Lionel Scaloni: por qué decidió que Messi no viaje a Ecuador, su gesto en el tercer gol y qué aportan los jóvenes

Tras la goleada por 3-0 de la selección argentina sobre Venezuela en el Monumental, en el último partido como local en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 que se jugará en los Estados Unidos, Canadá y México, el entrenador Lionel Scaloni llegó a la conferencia de prensa con las sensaciones contenidas. Como si las hubiera dejado en el vestuario. “Estamos felices de estar acá. No soy mucho de mirar lo que se consiguió, siempre hay que mirar para adelante“, aseguró.

Atrás había quedado el soberbio triunfo en la noche que seguramente marcó el último encuentro de Lionel Messi con la camiseta argentina en el país jugando por los puntos. Y con una decisión tomada para lo inmediato: el DT le dijo al capitán que descanse y no viaje a Ecuador, donde el martes la selección cerrará su participación en esta eliminatoria. Lo explicó: “Hizo un esfuerzo enorme y se merece un merecido descanso y estar con su familia. Terminó muy cansado y cargado. Tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido”.

🥹 "NO VA A VIAJAR A ECUADOR"



🗣️ Scaloni también confirmó que Messi no estará en Guayaquil para el último partido de las #Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 con Argentina.pic.twitter.com/q6nHExRczu — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) September 5, 2025

Es un lujo que a esta altura puede darse. “Lo de Messi, que estaba emocionado, me lo dijeron después. Está bien que eso pase, es una situación linda. No me gusta mirar para atrás, pero si lo hago, pasaron cosas para que la gente festeje”, comentó sobre lo que vivió el rosarino cuando ingresó a la cancha, en medio de una ovación.

Sin Messi, ante el también clasificado Ecuador puede ser otro examen para dar sin él. "Es importante poner chicos jóvenes que nos dan frescura, eso es parte del crecimiento como equipo", dijo, y puntualizó sobre Franco Mastantuono, que fue titular: “Yo creo que hizo un muy buen partido y podría hacerlo mucho mejor si el equipo lo conociera. Va a ser un jugador excepcional y nos va a aportar un montón, como Nico Paz. Es nuevo para mí tenerlo, es el segundo partido con nosotros. Tiene personalidad, temperamento y a los 18 años jugó con todo lo que representa hacerlo en un partido con la emotividad como el de hoy".

"TIENE 18 AÑOS Y HOY POR EJEMPLO YO CREO QUE HIZO UN MUY BUEN PARTIDO Y QUE PODRÍA HACERLO MUCHO MEJOR SI EL EQUIPO LO CONOCIERA... VA A SER UN JUGADOR EXCEPCIONAL". Scaloni llenó de elogios al pibe del Real Madrid luego de su primera titularidad con la Selección. pic.twitter.com/DzHYFKkzv2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

En su mirar hacia adelante es inevitable no pensar que es la apuesta por el recambio. Pero no se pone tiempos. “Falta mucho para el Mundial, nuestro objetivo es llegar de la mejor manera. Tras el primer gol el equipo jugó más tranquilo, en líneas generales estoy satisfecho“, evaluó.

El DT siguió el juego mayormente parado delante del banco de suplentes, marcando detalles tácticos puntuales a algunos de los jugadores, y celebró los goles con una sonrisa. Le sumó un gesto de asombro en el tercero, el del doblete de Lionel Messi. Hizo una seña de incredulidad con la mano derecha, se dio media vuelta y volvió hacia donde estaban sus asistentes.

¡LA REACCIÓN DE SCALONI AL DOBLETE DE MESSI!🇦🇷💙



El gesto del entrenador de la Selección Argentina al 3-0 ante Venezuela. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/M4WbPjn26i — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025

Se permite disfrutar de su obra hoy Scaloni en la cancha. No oculta -porque no puede, aunque hace fuerza- su felicidad por lo que hacen sus futbolistas en cada partido. Pequeñas sonrisas, alguna emoción, la mirada sin punto fijo para no exponerse en medio de 85.000 personas y decenas de cámaras.

“Siempre el equipo está y eso es lo positivo que tenemos. En cualquier faceta damos la cara. La conexión con el público es increíble, pienso lo mismo que piensa el hincha. Los jugadores demostraron que aún ganando quieren seguir y se molestan cuando las cosas no salen. Eso también es crecimiento. El equipo dio muestras de que creció durante este tiempo”, describió.

El Gringo, satisfecho, con la humildad de siempre y una sonrisa por la respuesta que tiene de sus dirigidos en la cancha y fuera de ella, saludó y se fue, ya pensando en el próximo partido. Y más allá. Siempre para adelante.