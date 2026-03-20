Lionel Scaloni convocó a Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli para los amistosos de la selección en marzo

Lionel Scaloni convocó a Franco Mastantuono (Real Madrid) y a Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, de Francia) para la doble fecha FIFA de marzo. Los futbolistas se sumarán al chárter que partirá desde Madrid el domingo y estarán el lunes en Ezeiza para comenzar con los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi.

La AFA confirmó que la selección mayor se medirá con Mauritania el 27 de marzo en la Bombonera. El segundo amistoso, que se jugará en el mismo estadio cuatro días después (el martes 31), tiene como rival a Guatemala. Así, y teniendo en cuenta que se disputarán dos partidos en lugar de uno, como estaba previsto originalmente, el entrenador de la selección decidió ampliar la nómina de convocados (pasó de 28 a 30) pese a que no hay bajas por lesión.

#SelecciónMayor Los futbolistas Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli se suman a los convocados de Lionel Scaloni para esta doble fecha. pic.twitter.com/lx9kdHhQO7 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 20, 2026

Las ausencias de Mastantuono y Panichelli, ambos formados en River, llamaron la atención cuando Scaloni entregó la lista de los 28 futbolistas llamados para jugar con Guatemala el 31. Si bien el primero no logró afianzarse como titular en Real Madrid -se perdió los últimos dos partidos de La Liga por suspensión y apenas jugó 15 minutos contra Manchester City en la doble eliminatoria por la Champions League-, tiene apenas 18 años y está llamado a ser el futuro de la selección.

Panichelli, por su parte, tiene un nivel superlativo en el Estrasburgo francés, donde comparte vestuario con el también convocado Valentín Barco. Lleva un gol cada dos partidos (18 tantos en 36 encuentros en todas las competencias en esta temporada) y tres asistencias. Sólo en la Ligue 1 gritó 14 veces y dio un pase de gol. Competirá con José Manuel López (Palmeiras) y Valentín Castellanos (West Ham) por ser el tercer número 9 de la Argentina en el Mundial, por detrás de Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

Convocados de la selección argentina

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Alvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)

Amistoso confirmado

La selección argentina ya tiene definido un nuevo compromiso en la antesala al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, se confirmó un primer amistoso para el conjunto conducido por Lionel Scaloni ante Mauritania, 115° del ranking FIFA, el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en la Bombonera.

El anuncio oficial confirma un movimiento de última hora en la planificación del seleccionado, que busca sostener ritmo de competencia antes de viajar para defender el título. El partido formará parte de la actual fecha FIFA de marzo y será, además, una de las últimas oportunidades para que el equipo se presente ante su público en la Argentina antes del inicio del torneo.

El encuentro adquiere un carácter especial en ese contexto. Más allá del rival, el foco estará puesto en la despedida del plantel frente a los hinchas argentinos en el país, en un estadio que promete una alta convocatoria. La Bombonera volverá a albergar a la selección, con la expectativa de ver en acción a los campeones del mundo.

Desde la organización informaron que el detalle sobre el valor de las entradas se comunicará mañana sábado, mientras que la venta comenzará el lunes. Se espera una alta demanda, en línea con el fervor que el seleccionado genera desde la consagración en el último Mundial.

La confirmación de este amistoso se inscribe en una agenda que sufrió modificaciones en las últimas semanas. La Finalissima, que debía enfrentar a la Argentina —campeón de la Copa América 2024— con España —ganador de la Eurocopa del mismo año—, finalmente no se llevó a cabo y dejó un vacío en la planificación original.

En ese contexto, también surgió una señal llamativa. Claudio Tapia había anticipado el anuncio de los dos amistosos durante esta fecha FIFA, pero el comunicado oficial solo incluyó el encuentro ante Mauritania. El compromiso frente a Guatemala, anunciado previamente, no fue mencionado y abre interrogantes sobre la posibilidad de un segundo partido, previsto en principio para el 31 de marzo, también en la Bombonera.

En cuanto al rival, Mauritania llega con un presente discreto en lo deportivo. Dirigida por el español Aritz López Garai, su última presentación oficial fue el 25 de noviembre, cuando cayó 2-0 ante Kuwait por la clasificación a la Copa Árabe. Arrastra una racha de seis partidos sin victorias, con tres derrotas y tres empates, y su último triunfo se remonta al 5 de septiembre del año pasado: fue 2-0 frente a Togo, como local, por las eliminatorias mundialistas.