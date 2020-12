Lionel Messi descansa con su familia en Rosario, pero sabe que lo esperan en Barcelona mañana para encarar dos compromisos fundamentales de La Liga: contra Eibar y Huesca. Fuente: Archivo - Crédito: Josep LAGO / AFP

Mientras Lionel Messi recarga baterías en Rosario en compañía de su familia, Barcelona lo espera para el entrenamiento de mañana domingo. La Pulga tuvo un 2020 a puro trajín: físico y mental. Por un lado, fue el segundo futbolista con más minutos en el año, sólo detrás del inglés Harry Maguire (Manchester United). Por el otro, vivió la novela del burofax y su eventual salida del club, que finalmente no se cristalizó. Así, y por todo lo que se juega tanto en La Liga como en la Champions, Barcelona precisa del mejor Messi.

Según las estadísticas que compila el Observador del Centro de Estudios Estadísticos del Fútbol (CIES), Messi disputó 4473 minutos en el año, divididos en 44 partidos. Sólo estuvo ausente en tres encuentros de su equipo: contra el Ibiza por la Copa del Rey, y en ambos compromisos frente a Ferencvaros (Hungría), el rival más débil de la fase de grupos de la Champions League. El resto, Messi lo jugó todo, lo que habla a las claras de que a sus 33 años el cuerpo todavía le permite ser titular inamovible.

Messi, en Rosario junto a su mujer y sus tres hijos festejando la Navidad. Crédito: Instagram @antonelaroccuzzo

A su regreso a Cataluña, Messi encontrará una ciudad (y un equipo) embarcado en lo que es costumbre cuando se está por abrir el mercado de pases: los rumores sobre quiénes pueden llegar y quiénes pueden irse. En tal sentido, la posición a reforzar parece ser la de número 9. Y con dos nombres muy puntuales: Lautaro Martínez (Inter, de Italia) y Memphis Depay (Lyon). El neerlandés, exjugador de Manchester United, es mucho más accesible que el Toro, sobre todo para un club con las finanzas en rojo como el catalán. Pero en la secretaría técnica hay quienes todavía no están seguros de su fichaje, aún cuando el ex entrenador de la selección naranja sea su principal valedor.

La Pulga acaba de romper el récord de goles de Pelé con una misma camiseta, y ahora querrá hacer que Barcelona pelee el título en La Liga: marcha quinto, a ocho puntos de los líderes, Atlético y Real Madrid. Fuente: Archivo - Crédito: Cesar Manso/Pool via AP

Luego del descanso por las fiestas, en Barcelona esperan a Messi mañana para preparar el partido del martes contra Eibar, por la fecha 16 de La Liga. Koeman diagramará una rutina similar para el partido del 3 de enero frente a Huesca, también por La Liga: los jugadores tendrán libre 30 y 31 de diciembre, pero volverán al trabajo el primer día del año próximo. El cuerpo técnico de Barcelona entiende que es fundamental ganar ambos compromisos para no perderles pisada a los dos líderes madrileños: Real y Atlético. Los equipos capitalinos tienen 32 puntos, mientras que los catalanes suman 24 con un partido menos.

A Koeman lo deja tranquilo una incipiente sociedad futbolística que comienza a dar sus frutos: Messi-Pedri. A los 18 años, el jovencito canario adquirido a Las Palmas hace dos temporadas (pero que Barcelona terminará de pagar recién ahora) va camino a cristalizar todas las esperanzas que tenían cifradas en él quienes hablaban de "diamante en bruto". Habilidad y vértigo en partes iguales, en las últimas semanas se transformó en el "compadre" favorito de la Pulga dentro de la cancha.

Así están las posiciones en La Liga

Claro que Messi también comenzará a escuchar cómo los candidatos a la presidencia del club. Las elecciones son dentro de algo menos de un mes (24 de enero) y el capitán argentino será protagonista indirecto del comicio. Los aspirantes querrán convencer al electorado de que ellos tienen la llave para que el rosarino permanezca en el equipo más allá del final de su contrato (30 de junio del año próximo) y acepte renovar. En este sentido, Joan Laporta (fue presidente entre 2003 y 2010, la época dorada del equipo) aseguró: "A diferencia del resto, tengo la credibilidad de Leo Messi", según reproduce la página web del diario Sport.

El abogado catalán brindó una entrevista a la agencia EFE de la cual se destaca otra frase: "Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber. Quiero ser presidente para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto y consiga que el Barça vuelva a tener una relación de éxito con la Champions". Mientras tanto, Messi descansa y sabe que haber superado el récord de goles con una misma camiseta que ostentaba Pelé es sólo un mojón más de una carrera irrepetible. Ya habrá tiempo para hablar de su futuro.

