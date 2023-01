Lionel Scaloni habló de cómo vivió la consagración en el Mundial, de las presiones y el futuro de Messi

escuchar

Relajado, lejos de los locura, con el deseo de contar cómo está. Lionel Scaloni vive días de mucha paz junto a su familia, en Mallorca, España, donde vive con su mujer y sus dos hijos. Allí el entrenador de la selección argentina se siente en su mundo, por eso aceptó, mientras esperaba que comience la práctica de Noah, su hijo menor, charlar con un medio local acerca de sus sensaciones de haber conseguido la Copa del Mundo y contó qué siente que puede pasar con Lionel Messi de cara al futuro con la camiseta argentina.

“Esta es mi zona de confort, de tranquilidad, donde vengo a descansar y a disfrutar de la familia”, le contó Scaloni al periodista Jaime Mora, de la emisora municipal de Calvià. El DT argentino charló casi media hora con la radio española sobre cómo fue la conquista en Qatar 2022: “Poco a poco me voy dando cuenta de lo que se consiguió. Me quedo con la manera en la que se consiguió, con la euforia de la gente, con los valores que transmitimos... Más allá de cualquier triunfo, el resultado final es que todo el mundo estaba contento y que unimos a un país, que es lo fundamental ”.

Lionel Scaloni en Mallorca junto a Ian y Noah, sus hijos Grosby - G3/The Grosby Group

Y continuó: “Nosotros, los argentinos, somos muy futboleros, respiramos fútbol y prácticamente todo gira en torno al fútbol. Había que darle la importancia justa a lo que es un Mundial o un partido de fútbol, sabemos que puede alegrar a las personas, pero no modifica lo que es el día a día del país. Sí les dimos una alegría y logramos que los jugadores comprendan que al final no es más que un partido del fútbol y que al otro día la vida sigue. Ellos lo entendieron bien, jugaron sin presiones y la verdad que salió perfecto ”.

Muchas miradas se depositaron sobre la tarea de Scaloni en el equipo nacional. El trabajo en silencio de su cuerpo técnico siempre estuvo bajo la lupa y el entrenador contó que uno de los puntos principales en los que se enfocaron fue en quitarles la histeria que rodea a los futbolistas: “Creo que fue clave que no se dejaran ganar por la presión. Ellos jugar al fútbol saben, están todos a un gran nivel, tenemos grandes jugadores, pero había momentos en los que la presión era fuerte. Desde que asumimos teníamos la intención de quitar toda esa presión , sabiendo que hay momentos claves en un Mundial, en una eliminatoria, en una Copa América. Son competencias que generan presión, pero no se puede estar pensando 24 horas en eso, porque te puede influir. Creo que ellos lo entendieron bien”.

El potencial del equipo era una de las piezas claves de su equipo. Un invicto de 36 partidos le permitió llegar a la Copa del Mundo con una ilusión que pocas veces se palpó en la previa de una competencia semejante. Scaloni reconoce que eso ellos lo sabían y también que podían manejarlo: “Nosotros sabíamos, desde que ganamos la Copa América, incluso un poco antes también, que íbamos a competir. Lo que significa que íbamos a jugar de igual a igual. La balanza se va para un lado o para el otro por un detalle, pero sabiendo que nadie nos iba a ganar fácilmente ni tampoco que iba a ser fácil que ganemos. Estábamos convencidos de llegar a las instancias finales , pero siempre paso a paso, pensando en el primer partido”.

Y agregó: “Nosotros estábamos preparados para el golpe si en algún momento venía y sabíamos que podía pasar. Sucedió, diría, que en el mejor momento justo porque tuvimos capacidad de reacción (por la derrota con Arabia Saudita en el debut). Fue en el primer partido y después tuvimos que ganar todo para llegar a la final. Era importante que el entorno apoyara, fue así, los jugadores lo sintieron y fue una unión hasta el final de la Copa del Mundo impresionante ”.

Inevitablemente la referencia a Lionel Messi apareció en escena y Scaloni, fiel a su estilo, habló de su capitán con la misma seguridad que el propio futbolista defendió el proceso del entrenador en la selección argentina. “ Yo creo que no hacía falta que él (por Messi) gane un Mundial para ser uno de los grandes o el más grande. Lo que pasa es que siempre se le pide más, ahora ya lo consiguió y no sé qué más se les va a pedir . Estamos contentos por él, pero sobre todo por el país, por la alegría que les dimos, nos dimos dimos, porque estamos con ellos y estando en la Argentina vivimos una euforia y un cariño que valió la pena. Estamos contentos por todo”.

Si bien se habló que la cita de Qatar fue la última de Messi en una Copa del Mundo, muchos consideran que podría haber más del rosarino con la camiseta argentina y que en 2026 todavía se podría disfrutar de Messi. Scaloni no eludió la consulta y comentó: “ Yo creo que puede jugar el próximo Mundial, para nosotros sería muy bueno . Dependerá mucho de lo que él quiera, que se sienta bien y esté feliz adentro de una cancha. Las puertas siempre están abiertas para él”.

Lionel Scaloni en los festejos en la Argentina tras conseguir la Copa del Mundo 2022 20/12/2022 Ignacio Sanchez - La Nacion

Su futuro como entrenador también apareció en escena, ya que en Mallorca, las expectativa por saber si Scaloni tiene en su horizonte dirigir allí es grande, por eso el entrenador contó: “Desde que decidí entrenar, allá por 2011, cuando todavía era jugador de Lazio, sabía que me gustaba y que este tenía que ser mi trabajo. Cuando uno no puede seguir jugando adentro de una cancha lo primero que busca es seguir ligado al fútbol y qué mejor que ser entrenador. Hoy estoy contento donde estoy, ya veremos en el futuro , pero lógicamente las puertas están abiertas para dirigir, porque para eso trabajamos y por eso decidí ser DT”.

Y finalizó: “El Depor (por Deportivo La Coruña) fue el club que me abrió las puertas, me hice como persona y como jugador, disfruté los mejores años. En Mallorca es donde resido, donde tengo mi familia, donde se vive de una manera diferente a otros lugares. Por qué no pensar que algún día puedo estar en alguno de los dos lugares, es donde uno está cómodo”.

Homenaje a Lionel Scaloni antes del partido entre Mallorca y Valladolid, el sábado pasado Real Mallorca

