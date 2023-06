Lionel Messi habló de su salida de PSG: “Hubo un quiebre con la afición de París”

escuchar

23 años después de haber arribado a Barcelona siendo un adolescente, y tras 19 de ellos como profesional, Lionel Messi le puso fin a su travesía en el fútbol europeo. Un turbulento período de dos años en PSG, en el que ganó dos veces la Ligue 1 pero no pudo cumplir el eterno objetivo de hacerse con la Champions League, llevó a que el capitán argentino decidiera alejarse de las presiones de la élite y aceptar una oferta de Inter Miami, un equipo de la MLS estadounidense con aspiraciones sumamente ambiciosas, ahora que cuenta con el siete veces ganador del Balón de Oro y reciente campeón mundial con la selección argentina.

Mucho se habló sobre las dificultades que atravesó el número 10 -que usó la 30 en sus dos años en París- durante su estadía en la capital francesa. Fue un cambio demasiado brusco, que incluyó una adaptación muy complicada para su familia y la furia de la hinchada local con el jugador llevaron a que Messi no activara la opción de un año extra de contrato que dependía de él. Y por primera vez tras efectuar su salida, el rosarino eligió hablar públicamente sobre estos temas.

La adaptación a París y el constante conflicto con la hinchada son algunos de los motivos que Messi dio para no seguir en PSG

El medio que eligió Messi para romper el silencio llama poderosamente la atención. Se trata de beIN Sports, la señal qatarí de la cual es dueño Nasser Al-Khelaïfi, quien también controla a PSG desde 2011. Pero no hubo conflictos de intereses para permitir que el argentino se explayara acerca de su paso allí: “Vine a París porque me gustaba el club, tenía amigos, mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros que tenía en la selección y otros que ya había tenido y conocido”, argumentó sobre su decisión inicial de arribar en Francia, en el anticipo de la entrevista que se publicó este viernes, realizada tiempo atrás, y que se verá íntegramente este sábado. “Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil que a cualquier otro lado que pueda llegar a ir”, añadió.

No obstante, esa adaptación demostraría ser mucho más rocosa de lo que él anticipó: “Fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida dentro del vestuario y que tenía relación con ellos, fue difícil el cambio. Llegar tarde, no tener pretemporada, adaptarme al nuevo club, una nueva manera de jugar, mis nuevos compañeros, a la ciudad, que fue muy difícil en principio para mi familia...”, reflexionó sobre los motivos que hicieron que no pudiera sentir la comodidad que siempre sintió en Barcelona.

El cántico contra Messi de los ultras de PSG

Los hinchas del PSG enfurecidos

Con el tiempo, se hizo costumbre que Messi dejara de saludar a los ultras del club una vez terminados los partidos, conducta que compartió con Neymar y Marco Verratti. La reacción llevó incluso a que el Collectif Ultras Paris, el principal grupo de hinchas organizados de PSG, le llegar a cantar “hijo de p...” sobre el final de su estadía, algo que inevitablemente afectó al campeón del mundo: “Al principio fue algo muy lindo, especialmente el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente”, recuerda.

El rosarino sí traza una distinción entre este grupo y otros sectores del estadio que siempre lo aplaudieron, pero tampoco niega la realidad del asunto: “Fue una parte del público de París, creo que la gran mayoría me sigue viendo y tratando como al inicio. Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición de París. obviamente no fue mi intención, ni mucho menos, que pasara eso”, evaluó, y recordó otros casos donde también se vio una reacción furiosa dentro del plantel: “Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y con Ney también. Sé que es su manera de actuar, pero me quedo con toda la gente que sí me respetó, como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué. No es más que eso, una anécdota”, concluyó.

