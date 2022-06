Lionel Messi, la revolución del 10: firmas en Funes, cumpleaños y vigilia en la cancha de Newell’s

Tomarse una fotografía y cazar un autógrafo se impone como una meta para los fanáticos del fútbol, y la figura de Lionel Messi aglutina. La revolución que provocó su visita a Rosario tuvo sellos inconfundibles del capitán de la selección y astro de Paris Saint-Germain. Los más apasionados hicieron guardia en el acceso de un country, los más afortunados lo disfrutaron en un cumpleaños privado y los hinchas de Newell’s completaron la capacidad del estadio del Parque de la Independencia a la espera de su presencia en el partido con San Lorenzo, por la segunda jornada de la Liga Profesional. Fue una jornada en la que la persona, el crack de carne y hueso, le quitó protagonismo al mágico futbolista que no saltó a la cancha ni tampoco estuvo en los palcos del estadio Marcelo Bielsa.

Con el avance del día, el rumor de que Messi se presentaría en el encuentro de Newell’s agitó a los simpatizantes. Si la victoria en el estreno sobre Banfield resultó un trampolín para apoyar al equipo que dirige Javier Sanguinetti en la fría noche rosarina, tener la posibilidad de brindarle el reconocimiento -después de tantos sinsabores que debió soportar y que hacían que se blindara cada vez que visitaba el país-, era una obligación. Messi es bandera en las tribunas del estadio Marcelo Bielsa y anoche los hinchas deseaban convertirlo en un himno, como cuando jugó los partidos exhibición en 2009 y 2011. Pero, aunque desde algunos medios de comunicación agitaban en los programas con versiones de la presencia, no hubo ovación, aplausos, fotos, selfies ni lágrimas… Sí, una excitación en la previa de aquellos que si dudaban en asistir dejaron todo de lado con la esperanza de que fuera una noche inolvidable, de recuerdo infinito.

En el acceso del country Kentucky, en Funes, Messi se tomó fotos y regaló autógrafos a los fans

El country Kentucky, el primer espacio en donde Messi empezó a regalar sorpresas a los fans. Porque los hinchas decidieron ensayar una especia de guardia, sin saber si en algún momento del día el astro abandonaría por unas horas el barrio privado de la localidad de Funes. Cuando la camioneta Audi de color gris superó la barrera de control de acceso y salida, ese puñado de hombres y mujeres de fe tuvo su recompensa: las camisetas de la selección, Newell’s y River para que la firma del capitán que volvió a levantar la Copa América, tras 28 años de frustraciones, quede fijada para toda la vida en esa remera que será encuadrada y exhibida como el mejor trofeo.

“Te amo con todo mi corazón. Te vas a traer la Copa del Mundo. No sabés lo que sos para nosotros”; “ay, me muero: gracias a Dios”, la voz de una mujer que esperó por ese instante que se convirtió en un momento mágico cuando Messi bajó el vidrio para aceptar la muestra de cariño y devolverla con una sonrisa, una foto o un autógrafo.

Newell's y San Lorenzo en el Parque de la Independencia; los hinchas se ilusionaron con la presencia de Messi en el estadio Marcelo Bielsa Fotobaires

Leo también hipnotizó con su presencia a quienes asistieron al cumpleaños de uno de los hijos de Paula Roccuzzo, una de las hermanas de Antonela. Toda una sorpresa para los chicos de entre 4 y 7 años, que miraban casi sin comprender y con los ojos desorbitados que el Nº 10 de la selección y al que ven por televisión también con la camiseta de PSG compartía la fiesta infantil. La visita fue una sorpresa hasta para las animadoras del cumpleaños, integrante del grupo Choke los 5, que fueron retratadas con Messi por Antonela.

La noche aguardaba por una nueva función, multitudinaria, con Messi como protagonista de un partido que no jugaría, aunque sabía que los ojos se posarían con la misma fijación en el desarrollo de las acciones entre Newell’s y San Lorenzo que en el sector de palcos, ese que estaba preparado para que Leo disfrutara de la ovación de los hinchas rojinegros. No pudo ser: armar un operativo para resguardar la seguridad revestía de una logística y una preparación que la cita no tenía. Y Leo, además, debía ensayar los preparativos para un viaje al exterior, donde continuará con sus vacaciones.