Lionel Scaloni, en la previa al primer amistoso en la Bombonera, con Mauritania

Desde las 16 de este jueves, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del primer amistoso ante Mauritania, en el inicio de una nueva fecha FIFA para la selección argentina. Con escasas instancias de evaluación antes del Mundial, la lista de convocados, la posible formación y la elección de los rivales, además de elogiar a la promesa de Boca y animarse a hablar en inglés, fueron algunos de los ejes sobre los que respondió el entrenador.

Scaloni arrancó la conferencia hablando de la suspensión de la Finalissima ante España, que obligó a armar estos dos partidos amistosos para jugar durante esta fecha FIFA. “No es culpa de nadie, el fútbol está en un tema secundario”, dijo sobre la guerra que llevó a la cancelación. “A partir de ahí empezó un tire y afloje. Esa semana fue bastante difícil, nosotros queríamos que se resolviera lo más rápido posible. Pero no se llegó a un acuerdo”.

Y resaltó: “El partido se tenía que jugar el 27 en Qatar, eso está clarísimo. Todo lo otro es una polémica que no tiene sentido”. Luego, hablo de la planificación de los rivales para jugar los amistosos. “No teníamos nada concreto. Eso da la pauta de que no fue pensado. El predio no estaba preparado para que nosotros vengamos acá”, resaltó.

De esta situación sí rescato que es una oportunidad para ver a los chicos y que se conozcan con el grupo. Sin olvidarse de los que no fueron convocados por lesión, que aclaró que obviamente los tiene en cuenta. “Al final, es importante que lleguen bien en todos los aspectos, o lo más cercanos a su potencial”, dijo de lo que tienen en cuenta para la convocatoria.

Scaloni hablando durante la conferencia de prensa LUIS ROBAYO - AFP

Fue consultado sobre la posible convocatoria de Ángel Di María, un rumor que se volvió muy fuerte en las últimas semanas, especialmente por su buen presente en el torneo argentino. “No sé el ruido. Tengo la mejor relación con él. Es un tema más del ambiente que de él. Él lo dejó claro”, recordó. “Yo estoy feliz con su presente. Se lo nota feliz. Y eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que creo está terminada, o nosotros así lo entendimos”, sentenció del tema.

"ESTOY FELIZ POR SU PRESENTE" Lionel Scaloni se refirió al presente de Fideo Di María y remarcó que la etapa de Ángel en la Selección "está terminada". pic.twitter.com/rVpkCvNJ44 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Respecto a la convocatoria tardía de Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, aclaró que fue porque en principio iban a jugar un solo partido y no dos, como finalmente se confirmó. Y fue crítico sobre cómo se trató este tema: “Valoro las ganas de querer estar. Porque se bajan del avión y le preguntan a los chicos: ‘¿Qué te parece que te convocaran después?’ Y sabes, eso no... Menos mal que ellos son grandes de verdad, porque la realidad es que se convocó después porque había un solo partido”.

Y más específicamente, sobre Mastantuono dijo: “Estamos contentos con él. Siempre lo dije, tiene 18 años. Sin ir más lejos, el chico que está jugando en Boca ahora, Aranda, ha venido a entrenar con nosotros y tiene la misma edad que Franco. Con esto quiero decir que son chicos. Hay que darles tiempo. Está en un club muy exigente, el más exigente del mundo”.

Respecto a si la preparación previa al Mundial está siendo como él hubiera querido, fue contundente: “Bueno, en principio esta fecha no”. Y anticipó los posibles partidos de junio antes de la Copa del Mundo. “Tengo entendido que uno va a ser Serbia. Lo hemos pedido. Y el otro, estamos pendientes”. Aunque volvió a destacar: “Lo más importante es que lleguen bien. Al final, claro que todos queremos jugar con los mejores equipos. Pero también es importante, como dijo Menotti hace algún tiempo: ‘Qué bueno poder tener 20 días en el predio y entrenar’. Eso no existía”.

Del equipo, dijo que hará un mix entre titulares, algunos a los que quiere recuperar el nivel, y chicos que quiere ver. Y, lo más importante, Lionel Messi jugará los dos partidos: “Leo va a jugar. No sé si de entrada, pero va a jugar los dos. Porque creo que de yapa para el argentino tenerlo dos partidos más. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha. Y disfruten como nosotros disfrutamos”.

🇦🇷 ¡LOS VAN A PODER DISFRUTAR! Scaloni confirmó que Leo Messi jugará los dos partidos de esta Fecha FIFA ante Mauritania y Zambia. pic.twitter.com/vcpBexARVU — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

Otro tema sensible del que fue consultado es su renovación y continuidad. Si bien dijo que están hablando con Claudio Tapia, no es algo que le importe ahora: “Hoy mi foco está en el Mundial, el resto ya no dependerá de mí. Ya veremos qué pasa en el futuro, pero por ahora es solo el Mundial”.

