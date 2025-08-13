Lionel Messi evoluciona de su lesión y se reintegró al grupo de Inter Miami

Inter Miami y Javier Mascherano sonríen. Lionel Andrés Messi, capitán y nave insignia del equipo de la Florida, se entrenó este miércoles a la par de sus compañeros. Se trata de una buena señal de cara a los próximos compromisos de las Garzas y, también, de la Selección Argentina. Los campeones del mundo cierran las eliminatorias sudamericanas con dos partidos a comienzos del mes próximo: el 4 contra Venezuela en el estadio Monumental y el 9, como visitantes, ante Ecuador.

La Pulga transcurre la última parte de su recuperación de una “molestia muscular leve”, tal como comunicó Inter Miami tras el encuentro contra Necaxa, por la segunda fecha de la Leagues Cup. Hasta acá, el rosarino se perdió dos partidos: la victoria 3-1 contra Pumas que definió la clasificación a los octavos de final en aquel torneo, y la derrota -pesada- contra Orlando por 4-1 en el Clásico del Sol, por la Major League Soccer.

Lionel Messi trabaja junto al resto de sus compañeros esta mañana.



La gran novedad es la ausencia de Rodrigo De Paul.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/z8rfcQHIOA — José Armando (@Jarm21) August 13, 2025

Las primeras informaciones estimaban en “cuatro o cinco partidos” la ausencia de Messi de las canchas, pero su recuperación parece ir mejor de lo esperado. Mascherano, el entrenador, lo necesita cuanto antes en la cancha después de la pálida imagen que dio su equipo ante Orlando. Este sábado, desde las 20.30 de la Argentina, Inter Miami recibe en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a Los Ángeles Galaxy. En caso de que Messi continúe su recuperación en forma positiva no se descarta de que vuelva a ponerse la camiseta rosa. La otra novedad de la práctica de este miércoles fue la ausencia de Rodrigo De Paul, aunque en el caso del ex futbolista de Atlético de Madrid, formado en Racing, el club de la Florida aclaró que no estuvo en el entrenamiento para resolver cuestiones burocráticas, relacionadas con su visado de trabajo.

Luego del encuentro de este sábado ante LA Galaxy, la agenda de Inter Miami incluye el partido de ida de los cuartos de final de la Leagues Cup contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León (México), el miércoles próximo. Luego, la MLS entrará en un parate por la doble fecha FIFA. Allí es cuando Messi -en caso de ser convocado por Lionel Scaloni- viajará a Buenos Aires para entrenarse con sus compañeros en el predio de Ezeiza.

La feroz autocrítica de Mascherano tras la derrota por goleada ante Orlando

"Cuando no estás al ciento por ciento, cualquier equipo te gana. Hubo un solo equipo, y fue Orlando. No jugamos con la intensidad que necesitaba este partido, nos superaron del primer minuto al último. Nos vamos muy dolidos, preocupados, y nos deja pensando que, si queremos competir, este no es el camino. Desde luego, el responsable soy yo, que soy el entrenador“, dijo el Jefecito tras la caída sin atenuantes en el Clásico del Sol.

Sin detenerse en su discurso, redobló la apuesta y hasta cuestionó la poca actitud de sus jugadores para asumir el compromiso: “Hoy no hay excusas, el fútbol es táctica, es talento, es organización, pero en el uno contra uno yo soy mejor que vos, y tener ese hambre y deseo de que no me vas a superar, y eso hoy no lo tuvimos. Me duele mucho, porque te pueden superar, pero hoy el equipo no tuvo la intensidad que requería el partido. Todos somos responsables; el primero, yo”.

La autocrítica de Mascherano no es casual, porque se trató de un golpe que implica la quinta derrota de la temporada para Inter Miami, que sintió especialmente la ausencia de Messi, que ya recibe miradas desconfiadas de sus fanáticos, y justo ante un rival directo en la Conferencia Este.

Por eso Mascherano insistió en que su equipo debe reencontrar la ambición y la identidad, pero con su estilo, continuó explicando que la imagen que dejaron estuvo muy lejos de la versión que pretende de Inter: “No hay excusas,había un equipo que tenía más hambre que el otro.Me duele mucho ver la imagen que dejamos”.

Con su doblete en el @OrlandoCitySC 4-1 @InterMiamiCF, el colombiano Luis Muriel🇨🇴 es el Jugador del Partido del #SundayNightSoccer: pic.twitter.com/yvV5Dlhm5q — MLS Español (@MLSes) August 11, 2025

Con este resultado, Inter quedó en la sexta posición con 42 unidades en la Conferencia Este y se multiplican las versiones de posibles reuniones entre algunos de los jugadores que fueron titulares ante Orlando: Oscar Ustari, Rodrigo De Paul, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Es más, algunos medios locales, aseguran que de las charlas también participará Messi, que podría intensificar sus tareas de recuperación para poder estar disponible para el partido del 20 de agosto próximo, ante Tigres.