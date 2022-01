Lionel Messi sigue ausente en PSG: Mauricio Pochettino confirmó que no jugará el domingo

Lionel Messi, en fase de recuperación después de haberse contagiado del Covid-19 durante las fiestas navideñas, será baja para el partido del sábado entre PSG y Brest en el Parque de los Príncipes, de la 21ª fecha de la Ligue 1, indicó este viernes el técnico Mauricio Pochettino. Se trata del décimo partido del campeonato francés que se perderá el argentino, entre lesiones y regresos tardíos de su selección.

”Leo está mejor. Permanece bajo la supervisión del cuerpo médico. Esperamos que regrese con nosotros lo antes posible. La evaluación es diaria”, precisó el técnico argentino. Seguidamente a la conferencia de prensa desde el centro de entrenamiento del club, el PSG precisó que el jugador se unirá al grupo “de forma progresiva la semana que viene”. El exjugador del FC Barcelona dio positivo en coronavirus durante sus vacaciones de fin de año, que pasó en familia en Rosario, y permaneció aislado en su ciudad natal, Rosario, hasta el miércoles 5 cuando pudo viajar hacia París previo test negativo de PCR.

Messi aborda el avión desde Rosario junto a su familia, cuando volvió a París luego de las fiestas Marcelo Manera - LA NACION

Messi se perderá también el tercer juego del año del PSG después de estar ausente frente a Vannes por la Copa de Francia, el lunes 3, y ante Olympique Lyon por la Ligue 1, el domingo pasado. ”Como saben tuve Covid y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirles que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien, pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha”, escribió el rosarino el jueves en su cuenta de Instagram.

Desde su regreso al centro de entrenamiento, el jueves 7 de enero, la ‘Pulga’ se entrena apartado del grupo. Messi podría regresar a la competición el domingo 23 de enero, contra el Reims. Positivo de Covid-19 el 6 de enero, su compatriota Ángel Di María regresó al entrenamiento colectivo y tiene opciones de ser titular ante el Brest. Y el central español Sergio Ramos podría jugar el sábado sus primeros minutos en el Parque de los Príncipes como jugador parisino.

Leonel Messi durante un entrenamiento del PSG Aurelien Meunier - PSG - PSG

Messi continúa sumando encuentros en los que no participa desde su llegada al PSG, y ese es un tema de preocupación que va en aumento en los pasillos del complejo del club, donde incluso aguardan que su rendimiento crezca. Desde que dejó Barcelona y se sumó al conjunto parisino en agosto, Leo jugó 16 partidos, en los que anotó seis goles y dio cinco asistencias. Claro que, en ese lapso, el París Saint Germain tuvo 27 juegos, lo que implica que no contó con el crack en 11 ocasiones y este domingo llegará a las 12 ausencias.

Lionel no juega desde el 22 de diciembre y días antes no había sido convocado para el encuentro por la tercera ronda de la Copa de Francia. Además de la reciente situación por el Covid, por la que no estuvo el lunes pasado al estar aislado en Rosario, se perdió por molestias en una rodilla durante noviembre los juegos ante Leipzig, en Alemania, por la Champions League, y frente al Burdeos, por la liga francesa.