Lionel Scaloni: del reto al Dibu Martínez a la mesura tras la goleada sobre Brasil

Disfrutó, gozó, sonrió, celebró. Y también dio una clase de sobriedad, de respeto por el rival. Porque Lionel Scaloni podría haberse reído con la ocurrencia de Dibu Martínez, que levantó la pelota e hizo un par de jueguitos en la puerta de su área con el partido 4 a 1.

Pero no. De inmediato movió su cabeza negando esa acción del arquero argentino. Y si eso no era suficiente, también movió su dedo índice derecho. Un señor. Porque además de saber perder es muy importante saber ganar, sin provocar.

Tras la contundente muestra de poderío que mostró la selección argentina, Scaloni analizó la actuación del equipo y el momento que atraviesa la Albiceleste. Sin euforias desmedidas y con su mesura habitual, el entrenador destacó el trabajo colectivo y la capacidad de adaptación del equipo.

“Es una victoria del equipo, jugamos como un equipo y por eso minimizamos a Brasil. Es la única manera de poder ganarles a estos jugadores”, afirmó el técnico. Sin embargo, evitó calificarla como la mejor actuación de su ciclo: “No sabría decir si es la mejor victoria. Creo que hemos hecho otros partidos muy buenos”.

Sale Thiago Almada y entra Giuliano Simeone durante el partido de Eliminatorias Copa del Mundo FIFA 2026 que disputan Argentina y Brasil, en el Estadio Más Monumental, el 25 de marzo de 2025. Aníbal Greco - LA NACION

Consultado sobre el techo de esta selección, Scaloni fue claro: “No sé qué significa ‘tener techo’. Hay que jugar partidos, competir. Habrá encuentros que sufriremos, nos costará. No todos los partidos son así. Pero tenemos que estar capacitados para competir y demostrar que tenemos varias facetas. Y si vienen momentos malos, asimilarlos y levantarnos”.

Con 60 victorias en 85 partidos al frente de la selección, el técnico valoró el desempeño del equipo, pero insistió en la importancia del trabajo colectivo. “La clave de este partido es jugar como equipo. Hemos jugado con un equipo de mucho toque, dinámico, que no tenía posiciones fijas. Es muy difícil presionar contra un equipo así. La clave estuvo en hacer un gol rápido, eso ayudó a que se abrieran un poco más. Lo importante era ocupar espacios”.

En la previa, el cruce entre Brasil y Argentina estuvo marcado por dichos altisonantes del lado visitante. Sin embargo, Scaloni minimizó cualquier polémica. “No fue por las declaraciones que jugamos así. Lo disculpo a Raphinha porque sé que no lo hizo a propósito y defendió a su selección. Con declaraciones o sin declaraciones, nosotros íbamos a jugar nuestro partido y ellos también”.

Solo hubo un momento de tensión durante el partido. En la conferencia, Scaloni "perdonó" a Raphinha Rodrigo Néspolo - LA NACION

Otro de los temas que abordó el entrenador fue la dificultad para definir el equipo titular ante la gran cantidad de jugadores en buen nivel. “No sé cuál es el equipo titular. Vendrán los que están viniendo últimamente. Tenemos bajas porque Enzo (Fernández), (Nicolás) Otamendi y Rodrigo (De Paul) no pueden jugar contra Chile. Nos encantaría entrenar con más jugadores, pero si juegan así no es fácil meterlos”.

Si bien Argentina ya aseguró su clasificación a la Copa del Mundo 2026, Scaloni evitó cualquier análisis a largo plazo. “No estoy pensando en el Mundial. Queda un montón, hay mucho por hacer y pueden pasar muchas cosas. Vamos convocatoria a convocatoria, disfrutamos cada paso, analizamos cada rival. El fútbol es muy traicionero, muy mentiroso, y te podés quedar afuera por cualquier cosa. Pero si jugás así, a lo mejor cuando las cosas no se dan, duele menos”.

También hizo un paralelismo con las selecciones campeonas del pasado: “Para nosotros, los del 78 y los del 86 eran ídolos y lo siguen siendo. Hoy están las redes sociales y magnifican todo, pero ser campeón del mundo es igual para todas las generaciones”.

Scaloni elogió a Giuliano Simeone JUAN MABROMATA - AFP

En cuanto al crecimiento de Giuliano Simeone, autor de un golazo, elogió su evolución: “Sabíamos que Giuliano podía sernos de gran ayuda. Pegó un cambio muy importante desde que se sumó con nosotros, mérito de él, de su club, de su técnico (el Cholo, de Atlético de Madrid), que es su papá”.

Finalmente, Scaloni se refirió a Brasil y su actualidad futbolística: “Brasil va a ser Brasil siempre. Es un momento de dificultad y lo pasará también. Tienen cinco mundiales. Yo creo que Brasil volverá, aunque para mí nunca se fue. La gente que ama el fútbol disfruta de Brasil. Soy un fan de la selección de Brasil y estoy seguro de que le irá bien, aunque esperemos que no contra la Argentina”, cerró entre risas.

LA NACION