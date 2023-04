Lionel Messi es uno de los 100 personajes más influyentes según la revista Time, y Roger Federer se encargó de escribir su semblanza

escuchar

La admiración que genera Lionel Messi a lo largo del planeta muchas veces es imposible de medir. Ya se hizo costumbre que el aficionado medio del fútbol le rinda pleitesía. Lo que cada tanto causa asombro es cuando aparece un consagrado en cualquier otra disciplina que demuestra su fascinación por el astro argentino. Ahora le tocó nada menos que a Roger Federer -considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos- hacer pública la atracción irresistible hacia el hombre que guio a la selección argentina a la conquista de la Copa del Mundo en Qatar.

La prestigiosa revista Time publicó una edición especial con los 100 personajes más influyentes de 2023, un listado que está dividido en cuatro rubros: Artistas, Innovadores, Titanes, Líderes, Íconos y Pioneros, con figuras de todo el ámbito cultural, político, científico y deportivo del planeta.

Lionel Messi celebra con la Copa del Mundo ante los hinchas tras ganar la final ante Francia, en el estadio Lusail

Y entre los Titanes, aparece Lionel Messi, ilustrado con una foto en la que está levantando el trofeo máximo a nivel selecciones, en el estadio Lusail de Qatar, sobre los hombros del Kun Agüero. Lo peculiar del asunto es que quien escribe la semblanza es Roger Federer. El extenista llenó de elogios a la Pulga: “Los récords goleadores y las victorias en campeonatos de Lionel Messi no necesitan ser relatados aquí. Lo que me llama la atención de Messi, de 35 años, es su grandeza constante a lo largo de tantos años. Es algo muy difícil de conseguir y de mantener. Regatea como un mago y sus pases angulados son obras de arte. Su conciencia y su anticipación son casi incomprensibles”, arranca el suizo en su texto.

En un rubro donde también hay perfiles sobre la actriz Angela Bassett (por Tina Turner), la activista Laurene Powell Jobs (a cargo del músico Yo-Yo Ma) y del empresario Elon Musk, entre otros, Messi tiene su lugar privilegiado. “Mi carrera acaba de llegar a su fin -escribe Federer-. Ahora me doy cuenta del peso que tenemos los deportistas. Pero en nuestra vida cotidiana, ni siquiera nos damos cuenta. En el caso de un futbolista como Messi, es probable que ese peso se sienta más masivo, ya que representa tanto a un club de renombre mundial como a un país muy apasionado. La victoria de Argentina en el Mundial fue magnífica. Los millones de aficionados que salieron a las calles de Buenos Aires para celebrarlo fueron un momento increíble en el deporte, presenciado en todo el mundo. Incluso aquellos que no siguen el fútbol deben haberse dado cuenta del verdadero impacto del deporte más popular del mundo”.

Messi y Federer, juntos en una publicidad, en la previa del Mundial 2014

“Cuando era niño, Diego Maradona y Gabriel Batistuta eran mis jugadores argentinos favoritos. Tuve la suerte de conocerlos. Me inspiraron. Ahora Messi puede inspirar a las generaciones futuras. Sólo puedo esperar que podamos ver su creatividad y arte únicos durante un poco más de tiempo. No parpadees demasiado a menudo cuando Messi esté en el campo. Te puedes perder algo increíble del hombre del momento. Gracias, Leo”, finaliza Federer su sentida semblanza del capitán argentino.

La admiración entre Federer y Messi es mutua. En septiembre de 2022, cuando el suizo anunció con una emotiva carta su retiro de la actividad profesional, el futbolista argentino realizó un posteo de Instagram saludando al tenista: “Un genio, único en la historia del tenis y un ejemplo para cualquier deportista. Lo mejor en tu nueva etapa, extrañaremos verte en la cancha haciéndonos disfrutar, Roger Federer”, señaló junto a una imagen en el que el tenista hace un saque a la luz del sol en Wimbledon.

Fue como una devolución de gentilezas, ya que durante una visita a la Argentina en 2012, Federer había puesto en palabras su gran admiración por Messi: “Pienso que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Me encanta verlo jugar y espero verlo ganar un Mundial con su Selección”, dijo, y agregó: “Messi y yo hemos demostrado que siendo buenos tipos se puede llegar a ser exitosos y, en el camino, disfrutar más de la vida. Creo ser respetuoso con la gente, los rivales, y eso me parece muy importante. Me gusta ser exitoso de esta forma. Algunas veces la gente creyó que solo se podía ganar siendo malvado o malicioso”.

