mateo

En el panorama deportivo estadounidense ocurre todo lo contrario. Y aunque ha llamado la atención sobre la MLS y el fútbol en general, Messi no tiene la omnipresencia de la realeza de la NBA, la NFL y la MLB. Como figura destacada del deporte aquí, esa falta de saturación perjudica a la MLS y al fútbol.

Agradecida por la presencia de Messi, la Liga no le obliga a hacer nada que no quiera.

El público, sin embargo, tiene un apetito insaciable por saber todo sobre sus celebridades y deportistas favoritos. Esta apertura es simbiótica y beneficia al sujeto, a su empleador y a su línea de trabajo. Pero hay muchas cosas que no sabemos sobre Messi: qué piensa de la MLS, qué se necesita para ganar el campeonato este año, dónde se ve a sí mismo el próximo, si jugará en la Copa del Mundo de 2026, cuánto está disfrutando su familia de su odisea americana.

Con Messi permaneciendo cerrado, es posible que tengas la sensación de que no le importa. A juzgar por sus acciones en el campo, a Messi sí le importa. No vino aquí para cabalgar hacia el atardecer con esfuerzos a medias. Juega con la intensidad y fiereza de su juventud, capitaneando a Miami el año pasado en la mejor temporada regular en los 29 años de historia de la MLS.

Messi fue sensación en el Super Bowl: fue a ver el gran encuentro junto con sus amigos del Inter, Lucho Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets

El primer partido de Miami contra el New York City FC es el primer partido de la MLS, al que se le concedió su propio horario en un día que de otro modo estaría congestionado (Doce de los 34 partidos de Miami son independientes). Sus partidos fuera de casa hacen subir los precios de las entradas, incluso si existe la posibilidad de que no juegue debido a una lesión o un compromiso internacional.

Pero Messi está actuando en una burbuja. Mientras se levanta un nuevo estadio cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, el equipo ha estado jugando en un lugar sencillo con capacidad para 21.500 personas a 30 millas al norte, en Fort Lauderdale.

Para aquellos fuera del sur de Florida, ver partidos de Miami, y casi todos los partidos de la MLS, requiere una suscripción a Apple TV Plus. El contrato de 10 años de la liga es lucrativo pero exclusivo. No se admiten navegantes de canales. Sólo los que invierten lo verán jugar.

La existencia protegida de Messi también es una función de su personalidad reservada: es un hombre de familia privado que prefiere dejar que su juego de pies y sus trofeos hablen por sí solos. El idioma también es una barrera. Habla español y entiende inglés, pero se resiste a hablarlo.

Lionel Messi es el tercer futbolista trascendente que desembarcó en el fútbol de Estados Unidos, junto con Pelé y David Beckham

Messi es el tercer futbolista con cualidades trascendentales que juega en Estados Unidos, después de Pelé hace 50 años y David Beckham casi 20. Pelé impulsó el deporte no sólo por sus extraordinarias habilidades, sino también por su carisma; fue un experto en relaciones públicas que, a pesar del limitado inglés y del bajo estatus del fútbol en ese momento, se convirtió en un ícono del deporte estadounidense. Beckham usó su encanto y su celebridad para vender el deporte.

Messi parece haber decidido que no quiere ni necesita atención para nada más que su trabajo en la cancha, incluso a expensas de hacer crecer aún más su marca y ayudar a que el deporte llegue más profundamente a la corriente principal. Está contento con quién es y con lo que está haciendo.

El fanatismo por Messi se aprecia en cualquier cancha de los Estados Unidos: las entradas suben de precio cuando juega el crack argentino CONNIE CALDERON - AFP

Su renuencia a ser el centro de atención fuera de la cancha no disminuye su arte en ella. Los fanáticos han tenido el placer de celebrar el genio del fútbol moderno. Eso es lo que más les importa.

El deporte está en un lugar mucho mejor que durante los años de Pelé y Beckham (no necesita que Messi corte cintas en las inauguraciones de tiendas de comestibles), pero también se beneficiaría si apareciera en “SportsCenter” de vez en cuando o se uniera a Jimmy Fallon para un concurso de tiro.

El contrato de Messi expira después de esta temporada. Los propietarios de Miami dicen que harán lo que sea necesario para retenerlo al menos hasta 2026, cuando está previsto que se inaugure el Miami Freedom Park y la Copa del Mundo llegue a América del Norte.

Los festejos de Messi con Inter Miami luego de ganar el Supporters' Shield, derrotando al New England Revolution en Fort Lauderdale, en octubre de 2024 David Santiago - Miami Herald

Messi se despide, la comunidad futbolística apreciará su paso aquí. Pero también podrían preguntarse si, con un poco más de compromiso, si podría haber hecho aún más por el deporte y la MLS.

Por Steven Goff