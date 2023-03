El Kun Agüero habló después de tener una arritmia en vivo: “Todavía sigo acá”

escuchar

Después de la arritmia que sufrió mientras realizaba una transmisión con Ibai Llanos, Sergio “Kun” Agüero llevó tranquilidad a sus seguidores mediante un video. Allí, el exfutbolista aseguró que se encuentra en buen estado de salud y que luego de una revisión por parte de los médicos constataron que no está bajo ningún riesgo.

Los problemas de salud del exdelantero del Manchester City son conocidos en todo el mundo, ya que fue la razón por la que se precipitó su retiro. En 2020, el argentino llevaba unos meses en Barcelona, donde llegó directamente desde Inglaterra y solo tenía un puñado de partidos, cuando debió retirarse sorpresivamente en medio de un encuentro.

Después de una serie de estudios, el cuerpo médico concluyó que no podía jugar profesionalmente al fútbol sin que hubiese riesgo para su salud. A partir de allí, el Kun se dedicó con mucha más intensidad a su faceta de streamer y sus negocios paralelos al fútbol. Por eso, es común verlo cerca de Ibai y de Gerard Piqué en transmisiones en vivo.

El argentino tuvo una serie de apariciones en las canchas en la Kings League, pero por supuesto con un nivel de exigencia mucho menor al que demanda cualquier partido en una liga profesional. En esas presencias, al exdelantero surgido en Independiente se lo vio bien y sin problemas.

Por eso, miles de usuarios se sorprendieron y asustaron al ver lo que ocurrió durante un stream. Mientras charlaba con el español, se quedó unos segundos en silencio y bajó la mirada, mientras apoyaba su mano derecha en el pecho. Después de unos segundos, Ibai notó el comportamiento inusual y se preocupó.

El Kun Agüero sufrió una arritmia durante un stream con Ibai Llanos

“Creo que tuve una mini arritmia”, lanzó Agüero mientras la transmisión seguía en vivo. A continuación, el exdeportista explicó que tenía una app para chequear la evolución de los latidos y que le enviaría la información a su médico para consultar. Lo que argumentó el Kun es que podía tratarse de un síntoma producto de su mente, por lo que quería verificar si efectivamente hubo una variación en el ritmo cardíaco.

Preocupado, el español le preguntó más de una vez si quería llamar un médico y le propuso cortar la transmisión. Sin embargo, Agüero se negó y busco desdramatizar la situación durante toda la charla.

El Kun Agüero llevó tranquilidad luego de la arritmia que sufrió en un stream

En medio de la preocupación de sus seguidores, tiempo después realizó un video en el que despejó las dudas. “Hola gente. Muchos están preguntándome qué tal estoy”, comenzó de frente a la cámara y ya más sereno luego del susto.

A continuación y al igual que lo había hecho en el stream, buscó restarle importancia al asunto y llevar tranquilidad: “No se preocupen. Fue nada, una bol...”. En esa misma línea, reveló que se hizo la evaluación médica correspondiente y que los expertos de salud le aseguraron que no está en riesgo. “Los médicos me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema”, indicó.

Por último, fiel a su estilo cerró con una broma. Con una notable sonrisa, el Kun Agüero envió un último mensaje antes de concluir la grabación: “Quédense tranquilos que todavía sigo acá”.

LA NACION