Como mensaje a la gente y su ilusión de cara a un nuevo Mundial, dejo en claro que “es muy difícil” hablar o pensar de otro Mundial. De poder repetir el título. “Garantizamos lo que se ve del equipo: máximo compromiso, competencia, no le pondremos las cosas fáciles”.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Pensar en que se pueda repetir un Mundial, con lo complicado que es, es algo difícil de prometer. Sería increíble. Creo que Argentina ganó merecidamente el último, pero hay muchos casos en los que no gana el que merece y eso habla de la dificultad… pic.twitter.com/m1qnsXwKwD — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 26, 2026

Yendo a algo más futbolístico, del presente y actualidad de Leandro Paredes en Boca, dijo: “Hablé con él antes del inicio de la temporada. Es un jugador que ya sabemos lo que es con la pelota, lo que jerarquiza a su equipo”. Y, de otro surgido en el xeneize, Valentín Barco y su posición: “Ha jugado de lateral izquierdo. Tenerlo en una posible lista te da esa posibilidad. Pero lógicamente hoy no es su posición. Lo está haciendo muy bien de centrocampista”. Y destacó cómo “se ha echado el equipo al hombro” que es lo que le pedían. “Le daremos la chance de demostrar”.

Al ser consultado de vuelta por los rivales a tener en cuenta, destacó: “No menos de 10 selecciones pueden llegar a ganar el Mundial. No tengo dudas. Ganará el que mejor lo haga, el que tenga esa dosis de suerte”.

Al ser consultado sobre Tomás Aranda más específicamente, y su aparición en Boca, al que lo tuvo ahora como sparring en la selección, dijo: “Lo hemos traído a entrenar porque vemos lo que ven ustedes. Es una linda aparición. Es muy joven. Vuelvo a repetir, tiene la edad de Franco. Tiene, ganas, uno contra uno, un jugador muy interesante. Y juega en Boca. Cuando estos chicos juegan en clubes tan grandes, tienen algo diferente. Está bueno que la selección juvenil tenga ese tipo de jugadores y darle la posibilidad de entrenar con sus ídolos”.

"ES UNA LINDA APARICIÓN" Lionel Scaloni se refirió a la convocatoria de Tomás Aranda para los entrenamientos de la Selección Argentina. pic.twitter.com/aq6S8e4x1N — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

También habló del caso de Gianluca Prestianni y sus incidencias con Vinicius Junior. “De lo que sucedió, ni hablamos. Porque no creo yo que sea nadie para hablar con él. Lo veo bien. A nosotros nos puede aportar. Es una buena variante de lo que tenemos. Le daremos la chance de que pueda demostrar”. Y destacó el hecho de que haya estado en el sub 20: ”Es la primera entrada a la selección".

Nuevamente fue consultado sobre el partido no jugado con España y si había hablado con el entrenador Luis de la Fuente Castillo. “Sí, con Luis hablé el miércoles de esa semana, creo. Estaba igual que yo, sin saber lo que pasaba”.

Otro jugador del que fue consultado es Marcos Acuña. “Ha vuelto a jugar. Lo conocemos, por eso se ha ganado la convocatoria. Creemos que va a ir en línea ascendente”. En cualquier caso, también está Gabriel Rojas, que creemos nos puede aportar". Y fue sincero, reconociéndose como “un hincha puesto en el banco de suplentes”.

En el momento más gracioso de la conferencia de prensa, consultado en inglés por un periodista, logró comprender y responder la pregunta sobre la selección de Mauritania. Hasta se animó a un “yo entiendo” en inglés. “Contento por un rival que va a dar el máximo en la Bombonera”.

SCALONI SE PREPARA PARA ESTADOS UNIDOS... ¡Y SE ANIMÓ AL INGLÉS! Imperdible momento del DT de la Selección Argentina en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/kc8VtkS5K7 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 26, 2026

El encuentro de este viernes, a las 20.15, en la Bombonera frente a Mauritania (115° del ranking FIFA) marcará el comienzo de la actividad. Luego, el martes, en el mismo estadio y horario, la Argentina enfrentará a Zambia (91°).

Estos compromisos representan la última oportunidad para analizar a los posibles convocados de cara al máximo torneo a nivel selecciones. Según lo establecido por la FIFA, antes del 11 de mayo deberá presentarse una prelista de entre 35 y 55 futbolistas, mientras que el 30 de ese mes será la fecha límite para confirmar los 26 definitivos.

La convocatoria se da en un contexto atravesado por distintas disputas por un lugar en la nómina final. Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Marcos Acuña, Gabriel Rojas, Joaquín Panichelli, José López, Valentín Barco y Marcos Senesi —quien podría ser titular ante Mauritania— aparecen entre los nombres que buscarán consolidarse.

De acuerdo con lo ensayado hasta ahora, Scaloni evalúa una formación con mayoría de habituales titulares. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez se perfilan para iniciar el partido.

Tras la conferencia, el plantel realizará el último entrenamiento vespertino previo al cruce con Mauritania. La ventana internacional se cerrará el martes 31 de marzo, a las 20.15, cuando la Argentina reciba a Zambia en la Bombonera.