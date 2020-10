Lisandro López no convierte desde octubre del año pasado Crédito: Manuel Cortina

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 01:00

En los casi once meses que van de este 2020, Lisandro López suma apenas unos 600 minutos de juego. El año en que fue papá, el año de la pandemia, el capitán de Racing aún no pudo gritar un gol. Esta tarde, en el choque ante Estudiantes de Mérida, estará sentado en el banco de suplentes, porque el cuerpo técnico pretende llevarlo de a poco después de las dos lesiones musculares consecutivas que sufrió desde el regreso a los entrenamientos, en agosto pasado. Para terminar primero del Grupo F de la Copa Libertadores, en el que tiene los mismos puntos y goles que Nacional de Montevideo, pero sobre todo para lo que vendrá a partir de octavos, la Academia necesita recuperar la mejor versión dentro del campo de su líder.

Racing llega clasificado, con 12 puntos, siete goles a favor y tres en contra. Números iguales a los de Nacional, con la ventaja para el equipo argentino de que gritó más veces en condición de visitante. Ante ese panorama, el primer puesto puede definirse por cuál de los dos equipos convierta más tantos, uno de los déficits que mostró Racing en las últimas tres actuaciones.

"Estoy desesperado por hacer un gol -admitió 'Licha' la semana pasada- pero lo importante es que el equipo genera muchas situaciones y sigue ganando. De más pendejo me iba enojado de la cancha si no convertía, pero ahora, si el equipo gana, me voy contento". Aunque no marca desde el 6 de octubre del año pasado, Lisandro, además de ser la bandera institucional, es el goleador y el centrodelantero titular en el imaginario de Beccacece. Fue el artífice de la vuelta olímpica de la Superliga en abril de 2019, con 17 tantos en 25 juegos.

"En los equipos de Sebastián (Beccacece), el 9 no tiene tanto gol", expresó López Crédito: facebook.com/racingcluboficial

El último fin de semana, López jugó cuarenta minutos en un amistoso ante Gimnasia La Plata. "Lo ví muy bien, participativo como siempre. Y tuvo una buena definición, aunque la anuló el juez de línea", contó Beccacece, quien aseguró que lo nota "con la ansiedad lógica". De todos modos, la idea del cuerpo técnico es que tanto el ex Lyon como Matías Rojas sumen minutos en el segundo tiempo, para darle continuidad al equipo que jugó en los únicos tres partidos que tuvo Racing en los últimos siete meses. Arias; Pillud, Nery Domínguez, Sigali y Mena; Díaz; Solari, Melgarejo, Miranda y Fértoli; y Reniero son los once que saltarán a la cancha.

El entrenador rosarino, al igual que los dirigentes, le restaron importancia a la polémica por los casos de Covid positivo que presenta el plantel de Estudiantes de Mérida. "Yo pienso en el partido. Lo demás será decisión de las autoridades sanitarias y de la Conmebol", dijo Beccacece. En la Academia, además, recordaron que, ante Nacional, Iván Pillud también jugó a los 11 días de haber dado positivo un testeo. En el equipo venezolano y en la Conmebol aseguran que están dentro del protocolo.

López: "Lo importante es que el equipo genera muchas situaciones y sigue ganando" Crédito: facebook.com/racingcluboficial

Líder, hasta en los detalles

Desde que asumió en enero, el técnico está encantado con la ascendencia de Lisandro en el grupo. Y, aunque no se haya visto su mejor versión en la cancha, remarca lo importante que es tenerlo dentro del campo. Si la Academia quiere sostener la ilusión de ser protagonista en esta edición de la Libertadores, además de asegurarse el primer puesto en su grupo y cruzar los dedos para el sorteo del próximo viernes, necesitará de su capitán, no solo en su función de referente. "Pocas veces vi un líder como Lisandro, tan alineado con el proyecto institucional y que marque el camino de los más jóvenes con su ejemplo. Lo más lindo es cómo lo respetan sus compañeros", aseguró el entrenador sobre el delantero de 37 años.

"En los equipos de Sebastián, el 9 no tiene tanto gol. En Defensa, el goleador terminó siendo Matías Rojas. El equipo ataca con cinco jugadores y el 9 abre espacio para que lleguen otros a definir", argumentó 'Licha' la semana pasada, en Radio Continental, sobre la larga sequía que arrastra. Ya recuperado de su lesión, espera empezar a escribir otra historia a partir de esta tarde y reencontrarse con el gol después de más de un año.

Conforme a los criterios de Más información