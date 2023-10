escuchar

Si a Lionel Messi le faltaba algo para que su carrera se encumbrara a niveles inalcanzables y la adoración y la valoración sobre su figura ya no tuviera grises, era ganar un Mundial. El título en Qatar 2022 marcó una huella eterna y, a los 36 años, el astro rosarino y su familia disfrutan de ello. A cada paso, en cada partido y en cada rincón del mundo, el número 10 recibe muestras de cariño, respeto y gratitud. Esta vez, es el club River Plate el que decidió hacerle un reconocimiento. ¿De qué manera? Le obsequió uno de los palcos remodelados del estadio Monumental.

El palco que lleva el nombre de “Familia Messi” está ubicado en la tribuna San Martín media, junto a la Sívori, tiene capacidad para doce personas y en su interior posee distintos matices vinculados a la figura del capitán del seleccionado argentino. ¿Cuáles? Tiene un ploteo con la foto de Messi besando la Copa del Mundo. Además, en un sector están estampadas las simbólicas tres estrellas, vinculadas a cada uno de los títulos mundiales de la selección nacional (Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022).

Messi, en el estadio Monumental, durante el último partido de la selección ante Ecuador, por las Eliminatorias Anibal Greco

Este sitio especial dentro del modernizado estadio de River quedará a disposición para la familia de Messi cuando quiera utilizarlo, no sólo para los partidos de la selección (como esta noche, en el duelo ante Paraguay, desde las 20, por las Eliminatorias), sino también para los distintos espectáculos que se realicen en Núñez. Anteriormente, el palco estaba destinado para acciones del departamento de relaciones públicas del club millonario, pero luego de las distintas remodelaciones, la dirigencia y el área de marketing y relaciones públicas tuvieron la idea de obsequiárselo a la familia del actual futbolista de Inter Miami.

Gallardo, Messi y la camiseta millonaria @RiverPlate

Una vez difundida la noticia, inmediatamente en las redes sociales se refrescaron las versiones que hablan de la simpatía de Messi por River. Vale recordar lo que en su momento manifestó Gerardo Grighini, excompañero de Leo en las inferiores de Newell’s. “Él dice que es hincha de Newell’s, pero cuando era chico era hincha de River. Era fanático de Pablo Aimar, que en ese momento jugaba en River, y mirábamos los partidos y los dos hinchábamos para River. Pasamos muchas horas juntos en la pensión, solíamos quedarnos mucho tiempo cuando teníamos que jugar”, reveló Grighini, quien se retiró en 2009 de la actividad profesional tras jugar en el ascenso de Italia.

Aimar siempre fue el ídolo de Leo Messi: compartieron equipos en la selección argentina y ahora con el Payaso como parte del cuerpo técnico de Scaloni Archivo

Los rumores aumentaron cuando en 2015, durante la final del Mundial de Clubes, Messi le anotó un gol a River jugando para Barcelona y levantó la mano disculpándose, ante la hinchada riverplatense. “Lo hice porque mucha gente de River viajó, hizo mucho sacrificio, un gran esfuerzo por ese viaje. Tenían una ilusión muy grande. Y que me toque a mí, siendo argentino, sacarles la ilusión por hacer el primer gol… Fue raro, no sé, me salió así y pedí perdón”, contó Messi, tiempo después.

Independientemente de si tiene simpatía por River o no, lo concreto es que Messi y su familia, en este período de disfrute permanente y reconocimientos mundiales, ya tienen un sitio asegurado en el estadio Monumental para cuando dispongan.

El palco que River le obsequió a la familia Messi

LA NACION