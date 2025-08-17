Lionel Messi volvió, aunque su condición física volvió a encender las alarmas en Inter y en la selección argentina

Fue un retorno perfecto. Golazos, asistencias, intervenciones determinantes. Lionel Messi reapareció con la camiseta de Inter Miami, tuvo una noche mágica y cambió todo para el equipo de Javier Mascherano que se impuso por 3-1 frente a LA Galaxy, por la MLS. Ingresó desde el banco de los suplentes y rompió la lógica del juego. Pero el capitán de la selección argentina, también tuvo que disimular ciertos dolores, porque su condición física no es la ideal. En su carrera siempre tuvo una gran resistencia al dolor y evitó mostrar debilidades cuanto le tocaba jugar sin estar al ciento por ciento. Pero en esta oportunidad, dejó señales que causaron preocupación.

Por momentos se lo vio muy molesto físicamente, elongando en la mitad de la cancha, dosificando su energía y lógicamente se multiplicó la incertidumbre. Muchos se preguntaban si podía aguantar así. Más teniendo en cuenta que por delante hay partidos decisivos con su equipo y viene la última ventana eliminatoria con la selección.

Es verdad que marcó la diferencia cuando pisó el cambio de juego, aunque también es real que se lo notó muy lejos de su plenitud física, una situación que conocían desde el staff técnico. Sin embargo, consensuaron con Messi para darle minutos si entendían que el equipo lo necesitaba. Algunas imágenes captaron del rosarino tratando de estirar en medio del campo de juego y tocándose la zona afectada.

Algunos gestos de Messi no son muy alentadores.



Se tomó la pierna derecha en un par de ocasiones.



Hasta ahora se mantiene en el partido.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/nHpYPULooE — José Armando (@Jarm21) August 17, 2025

El propio Mascherano reconoció que Messi no jugó en la mejor versión física: “No estaba 100% cómodo, pero con el correr de los minutos se fue soltando cada vez más, hay que ver cómo terminó de la fatiga, lleva solo dos semanas de la lesión. Había sido algo muy chiquito. Los tres entrenamientos fueron buenos. Con el correr de los minutos lo vi mejor, pero hay que ver cómo amanece. Es día a día”, detalló el DT.

Las palabras del entrenador de Inter Miami permitieron comprender que resultó muy complejo para todo el staff técnico controlar el deseo de Messi de jugar, al menos, un puñado de minutos ante LA Galaxy: “Leo es Leo, porque siempre quiere estar en la cancha, ahí es donde es feliz. Entonces, a veces intentamos explicarle, tratar de ir despacio, pero al final, cuando él se siente bien, se conoce a sí mismo como nadie”.

En ese contexto, Mascherano explicó qué intentaron hacer para lograr que Messi pudiese estar conforme en esta situación, ya que el rosarino parece estar enfocado en querer encontrar ritmo para los compromisos que aparece en su calendario: “Intentamos darle hoy algunos minutos para que empiece a encontrar buenas sensaciones para la semana, para el miércoles, para los próximos partidos”.

🎙️ Javier Mascherano : “L'important est que Messi a terminé le match et s’est libéré”#beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/rSlS7jLEd1 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 17, 2025

En cuanto al calendario del Inter Miami, el próximo compromiso del conjunto estadounidense será el miércoles próximo, a las 21, frente a Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup, en Florida. Y tres días más tarde, visitará al DC United por la MLS. Si bien Mascherano no habló acerca de la presencia en los próximos partidos, los medios locales aseguran que la idea de Messi es jugar ante Tigres y quizá después descansar, ya que el capitán argentino está enfocado en poder llegar al partido del 4 de septiembre próximo, cuando la selección argentina se enfrente con Venezuela, en el Monumental, ya que podría ser el último partido de Messi en el país.